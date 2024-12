Warum es kein Nürnberg 2.0 geben wird

https://www.counterpunch.org/2024/12/18/why-there-wont-be-a-nuremberg-2-0/



Susan Roberts

18. Dezember 2024

Bei der Eröffnung des Nürnberger Strafprozesses am21. November 1945 betonte der US-amerikanische Ankläger, Richter Robert Jackson, die Verantwortung der Sieger bei der Durchführung des Verfahrens gegen Nazi-Deutschland. Er begründete dies damit, dass die Untaten, die das Gericht verurteilen und bestrafen wollte, als „so kalkuliert, bösartig und verheerend“ angesehen wurden, dass die Zivilisation nicht dulden konnte, dass sie ignoriert wurden, und der Grund dafür, so Jackson, war, dass „die Zivilisation nicht überleben konnte, dass sie wiederholt wurden“. Der erste Teil dieser Aussage ist eindeutig unwahr: Der Westen hat den Völkermord in Gaza fröhlich toleriert und Israel sogar militärische Unterstützung und diplomatische Deckung für seine Verbrechen angeboten. Was den zweiten Teil betrifft, so ist es noch zu früh, um das zu sagen.

Nach dem Nürnberger Präzedenzfall erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was in den USA Empörung auslöste und damit Churchills Interpretation von Nürnberg als „Siegerjustiz“ bestätigte. Präsident Biden lehnte die Entscheidung des IStGH „grundsätzlich ab“ und bezeichnete die Haftbefehle als „ungeheuerlich“. Senatoren beider Parteien haben gefordert, die Ankläger des „Känguru-Gerichts“ zu bestrafen und zu sanktionieren. Senator Lindsey Graham erinnerte uns in Großbritannien an unsere „besonderen Beziehungen“ mit dem Hegemon: Er warnte, dass die britische Wirtschaft „zerschlagen“ werde, wenn solche Verhaftungen durchgeführt oder sogar ermöglicht würden. Andere, übereifrigere politische Vertreter haben sich auf das „Haager Invasionsgesetz“ berufen und die Regierung aufgefordert, zu versprechen, Bibi aus dem Gefängnis zu befreien, sollte es jemand wagen, ihn zu verhaften. Eine solche Eskapade – für die es einen Präzedenzfall gibt: Die SS befreite Mussolini aus einer Gebirgsfestung, als seine faschistische Regierung 1943 zusammenbrach – würde angesichts der amerikanischen Vorliebe für Klinkenputzen und der Tatsache, dass dieser Kriegsverbrecher im Kongress endlose Standing Ovations erhielt, vermutlich als „Operation Free Our Boy“ bezeichnet werden.

Richter Jackson bezeichnete Nürnberg, das zu einem großen Teil eine amerikanische Initiative war, als „den bedeutendsten Tribut, den die Macht jemals der Vernunft gezollt hat.“ Es ist unwahrscheinlich, dass die amerikanische Außenpolitik heute mit solch erhabenen Begriffen umschrieben werden könnte, aber das war schon damals nicht der Fall. Allen Dulles, der Leiter der bald gegründeten CIA, hatte der Nazi-Regierung bereits mitgeteilt, dass ein starkes Deutschland das Ziel der Alliierten in einem Nachkriegseuropa sei, das für den Kapitalismus sicher gehalten werden müsse. Als wahrer Feind wurde die UdSSR angesehen, ungeachtet der Tatsache, dass sie gerade 27 Millionen Menschen im Kampf gegen den Faschismus verloren hatte. Und um dieser imaginären sowjetischen Bedrohung entgegenzuwirken, waren die USA damit beschäftigt, Hunderte von Nazi-Wissenschaftlern – viele direkt aus den Forschungseinrichtungen der Konzentrationslager – zu rekrutieren, um an verschiedenen Waffenprogrammen mitzuarbeiten. Operation Paper-Clip“ nannte sich der Plan, bei dem Nazis mit nützlichem Hintergrund durch das Anbringen einer Büroklammer an ihrer Akte identifiziert wurden, so dass sie heimlich in die USA eingeschleust werden konnten und ein neues Leben erhielten.

Obwohl es sich um ein ehrgeiziges Projekt handelte, verlief die Durchführung von Paper-clip relativ ruhig. Nachdem sie ihre Nazi-Uniformen abgelegt hatten, lebten die Wissenschaftler in amerikanischen Vorstädten, bezogen Gehälter und Renten, wurden befördert und erhielten sogar Auszeichnungen für ihre Beiträge. In Europa war derweil ein dynamischeres, faschistisches Projekt im Gange. Im Rahmen der „Operation Gladio“ – einer weiteren Initiative von Dulles – wurden ehemalige Nazis und lokale Kollaborateure, so genannte „Stay-behind“-Einheiten, die am Völkermord am osteuropäischen Judentum beteiligt waren, rekrutiert und ausgebildet, um die vermeintliche sowjetische Bedrohung zu bekämpfen. In den nächsten Jahrzehnten setzten diese mit der NATO verbündeten Militäreinheiten in ganz Europa Terrortaktiken in Operationen unter falscher Flagge ein, um einen politischen Linksruck zu verhindern.

In einem Interview aus dem Jahr 1992 erklärte Vincenzo Vinciguerra – ein ehemaliges Mitglied der neofaschistischen Organisation „Ordine Nuovo“ oder „New Order“, der heute eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüßt und dessen Beruf in Wikipedia als „Terrorist“ beschrieben wird – die Gladour-Operationen. Schriftsteller‘ – erklärte die Gladio-Operation wie folgt: „Man musste Zivilisten angreifen, das Volk, Frauen, Kinder, unschuldige Menschen, unbekannte Menschen, weit entfernt von jedem politischen Spiel. Der Grund war ganz einfach. Man wollte diese Menschen, die italienische Öffentlichkeit, dazu zwingen, sich an den Staat zu wenden und mehr Sicherheit zu verlangen. Das ist die politische Logik, die hinter all den Massakern und Bombenanschlägen steckt, die ungestraft bleiben, weil der Staat sich nicht selbst verurteilen oder für die Geschehnisse verantwortlich machen kann“[1].

Nicht nur in Italien leisteten diese CIA-Agenten einen Beitrag zu den rechtsextremen Militanten – in fast jedem westeuropäischen Land scheint es eine solche Zelle gegeben zu haben. Aber es war in Italien, wahrscheinlich wegen des außergewöhnlichen Ausmaßes der Gewalt dort: die so genannten „Jahre des Bleis“, die eine Untersuchung dessen erzwangen, was fast zu einer Schattenregierung mit parallelen Machtstrukturen geworden war. So enthüllte der italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti im August 1990 gegenüber der Presse, dass eine geheime, mit der NATO verbundene Stay-Behind-Armee seit Jahrzehnten verdeckt in Westeuropa tätig war[2]. Eine solche Enthüllung hätte man für einen Paukenschlag, einen Skandal oder zumindest für eine Nachricht halten können, aber das war nicht der Fall. Ungeachtet der Tatsache, dass eine Reihe von europäischen Staats- und Regierungschefs Andreotti folgten und die Existenz ähnlicher verdeckter Operationen in ihren eigenen Ländern – Griechenland, Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Portugal und die Türkei – öffentlich einräumten, hielt das Vereinigte Königreich wenig überraschend den Mund – das journalistische Interesse war gering. Später im Jahr veröffentlichte die britische Zeitung Observer einen Artikel, in dem sie Gladio als „das bestgehütete und schädlichste politisch-militärische Geheimnis seit dem Zweiten Weltkrieg“ bezeichnete. Aber wem schadet es? Der Gedanke an die politische Unabhängigkeit Europas war bereits zur Fiktion geworden, und die „Enthüllung“ erregte kaum noch Aufsehen. Denn der gerissene Dulles, der die potenziellen Probleme einer unabhängigen Presse voraussah, hatte 1953 eine weitere Operation eingeleitet: die „Operation Mocking Bird“, um ihnen zuvorzukommen. Laut dem Autor Paul L. Williams „bestand diese Operation darin, führende Journalisten und Redakteure zu rekrutieren, um Geschichten zu fabrizieren und zu vernebeln, um die Agenda der Agentur in ein positives Licht zu rücken“[3]Und hier sind wir nun. Wenn also der britische Declassified-Journalist Mark Curtis die USA als Schurkenstaat bezeichnet, dann kann man dem nur zustimmen, vor allem in Anbetracht von Nord Stream; aber wir alle wissen, dass das nicht wirklich wichtig ist. Denn wenn man der größte Schurke von allen ist und die Welt auf sein Narrativ eingestellt hat, spielt es keine Rolle, ob man ein Schurke ist.

Richter Jackson hatte Unrecht: Die westliche Macht beugte sich nicht der Vernunft, sondern die Sieger machten sie sich zu eigen, um der neuen imperialistischen Agenda zu dienen. Denn eine andere Art von Imperium war im Entstehen begriffen. Eines, das eher durch die Kolonisierung von Köpfen als von Territorien einen Beitrag leistete. Amerika hatte erkannt, dass die globale Vorherrschaft durch die Unterwanderung und Korrumpierung nationaler zivilgesellschaftlicher Strukturen erreicht werden konnte. Es brauchte keinen Krieg zu führen, auch wenn ein Putsch hier und da das richtige Signal aussenden würde. Vielmehr würde das US-Imperium den Globus durch einen endlosen Prozess der Selbstvermehrung kontrollieren: unkooperative Führer stürzen, Volkswirtschaften kollabieren lassen und alle gegenteiligen Formen der gemeinschaftlichen Existenz zerstören. Unter dem Deckmantel der „Förderung der Demokratie“ würde es sein eigenes oligarchisches Regierungsmodell in jeden anderen Nationalstaat implantieren. Und dabei Aspekte des intellektuellen und kulturellen Lebens dieser Gesellschaft, die ihren Zielen nicht förderlich sind, untergraben und umstürzen. Auf diese Weise würden alle ausländischen Institutionen nach dem Vorbild Amerikas umgestaltet: der Macht der Konzerne unterworfen und kulturell träge. Und was diese neu gebildeten Bastionen des unternehmerischen Amerikas dann in ihren eigenen Bereichen mitgestalten würden, wäre eine neue Form der gefügigen Bürgerschaft, die Amerikas Anforderungen an Produktion und Konsum entspricht.

In „The Closing of The American Mind“ beschrieb der Kulturkritiker Alan Bloom Amerika als „Land der Seelen ohne Sehnsucht“, als Land der Menschen, die sich mit einer Art „sanftem Nihilismus“ wohlfühlen, und es ist dieses Musterbeispiel einer Bürgerschaft, das die USA energisch exportiert haben. Und es ist der zersetzenden Kraft eines solchen leicht zu beschwichtigenden Nihilismus zu verdanken, der fast überall im Westen durchgesickert zu sein scheint, dass sich die europäische Kultur in eine Form des allgegenwärtigen „Lebensstils“ aufgelöst hat, der sich auf die schwerfälligen Werbeanforderungen eines seichten Individualismus konzentriert. Aber schlimmer als die Auflösung des sozialen Lebens und die hässliche McDonaldisierung eines Großteils Europas ist die Perversion der Vernunft und die Korruption der menschlichen Seele, die diese verschlingende Leere mit sich gebracht hat. Ich bezweifle, dass viele von uns sich vorstellen konnten, wie reibungslos die Welt vor dem Hintergrund eines andauernden Völkermordes unter Dampf weiterlaufen würde: dass ein Gleichgewicht zwischen Leben und Völkermord so leicht zu erreichen wäre. Aber natürlich hat die Schaffung eines kulturellen Milieus, in dem Völkermord gesellschaftlich akzeptiert wird, Präzedenzfälle.

Wenn Sie dachten, dass Nazideutschland ein Land des rasenden Rassismus war, in dem die Bevölkerung ständig antisemitische Sprüche brüllte, dann irren Sie sich. In Wirklichkeit war es genau das Gegenteil. Nachdem man die Bevölkerung von der historischen Notwendigkeit der Judenvernichtung überzeugt hatte – vor allem, weil sie von der intellektuellen Klasse des Landes gebilligt wurde -, suchte sie nach Ablenkung. Und genau das bot das Dritte Reich. Das deutsche Volk akzeptierte bereitwillig den Slogan des Nazi-Juristen Carl Schmitt, dass „nicht jedes Wesen mit menschlichem Antlitz ein Mensch ist“, aber es wollte nicht daran erinnert werden.[4] Dementsprechend bestand Goebbels‘ Genie nicht so sehr darin, den Völkermord zu verkaufen, sondern eine Lebensweise, die ihn zur Normalität machte. Wie Claudia Koonz in The Nazi Conscience„ feststellt, war es diese täuschend milde und objektive Form des Rassismus, die sich letztlich als die tödlichste erwies“. Das deutsche Volk wurde nicht durch eine Gehirnwäsche dazu gebracht, Juden zu hassen, vielmehr wurde jegliches Gefühl der Empathie für Ausgestoßene in der Volkskultur einfach ausgeschaltet. Stattdessen wurde die „historische Wahrheit“ der deutschen Vormachtstellung präsentiert. Wie konnte sich die Bevölkerung gegen ihr Schicksal wehren?

Und das ist auch heute noch die Aufgabe der geopolitischen Propaganda: aus einem mythischen Schicksal eine objektive Realität zu machen, sich die Zustimmung der intellektuellen Klasse zu sichern und der Bevölkerung Ablenkung zu bieten. Der Mythos, den Amerikas machthungrige Oligarchie verkaufen musste, um die Erde zu plündern und so gut wie jeden Aspekt des menschlichen Lebens auf ihr zu monetarisieren, ist der des amerikanischen Exzeptionalismus. Dass Amerika als „außergewöhnliche Nation“ etwas Besonderes ist und nicht an die gleichen Zwänge gebunden ist wie weniger bedeutende Nationen. Die erste weibliche Außenministerin, Madeleine Albright, hat diesen Mythos während ihrer Amtszeit unter Clinton zur „Unverzichtbaren Nation“ weiterentwickelt. Amerika sei für die Welt „unverzichtbar“, so die Kriegstreiberin Albright, weil es „höher stehe“ und „weiter sehe“. Und dies ist das eigennützige Mantra, mit dem seit Jahrzehnten eine Fülle von Staatsstreichen, Attentaten, Wirtschaftssanktionen, Terroranschlägen, Kriegen und farbigen Revolutionen gerechtfertigt wird. Alles mit der Absicht, die Reichweite des amerikanischen Imperiums rund um den Globus auszudehnen. Vielleicht glauben einige uneinsichtige Amerikaner noch daran, aber niemand sonst tut es. Und in Anbetracht von Amerikas Mitschuld an der ethnischen Säuberung Palästinas ist jeder Rest von „Soft Power“, den das Imperium vielleicht noch besaß, inzwischen verpufft.

Den Grundstein für das amerikanische Imperium legte Präsident Truman mit dem National Security Act von 1947, mit dem er die CIA gründete und den militärisch-industriellen Komplex im Herzen der amerikanischen Gesellschaft ansiedelte. Diese Initiative, deren Schwerpunkt auf der Ausweitung von Waffenprogrammen, Steuererhöhungen und der Finanzierung verdeckter Operationen – größtenteils durch Kriminalität – lag, ermöglichte es den USA, zu dem globalen Hegemon zu werden, der sie heute sind. Und während die wirtschaftlichen Kosten dieses expansionistischen Unterfangens im Leiden einer massiv vernachlässigten US-Bevölkerung offensichtlich sind, geht der moralische Tribut, den der amerikanische Imperialismus für die Menschheit gefordert hat, viel tiefer und hat eine länger anhaltende Bedeutung.

Es war Dean Acheson, Trumans Außenminister und außenpolitischer Berater, der feststellte, dass der durchschnittliche Amerikaner weniger als 10 Minuten pro Tag damit verbringt, über Außenpolitik nachzudenken.[5] Das war wichtig, denn um die Zerstörung „drüben“ verkaufen zu können, brauchte man eine ruhige Bevölkerung zu Hause. Und, wie Acheson feststellte, wie auch schon De Tocqueville vor ihm, war die amerikanische besitzende Klasse mit genau dieser Eigenschaft ausgestattet worden. Für Acheson zeichnete sich der ideale amerikanische Bürger vor allem durch drei Eigenschaften aus: Er war ein gelehriger Arbeiter, ein begeisterter Konsument und ein gehorsamer Soldat. Was konnte sich eine machthungrige Elite, die die Weltherrschaft anstrebte, mehr wünschen? Doch wie Gore Vidal, der ausführlich über das amerikanische Imperium geschrieben hat, feststellte, gab es noch einen zusätzlichen Segen in Form von Amerikas einzigartiger Kunstform – der Fernsehwerbung. Durch die Beherrschung der Propaganda konnte das US-Imperium problemlos ein ausreichendes Maß an Unwissenheit und politischer Unterstützung im eigenen Land aufrechterhalten, egal wie gewalttätig, zerstörerisch und unmoralisch seine Praktiken im Ausland waren. Es war kein Problem, das mickrige zehnminütige Beobachtungsfenster zu füllen, insbesondere nachdem der Irak plattgemacht wurde und „Militainment“, eine weitere amerikanische Kunstform, entstand.

Die Bedeutung des „heimischen“ Aspekts des Imperialismus sollte nicht unterschätzt werden. Ebenso wenig sollte die Tatsache unterschätzt werden, dass die Beziehung zwischen den Gewalttätern und der Gemeinschaft, die diese Verbrechen billigt, eine dialektische ist. Das heißt, je mehr ungeheuerliche Gräueltaten die Gemeinschaft zulässt, desto brüchiger wird letztlich ihr eigenes moralisches Fundament. Anfänglich kann Parteinahme in Form von Nationalismus oder ethnischer Loyalität dazu dienen, moralische Doppelstandards zu verschleiern – wie die zweifelhafte Vorstellung vom „Schutz westlicher Werte“, d. h. vom „Weißsein“, die derzeit von der europäischen Rechten propagiert wird, die Israel von Kriegsverbrechen freisprechen will. Solche ethnosupremistischen Ansichten werden häufig in kurzen, beiläufigen Kommentaren geäußert, die beiläufig in den Alltag einfließen – oft mit einem verschwörerischen Nicken gegenüber Einwanderergemeinschaften. Wie Koonz schreibt, waren es gerade solche „kleinen Dosen giftigen Rassismus“, die in der NS-Gesellschaft am mächtigsten waren, weil sie am heimtückischsten waren und auf subtile Weise Unterstützung erlangen konnten. Aber letztendlich wird in jeder Form des Totalitarismus – und hier ist es nicht schwer zu sehen, dass der Liberalismus in die Form passt, die zuvor vom Faschismus und Kommunismus ausgefüllt wurde, die zumindest nicht vorgaben, Demokratien zu sein – der moralische Zusammenbruch nach innen gerichtet sein und Dissens wird geächtet. Andersdenkende müssen vertrieben werden, weil sie den unmoralischen Status quo in Frage stellen: „Der alltägliche Anstand einiger weniger vergrößert die Mitschuld der vielen“, wie Koonz es ausdrückt. Deshalb hat die zionistische Lobby im Westen so hartnäckig dafür gekämpft, Proteste zum Schweigen zu bringen und Journalisten zu verhaften. Und es ist der Grund, warum Tik Tok in den USA wahrscheinlich verboten wird und warum Studenten dort mit Strafanzeigen oder sogar der Ausweisung rechnen müssen, wenn sie Israel kritisieren. Aber dieses massive Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit hat das wahre Wesen einer kränkelnden, moralisch bankrotten und gewalttätigen Zivilisation offenbart. Wenn Richter Jackson also andeutet, dass die Zivilisation – womit er die westliche Zivilisation meint – einen weiteren Völkermord nicht überleben könnte, ist man versucht zu fragen: „Sollte sie das?

In seiner Rede in Harvard in den 1970er Jahren stellte der sowjetische Dissident Aleksandr Solschenizyn einige Wahrheiten auf den Tisch. Nachdem er aus der UdSSR verbannt worden war und in den USA Zuflucht gefunden hatte, erwarteten viele, dass Solschenizyn ein Loblied auf den Westen singen würde. Doch das tat er nicht. Es überrascht nicht, dass er das kommunistische Regime, unter dem er so sehr gelitten hatte, heftig kritisierte, aber er sah das Leben im Westen nicht als ein Modell an, dem man nacheifern sollte. Er formulierte seine Ansichten als die eines respektvollen Außenseiters, zeigte sich jedoch schockiert über den oberflächlichen Materialismus und die moralische Entartung des westlichen Lebens. Er fand die Vorstellung, Menschen zu erobern und ihnen einen westlichen Lebensstil aufzuzwingen, nicht nur unmoralisch, sondern auch aus einer blinden Überlegenheit und einer grundlegenden Ignoranz heraus geboren, die den Westen unfähig machte, das Wesen anderer Kulturen und Zivilisationen zu erkennen. Und in seiner Unfähigkeit, sich an eine sich verändernde, postkoloniale Welt anzupassen, sah er ein Zeichen dafür, dass der Westen am Ende seiner Entwicklung angelangt war. Ein untergehendes Imperium ist natürlich eine gefährliche Sache, da es zusammenbricht und brennt und dabei so viel wie möglich zerstört. Aber das Verblassen des imperialen Westens ist nicht das Ende der westlichen Werte, sondern eine Gelegenheit, sie wiederzuentdecken.

Susan Roberts ist Dozentin für Moralphilosophie und Tierrechte.

