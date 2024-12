https://mondoweiss.net/2024/12/inside-greater-israel-myths-and-truths-behind-the-long-time-zionist-fantasy/

Groß-Israel“: Mythen und Wahrheiten hinter der langjährigen zionistischen Fantasie

Von Qassam Muaddi

Dezember 2024

Die expansiven territorialen Ambitionen zur Schaffung eines „Groß-Israel“ schienen einst nur eine rechtsgerichtete zionistische Fantasie zu sein. Heute zeigen die aktuellen Ereignisse im Gazastreifen, im Libanon und in Syrien, dass es näher sein könnte, als viele je für möglich hielten.

Ein Foto, das in den sozialen Medien viral gegangen ist, zeigt angeblich, wie israelische Streitkräfte am 8. Dezember 2024 den Gipfel des syrischen Berges Hermon besetzen. (Foto: Soziale Medien)

Nachdem Israel seine Streitkräfte nach dem Sturz des Regimes von Bashar Al-Assad tief in souveränes syrisches Territorium vorgedrungen ist, taucht der Begriff „Groß-Israel“ in der Medienberichterstattung wieder auf. Der Begriff wurde in den letzten Tagen verwendet, um die militärische Expansion Israels über seine derzeit anerkannten Grenzen hinaus zu beschreiben, eine sich immer weiter ausdehnende Definition dessen, was der israelische Staat umfassen kann. Die Karten, die zur Beschreibung dieser Vision verwendet werden, erinnern oft an biblische Geschichten, die viele Zionisten als Geschichte betrachten. Aber was ist die Idee von „Groß-Israel“ in Wirklichkeit? Gibt es wirklich ein solches israelisches Projekt? Und wie realistisch ist es, dass es verwirklicht werden kann?

Während die territorialen Träume der rechten Zionisten einst nichts weiter als koloniale Fantasien zu sein schienen, zeigen die aktuellen Ereignisse in Gaza, im Libanon und in Syrien, dass die Hoffnungen der aufstrebenden israelischen extremen Rechten der Verwirklichung näher sein könnten, als viele je für möglich hielten. Weiterlesen bei mondoweiss.de

