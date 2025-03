Kosovo, Amerikas „Mafia-Staat“: Die Unterstützung der USA, der NATO und der EU für einen politischen Prozess, der mit organisierter Kriminalität in Verbindung steht

Der Premierminister des Kosovo, Hashim Thaci, ist Teil eines Verbrechersyndikats

Michel Chossudovsky

21. März 2025

Die einseitige Unabhängigkeit des Kosovo wurde im Februar 2008 erklärt. Die Bush-Regierung hatte Frank Wisner Jr., den Sohn des legendären CIA-Agenten Frank G. Wisner, der 1953 den CIA-MI6-Staatsstreich gegen den Iran anführte,

Frank G. Wisner Jr. wurde mit der Schaffung des „Rechtsrahmens“ des Kosovo betraut, der die Gründung eines sogenannten „souveränen Staates“ begünstigte.

Das Kosovo ist Mitglied der Bretton-Woods-Institutionen. Das Kosovo strebt eine Mitgliedschaft in der NATO, der EU und jetzt auch bei Interpol an.

Der Interpol-Exekutivausschuss hat beschlossen, den Antrag des Kosovo auf Mitgliedschaft bei Interpol auf die Tagesordnung der Generalversammlung zu setzen, die vom 26. bis 29. September 2017 in Peking, China, stattfinden wird, wie die Regierung des Kosovo am Montag mitteilte.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Präsident des Kosovo, Hashim Thaci, aufgrund seiner Verbindungen zum organisierten Verbrechen und zum Drogenhandel immer noch auf der Interpol-Liste steht. Im vergangenen Februar [2017] forderte Präsident Thaci den Generalsekretär von Interpol, Jürgen Stock, auf, „Haftbefehle gegen ehemalige Kämpfer der Befreiungsarmee des Kosovo aufzuheben, die in Serbien wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen gesucht werden“.

Das Kosovo ist ein Mafia-Staat, der von Washington und der NATO unterstützt wird. Kriminelle sind die idealen Staatsoberhäupter. Sie gehorchen den Befehlen ihrer Marionettenmeister.

Der Beitritt des Kosovo zu Interpol eines von Kriminellen regierten Gebiets?

Hashim Thaci wurde mehr als 20 Jahre später verhaftet und wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Seine kriminelle Vergangenheit war bekannt und wurde 1998-99 dokumentiert.

Der folgende Artikel wurde erstmals im Februar 2008 von Global Research veröffentlicht.

– Michel Chossudovsky, 23. Juni 2017

„Unsere Ziele sind klar. Der Aufbau des Staates Kosovo, die wirtschaftliche Entwicklung, das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen und strenge Maßnahmen gegen Korruption, organisierte Kriminalität und negatives Verhalten, damit wir die Sicherheit verbessern und Kosova in die Strukturen der Europäischen Union integrieren können.“ – Hashim Thaci, Vorsitzender der Demokratischen Partei des Kosovo (PDK), Premierminister der provisorischen Regierung des Kosovo, ehemaliger UCK-Führer und bekannter Krimineller, der sich derzeit in Den Haag in Haft befindet.

„Die PDK unter der Führung von Hashim Thaci, dem ehemaligen Kommandeur der Befreiungsarmee des Kosovo (UCK), übernahm nach dem Krieg die Kontrolle über viele Gemeinden. Die Partei unterhält enge Verbindungen zum organisierten Verbrechen in der Provinz.“ – The Observer, 29. Oktober 2000

„Herr Thaci, der während seiner Zeit bei der UÇK den Spitznamen ‚die Schlange‘ trug, ist ein 32-jähriger ehemaliger Rebellenführer im Maßanzug mit schlechten rhetorischen Fähigkeiten, Verbindungen zum organisierten Verbrechen und der Entschlossenheit, die Beziehungen zwischen seiner Partei und den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten.“ –The Scotsman, 20. Oktober 2000

„Ich erkenne einen Terroristen, wenn ich einen sehe, und diese Männer sind Terroristen.“ – US-Sondergesandter und Botschafter Robert Gelbard

„Die UÇK (die früher von Hashim Thaci angeführt wurde) steht mit jedem bekannten Drogenkartell im Nahen und Fernen Osten in Verbindung. Interpol, Europol und fast alle europäischen Geheimdienste und Drogenbekämpfungsbehörden haben Akten über Drogensyndikate, die direkt zur UÇK führen …“ –Michael Levine, ehemaliger Beamter der US-amerikanischen Drug Enforcement Administration (DEA)

„Hashim Thaci gründete die ‚Drenica-Gruppe‘, eine Untergrundorganisation, die schätzungsweise zwischen 10 % und 15 % aller kriminellen Aktivitäten im Kosovo kontrollierte (Waffenschmuggel, gestohlene Autos, Öl, Zigaretten und Prostitution).“ –Wikipedia, Die freie Enzyklopädie

***

Die USA, die EU und die UNO unterstützen eine kosovarische Regierung unter der Führung eines bekannten Kriminellen, Premierminister Hashim Thaci [damals Präsident des Kosovo].

Das Amt des Premierministers wurde im Rahmen der „Provisorischen Selbstverwaltungsinstitutionen (PISG)“ geschaffen, die von der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) eingerichtet wurden.

Unter einem UN-Mandat bestand der Zweck der provisorischen Regierung darin, „eine ‚provisorische, demokratische Selbstverwaltung‘ zu gewährleisten, bevor eine Entscheidung über den politischen Status des Kosovo getroffen wird“.

Dies bedeutet, dass die Vereinten Nationen nicht nur die Voraussetzungen für eine „unabhängige“ Regierung des Kosovo geschaffen haben, was gegen das Völkerrecht verstößt, sondern auch eine Regierung des Kosovo eingesetzt haben, in der Mitglieder eines Verbrechersyndikats vertreten sind. Alle drei Premierminister des Kosovo, Ramush Haradinaj, Agim Ceku und Hashim Thaci, sind Kriegsverbrecher.

Die Demokratische Partei des Kosovo unter der Führung des ehemaligen Kommandanten der UÇK, Hashim Thaci, ist im Wesentlichen ein Ableger der ehemaligen Befreiungsarmee des Kosovo.

Die verdeckte Unterstützung der NATO und der USA für die UCK reicht bis in die Mitte der 1990er Jahre zurück. Im Jahr vor der Bombardierung Jugoslawiens 1999 wurde die UCK ganz offen von der Clinton-Regierung unterstützt.

Der UCK-Führer Hashim Thaci war ein Schützling von Madeleine Albright. Er wurde von Albright ausgewählt, um bei den Verhandlungen von Rambouillet 1998 eine Schlüsselrolle im Namen Washingtons zu spielen.

[Bild: Madeleine und Hashim (1998)]

Die Verbindungen der UÇK zum organisierten Verbrechen wurden von Interpol und dem US-Kongress dokumentiert. In einem im Mai 1999 veröffentlichten Artikel beschreibt die Washington Times die UÇK und ihre Verbindungen zur Clinton-Regierung wie folgt:

Einige Mitglieder der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) [unter der Führung des derzeitigen Premierministers des Kosovo, Hashim Thaci], die ihre Kriegsanstrengungen durch den Verkauf von Heroin finanziert hat, wurden in Terrorcamps ausgebildet, die von dem international gesuchten Osama bin Laden geleitet wurden – der wegen des Bombenanschlags auf zwei US-Botschaften in Afrika im Jahr 1998 gesucht wird, bei dem 224 Menschen getötet wurden, darunter 12 Amerikaner.

Die Mitglieder der UCK, die von der Clinton-Regierung während der 41-tägigen NATO-Bombardierung unterstützt wurden, um den jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic an den Verhandlungstisch zu bringen, wurden laut kürzlich erhaltenen Geheimdienstberichten in geheimen Lagern in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina und anderswo ausgebildet.

Die Berichte zeigen auch, dass die UCK islamische Terroristen – Mitglieder der Mudschaheddin – als Soldaten in ihrem andauernden Konflikt gegen Serbien angeworben hat und dass viele bereits in den Kosovo geschmuggelt wurden, um sich dem Kampf anzuschließen.

Die Geheimdienstberichte dokumentieren eine „Verbindung“ zwischen Bin Laden, dem flüchtigen saudischen Millionär, und der UCK – einschließlich eines gemeinsamen Aufmarschgebiets in Tropoja, Albanien, einem Zentrum für islamische Terroristen. Den Berichten zufolge hat Bin Ladens Organisation, bekannt als Al-Qaida, die UCK sowohl ausgebildet als auch finanziell unterstützt. (Washington Times, 4. Mai 1999)

Der Christian Science Monitor beschreibt in einem Bericht vom 14. August 2000 das von Thaci kontrollierte kriminelle Netzwerk:

UN-Polizisten vermuten, dass ein Großteil der Gewalt und Einschüchterung von ehemaligen UCK-Mitgliedern ausgeht, insbesondere von denen, die mit Hashim Thaci, dem ehemaligen UCK-Führer und Chef der Demokratischen Partei des Kosovo, einem der politischen Ableger der UCK, verbündet sind.

Bei einem der jüngsten Vorfälle wurde das Geschäft eines LDK-Aktivisten in Thacis Heimatdorf mit automatischen Schüssen beschossen – der zweite derartige Angriff seit November.

Thacis Partei hat bei den Wahlen, die nur für kommunale Ämter gelten, möglicherweise viel zu verlieren. Nach dem Abzug der serbischen Truppen im vergangenen Jahr besetzte die UÇK Rathäuser und öffentliche Einrichtungen im gesamten Kosovo und setzte ihre eigene Provinzregierung ein.

Obwohl die UN nach und nach ihre eigene Autorität geltend gemacht und Vertreter anderer politischer Gruppen in die Kommunalverwaltungen entsandt hat, üben in Orten wie Srbica ehemalige Mitglieder der UCK, die Thacis Partei angehören, nach wie vor praktisch die vollständige Kontrolle aus.

„Diese Leute werden ihre Macht nicht so einfach abgeben“, sagt Dardan Gashi, ein politischer Analyst bei der International Crisis Group, einer in den USA ansässigen Forschungsorganisation mit einem Büro in Pristina.

Die UN-Polizei vermutet außerdem, dass das organisierte Verbrechen an einigen Gewalttaten beteiligt ist. Sie sagen, dass kriminelle Gruppen, die in Erpressung, Schmuggel und Prostitution verwickelt sind, auf enge Verbindungen zu einigen Machthabern angewiesen sind. Die Aussicht, diese Verbindungen – und die damit verbundenen Einnahmen – zu verlieren, könnte sie der LDK gegenüber feindselig stimmen.

Beamte sagen, dass das Problem in der Region Drenica im Kosovo am schlimmsten ist, dem Kernland der UÇK und einer Hochburg von Thacis Partei. Srbica, wo Koci der örtliche LDK-Präsident ist, ist eine der wichtigsten Städte in Drenica. (Hervorhebung hinzugefügt)

Die Heritage Foundation: Unterstützung der UÇK-KDP trotz ihrer kriminellen Verbindungen

Die Heritage Foundation bestätigt in einem Bericht vom Mai 1999, dass die UCK eine kriminelle Organisation ist. Dennoch forderte sie die Unterstützung der Clinton-Regierung für die UCK:

Sollten die USA das militärische Potenzial der UÇK gegen das brutale Regime von Milosevic nutzen, trotz der ungewöhnlichen ideologischen Wurzeln der UÇK und ihrer offensichtlichen Verbindungen zum organisierten Verbrechen? … Die UÇK vertritt nicht alle Gruppen, die ein Ende von Milosevics brutaler Kampagne fordern, und ist dafür bekannt, selbst einige Gräueltaten begangen zu haben. Sie ist jedoch die bedeutendste Kraft, die sich der jugoslawischen Aggression im Kosovo widersetzt. Außerdem werden Ausmaß und Umfang ihrer Verbrechen von der systematischen Terrorkampagne, die von jugoslawischen Militär-, paramilitärischen und Polizeikräften im Kosovo entfesselt wurde, in den Schatten gestellt. Washington hat dies seit dem Krieg von 1999 konsequent getan. (Bericht der Heritage Foundation, 13. Mai 1999)

Wenn die USA jetzt die UCK meiden, berauben sie sich selbst der Vorteile, die eine Zusammenarbeit mit einer Widerstandstruppe mit sich bringt, die in der Lage ist, den Druck auf Milosevic zu erhöhen, um eine Lösung auszuhandeln (ebd.).

Die Heritage Foundation unterstützt die Demokratische Partei des Kosovo (KDP), die aus ehemaligen Mitgliedern der UCK besteht.

Die KDP hat ihre Verbindungen zum organisierten Verbrechen beibehalten. Diese Position der Heritage Foundation fasst die Haltung der „internationalen Gemeinschaft“ in Bezug auf den Kosovo im Großen und Ganzen zusammen. In jüngerer Zeit drängt die Heritage Foundation, die bei der Formulierung der US-Außenpolitik eine Rolle hinter den Kulissen spielt, auf die „Unabhängigkeit“ des Kosovo

Hashim Thaci

Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass der Premierminister des Kosovo [jetzt Präsident] seine Verbindungen zum organisierten Verbrechen nie abgebrochen hat.

Ein bekannter Krimineller wird von den Vereinten Nationen geschützt: Er wurde im Juli 2003 in Budapest aufgrund eines Interpol-Haftbefehls verhaftet und auf Ersuchen der UN-Mission im Kosovo (UNMIK) sofort wieder freigelassen. Dies ist kein Einzelfall. Es gibt Beweise dafür, dass die UN-Mission und ihre internationale Polizeitruppe die ehemalige UCK geschützt haben, die nach den NATO-Bombardierungen von 1999 unter einem formellen UN-Mandat in Kosovo-Schutzkorps (KPC) umbenannt wurde.

Laut dem serbischen Justizminister Vladan Batic

„hat die Anklage beim Haager Kriegsverbrechertribunal über 40.000 Seiten an Beweisen gegen den ehemaligen Anführer der Kosovo-Befreiungsarmee, Hashim Thaci, zusammengetragen.“ (zitiert von Radio B92, Belgrad, 3. Juli 2003)

Im April 2000 wies die US-Außenministerin Madeleine Albright die Chefanklägerin des Haager Tribunals, Carla del Ponte, an, Hashim Thaci nicht auf die Liste der mutmaßlichen Kriegsverbrecher zu setzen (Tanjug, 6. Mai 2000). Carla del Ponte behauptete daraufhin, es gebe nicht genügend Beweise, um Thaci wegen Kriegsverbrechen anzuklagen.

Generell hat die UN-Mission Beihilfe zum Schutz eines Verbrechersyndikats geleistet.

Im November 2003 wurden in Belgrad Strafverfahren gegen mehrere ehemalige Befehlshaber der UÇK eingeleitet. Zu ihnen gehörten Hashim Thaci, Agim Ceku und Ramush Haradinaj. Sowohl Haradinaj als auch Ceku stehen auf Interpol-Listen.

Agim Ceku

Agim Ceku ist dafür bekannt, Mitte der 1990er Jahre in der kroatischen Region Krajina umfangreiche Kriegsverbrechen begangen zu haben, darunter Massaker und ethnische Säuberungen an der serbischen Bevölkerung. Er war Brigadegeneral der kroatischen Armee und einer der Hauptplaner der Operation Sturm, die zur Vertreibung von mehreren hunderttausend Serben aus der kroatischen Region Krajina führte. 1999 wurde er mit Zustimmung der USA und der NATO zum Kommandeur der UCK ernannt. Anschließend wurde er zum Kommandeur des von den Vereinten Nationen unterstützten Kosovo-Schutzkorps (KPC) ernannt (auf UN-Gehaltsliste) und wurde 2006 Premierminister des Kosovo, gefolgt von Hashim Thaci, dem derzeitigen Premierminister. Im Kosovo unterhält er weiterhin Verbindungen zu Syndikaten der organisierten Kriminalität. Laut einem Bericht des Londoner Observer war das KPC unter der Leitung von Ceku an Folterungen beteiligt und schützte die Prostitution im Kosovo. (14. März 2000, Atlanta Journal-Constitution)

[Von links nach rechts: Hashim Thaci, Bernard Kouchner, General Michael Jackson, Agim Ceku, General Wesley Clarke]

[Condoleeza Rice trifft (den ehemaligen) Präsidenten des Kosovo, Fatmir Sejdiu, und Premierminister Agim Ceku (links)]

Die westlichen Medien: Desinformation über die Natur der Regierung des Kosovo

Die Regierung des Kosovo ist in organisierte Verbrechersyndikate verstrickt, die in den Drogen- und Menschenhandel verwickelt sind.

Die Tatsache, dass alle drei Premierminister des Kosovo, Ramush Haradinaj, Agim Ceku und Hashim Thaci, Kriegsverbrecher sind, wurde in den jüngsten Presseberichten über die Unabhängigkeit des Kosovo nicht erwähnt.

Die EU und die USA unterstützen die Kriminalisierung der Politik des Kosovo.

Amerikas Krieg gegen den Terrorismus

von Michel Chossudovsky

ISBN-Nummer: 0-9737147-1-9

Jahr: 2005

Seiten: 365 mit vollständigem Index

Produktart: PDF-Datei

In dieser neuen und erweiterten Auflage von Michel Chossudovskys Bestseller aus dem Jahr 2002 räumt der Autor mit der von den Mainstream-Medien verbreiteten Behauptung auf, 9/11 sei ein Angriff „islamischer Terroristen“ auf Amerika gewesen. Durch akribische Recherchen deckt der Autor einen militärisch-geheimdienstlichen Komplott hinter den Anschlägen vom 11. September sowie die Vertuschung und Mittäterschaft wichtiger Mitglieder der Bush-Regierung auf.

Die erweiterte Auflage, die zwölf neue Kapitel enthält, konzentriert sich auf die Nutzung von 9/11 als Vorwand für die Invasion und illegale Besetzung des Irak, die Militarisierung der Justiz und der Strafverfolgung und die Aufhebung der Demokratie.

Laut Chossudovsky ist der „Krieg gegen den Terrorismus“ eine komplette Erfindung, die auf der Illusion basiert, dass ein Mann, Osama bin Laden, den 40 Milliarden Dollar teuren amerikanischen Geheimdienstapparat überlistet hat. Der „Krieg gegen den Terrorismus“ ist ein Eroberungskrieg. Die Globalisierung ist der letzte Marsch zur „Neuen Weltordnung“, die von der Wall Street und dem militärisch-industriellen Komplex der USA beherrscht wird.

Der 11. September 2001 liefert eine Rechtfertigung für die Führung eines Krieges ohne Grenzen. Washingtons Agenda besteht darin, die Grenzen des amerikanischen Imperiums zu erweitern, um eine vollständige Kontrolle durch US-Unternehmen zu ermöglichen, während gleichzeitig in Amerika die Institutionen des Heimatschutzstaates eingerichtet werden.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Sicht vom Hochblauen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Übersetzt mit Deepl.com