India-Middle East-Europe Corridor: Expert gives 3 reasons for Turkiye inclusion Including Turkiye in the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) will have more benefits than risks, especially in the backdrop of China’s Belt and Road Initiative (BRI), according to an international…

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht während der internationalen Pressekonferenz im Rahmen des G20-Gipfels in Neu-Delhi, Indien, am 10. September 2023 [Arif Hüdaverdi Yaman – Anadolu Agency]

Korridor Indien-Mittlerer Osten-Europa: Experte nennt 3 Gründe für die Einbeziehung der Türkei

von Anadolu Agency

21. September 2023

Die Einbeziehung der Türkei in den Wirtschaftskorridor Indien-Mittlerer Osten-Europa (IMEC) wird mehr Vorteile als Risiken mit sich bringen, insbesondere vor dem Hintergrund der chinesischen Belt and Road Initiative (BRI), so ein Experte für internationale Beziehungen.

Die drei Hauptgründe sind logistische und wirtschaftliche Faktoren sowie die Leichtigkeit des Handels, die das Land zu einem „natürlichen“ Teil des Projekts machen könnten, so Ali Oguz Dirioz, außerordentlicher Professor an der TOBB-Universität für Wirtschaft und Technologie, gegenüber Anadolu.

Einen Korridor zu betreiben, der nicht von den Vorteilen profitiert, die die Türkei dem Welthandel und den internationalen Lieferketten bietet, wird nicht einfach sein, weder in wirtschaftlicher noch in kommerzieller Hinsicht sagte er.

Er sagte, die Türkei biete mit ihren Häfen, Fluggesellschaften, Eisenbahnen, ihrer Erfahrung im Logistikverkehr und ihrer Fähigkeit, eine große Anzahl von Produkten zu produzieren, viele Vorteile für den Welthandel und die internationalen Lieferketten.

„Es ist recht interessant, dass die Türkei von der vorläufigen Route ausgeschlossen wurde“, sagte er und bezog sich dabei auf die geplante Route des Korridors, die während des jüngsten G-20-Gipfels in Indien angekündigt wurde.

„Dennoch sehen wir heute, dass die Türkei bereits auf der natürlichen Route verschiedener Korridore, Projekte und Routen liegt“, sagte er und betonte die strategische interkontinentale Lage des Landes.

„Ich denke, dass die Türkei auf natürliche Weise an all diesen Routen teilhaben wird. „Die Vorteile, die sich ergeben würden, wenn die Türkei nicht in diese Routen einbezogen würde, sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht, sind verschwindend gering“, sagte Dirioz.

Bedarf an positiver Diplomatie

Er betonte, dass die Diplomatie eine große Rolle bei der möglichen Aufnahme der Türkei in den IMEC spielen wird.

„Die Türkei sollte eher konstruktiv und positiv als kritisch sein und die möglichen Vorteile ihrer Aufnahme in den IMEC betonen“, sagte er und fügte hinzu, dass das Land auch unterstreichen sollte, dass es „natürlich“ in die Route aufgenommen werde.

Dirioz sagte, dass der vorgeschlagene Korridor noch in den Kinderschuhen stecke und der geplante Aufbau noch sehr neu und vorläufig sei.

„Anstatt auf die fehlerhafte Struktur des Projekts hinzuweisen, sollte sich die Türkei konstruktiv auf die Vorteile konzentrieren, die sich aus der Lage an der Route dieses Korridors ergeben“, sagte er.

„Die Türkei liegt auf dem Weg vieler Handelsrouten, die durch die Region verlaufen werden, mit ihren Versorgungsketten im globalen Handel, der Produktion, den Dienstleistungen, der geostrategischen Lage, der Industrie und den Arbeitskräften, den wichtigen Logistik- und Infrastrukturkapazitäten“, fügte Dirioz hinzu.

Zusammenprall der Korridore

„Natürlich können die Korridore und Handelsrouten Vor- und Nachteile haben. So ist beispielsweise das Kaspische Meer ein natürliches Hindernis für den von der Türkei favorisierten Mittleren Korridor“, sagte er und bezog sich dabei auf die Initiative für den Transkaspischen Ost-West-Mittleren Korridor, der in der Türkei beginnt und durch die Kaukasusregion über Georgien und Aserbaidschan führt, das Kaspische Meer überquert, Zentralasien durchquert und China erreicht.

Der Mittlere Korridor gilt als eine der wichtigsten Komponenten der Bemühungen um die Wiederbelebung der alten Seidenstraße.

„Die weitere Entwicklung des Mittleren Korridors erfordert den Ausbau der Schifffahrt und der Pipelines auf dem Kaspischen Meer und nicht durch Russland und den Iran, die beide mit verschiedenen Sanktionen belegt sind“, so Dirioz.

Der Experte wies auch darauf hin, dass die Landroute von Chinas BRI „fast unter dem Monopol eines einzigen Landes“ stehe und durch Russland und den Iran führe, die vom Westen sanktioniert seien.

„Das IMEC-Projekt ist eine Initiative, deren Entwicklung sehr lange dauern wird, und es ist noch nicht klar, wie sich der Abschnitt zwischen Saudi-Arabien und Israel durch Jordanien entwickeln wird. „Auch hier könnte die politische Stabilität ein wichtiger Faktor sein“, sagte er.

„Alle diese Alternativen sind mit Kosten und Risiken verbunden, aber in Anbetracht der entscheidenden Beiträge der Türkei zum internationalen Handel und zu den Lieferketten in der Vergangenheit … ist die Einbeziehung der Türkei die logische Option.“

Beispiele für EastMed

Dirioz wies darauf hin, dass das EastMed-Pipeline-Projekt, bei dem die Türkei ebenfalls ausgeschlossen werden sollte, bisher gescheitert ist, insbesondere nachdem die USA ihre Unterstützung zurückgezogen haben, da es sich nicht um ein „wirtschaftlich tragfähiges oder umweltfreundliches Projekt“ handele.

Ich denke, die Türkei wird natürlich daran beteiligt sein. „Mehrere Länder haben versucht, das EastMed-Projekt ohne die Türkei zu realisieren, aber das Projekt ist nicht zustande gekommen“, sagte er.

„EastMed wurde noch nicht realisiert, weil Projekte, die durch die Türkei verlaufen, vorteilhafter sind.“

Dirioz fügte hinzu, dass die Einbeziehung der Türkei in das Projekt „möglich“ sei.

„Es könnte möglich sein, sich zu beteiligen, indem man eine Vereinbarung sowohl mit Israel als auch mit Griechenland trifft“, sagte er und fügte hinzu, dass die wirtschaftlichen Beziehungen Ankaras zu Israel und Griechenland trotz politischer Herausforderungen „immer gut waren“.

„Oder durch Treffen mit den IMEC-Ländern und den USA, denn die USA sind einer der wichtigsten Unterstützer dieses Projekts, da sie das Monopol Chinas verhindern wollen“, sagte er und bezog sich dabei auf die BRI.

„Die Schritte der BRICS-Länder werden in dieser Rivalität ebenfalls entscheidend sein“, sagte er.

„Seit vielen Jahren, seit den 1990er Jahren, ist es das strategische Ziel der Türkei, eine Schlüsselposition im Ost-West-Handel und in der globalen Lieferkette einzunehmen“, betonte Dirioz.

Er sagte, es sei wahrscheinlich, dass der IMEC durch die Türkei verlaufen werde „und in wirtschaftlicher und geopolitischer Hinsicht prosperieren wird, insbesondere mit dem Anstieg des Handelsvolumens durch die Stärkung der Beziehungen zu Indien und der indopazifischen Region, die laut Prognosen im Durchschnitt um 5 bis 6 Prozent wachsen wird“.

„Darüber hinaus ist es für die Entwicklung und den Wohlstand der Türkei wichtig, ein Handels-, Logistik- und Energiezentrum zwischen den zentralasiatischen Ländern, Afrika, Europa und der indo-pazifischen Region zu sein“, fügte er hinzu. Übersetzt mit Deepl.com



