Krieg gegen die Menschlichkeit: Gaza erzählt die Schrecken von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord

in Palästina

von Dr. Mahboob A Khawaja

07. Dezember 2024

Die Entstehung eines Völkermordes auf dem Bildschirm

Ist Premierminister Netanjahu für die Israelis ein egomanischer Führer? Die meisten würden seine wahnhafte Machtausübung in Frage stellen und seinen Rücktritt fordern, aber sie sind sich einig, dass er den Gazastreifen bewohnbar gemacht hat und sich vor den Augen der aufmerksamen Welt straffrei einem ausländischen Diktat unterworfen hat. Für einen rationalen Beobachter lässt sich menschliches Verständnis nicht mit Straffreiheit für Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung vereinbaren. Sein Haftbefehl durch den Internationalen Strafgerichtshof ist oft ein Rätsel, da niemand seine Umsetzung durchsetzen würde. Der jüngste Bericht von Amnesty International bestätigt die „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und den „Völkermord“, die von den israelischen Streitkräften in Gaza begangen wurden. „Die Hölle auf Erden „ – Der UN-Generalsekretär warnt die aufmerksame Weltgemeinschaft vor den entsetzlichen und katastrophalen Zuständen im Gaza-Streifen. Mehr als 44.000 Zivilisten wurden massakriert, mehr als 100.355 wurden verletzt, mehr als 16.000 Kinder und Frauen wurden massakriert und mehr als 16.000 Frauen und Kinder sind immer noch unter Trümmern begraben und unauffindbar, und der Rest der Menschheit steht unter ständigem Bombardement durch die israelischen Kriegsmaschinen, die durch die von den USA gelieferten Massenvernichtungswaffen unterstützt und gefördert werden. Selbst Krankenhäuser, Gotteshäuser, Schulen, Friedhöfe und Schutzzonen werden von den israelischen Kriegsmaschinen nicht verschont. Berichten zufolge haben die israelischen Führer mehr als vier Atombomben, die denen von Hiroshima entsprechen, auf Gaza abgeworfen. Internationale Beobachter beschreiben die tragischen Ereignisse: Worte können die humanitäre Katastrophe und das Leiden der belagerten Menschen in Gaza und im Westjordanland nicht beschreiben.

Der Völkermord im Gazastreifen wird in den Medien täglich lebendig dargestellt, weil es keine arabischen oder muslimischen Führer gibt, die den israelischen Mythos von der Supermacht im Nahen Osten in Frage stellen. Die arabisch-muslimischen Führer existieren nicht auf diesem Planeten, sie sind nur ein Witz nach dem Abendessen in der westlichen Welt. Die westlichen Institutionen für Frieden, Sicherheit und Konfliktmanagement fühlen sich nicht verpflichtet, die Zivilbevölkerung des Gazastreifens zu schützen, weil ihre ethnische Zugehörigkeit nicht der angelsächsischen Herkunft entspricht. Wäre die ursprüngliche Bevölkerung des Gazastreifens und des Westjordanlandes Juden oder Christen gewesen, wären die Bombardierungen und Zerstörungen undenkbar gewesen. „Nur die Übeltäter stehen als Beschützer da – einer vor dem anderen; Gott aber ist der Beschützer der Gerechten“,verdeutlicht die göttliche Botschaft. (Der Koran: 45;19). Eine andere Klarstellung weist auf die Wahrheit hin: „Wir haben die Himmel und die Erde und alles, was zwischen ihnen ist, nicht nacheinander erschaffen: Wir haben sie nur zu einem ernsten Zweck erschaffen. Doch die meisten von ihnen begreifen es nicht.“ (Koran: Kapitel 44, 38)Die erklärte Feindseligkeit richtet sich gegen den Islam und die Palästinenser, und Israel führt das Töten von Zivilisten an, um die Freiheitsbewegung für einen unabhängigen Staat Palästina zu beenden.

Chris Hedges und Peter Koenig („The Horror, The Horror“ in Gaza. Chris Hedges. Wozu ist die UNO gut? Wo ist die Menschenrechtskommission, wenn sie gebraucht wird? Global Research: 11/13/2023): ….. „Das Grauen besteht aus Blut und zerfetzten Kindern. Der Horror besteht aus Tausenden und Abertausenden – Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden – toten Körpern, die in den Trümmern der wahllos von der IDF bombardierten Krankenhäuser, Wohnhäuser, Moscheen – was auch immer –zerfallen .“ https://www.globalresearch.ca/horror-gaza-what-un-good-where-human-rights-commission-when-needed/5839831

Die führenden Politiker der USA und Europas ignorierten die israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Völkermord

Das Böse geschieht, wenn gewissenhafte Menschen nichts tun… Dieser Autor ist der Meinung, dass die katastrophale Natur des menschlichen Intellekts eine höchst irrationale und undenkbare Welt der Komplexität in unser Bewusstsein bringt, die alle Fortschritte und Errungenschaften jeder menschlichen Zivilisation auf dieser Erde zerstört. Ist das nicht eine Verschwörung gegen die Menschheit, die Natur und unsere nachhaltige Zukunft auf diesem Planeten?

Sie behaupten, Friedensstifter zu sein, aber die Schrecken des Krieges, die Schmerzen und die moralisch korrupten Führungspraktiken zeigen Täuschung und Inkonsequenz in Politik und Verhalten. Sowohl der US-Präsident als auch Minister Blinken haben die Welt mit Gesprächen über einen Waffenstillstandsplan ab Mai 2024 und eine „Zwei-Staaten-Lösung“ getäuscht und in die Irre geführt – alles nur, um Israel Zeit zu verschaffen, dem Leben in Gaza und der Freiheit Palästinas ein Ende zu setzen. Sie haben ebenso unfähige, korrupte und despotische arabisch-muslimische Führer gefunden, die sie in den Irrtum der Friedensstiftung verwickeln und Israel erlauben, katastrophale Verbrechen gegen das palästinensische Volk zu begehen. Die US-amerikanischen und israelischen Führer verfügen über ungezügelte Ambitionen und Macht, die gewalttätige Annahmen des Hasses, geheime Intrigen und Animositäten freisetzen, die die täglichen Denkprozesse einer Gesellschaft überwältigen – eine Nation, egal wie „normal“ sie zu sein behauptet, kann nicht als normales Gebilde funktionieren, wenn sie die Originalität der Palästinenser verhöhnt und den „Tod der Araber“ fordert. Die arabisch-muslimische Führung hat den Völkermord in Gaza mitverursacht.

Die israelische Führung hatte schon lange vor dem Angriff auf Gaza geplant, die Region mit Siedlern zu bevölkern und sie ihrer natürlichen Ressourcen zu berauben. Felicity Arbhutant und Michel Chossudovsky (Video: Global Research:12/03/24: https://www.globalresearch.ca/israel-gas-oil-and-trouble-in-the-levant/536), erklären: Ein offizielles „geheimes“ Memorandum, das vom israelischen Geheimdienstministerium verfasst wurde, empfahl die gewaltsame und dauerhafte Verlegung der 2,2 Millionen palästinensischen Bewohner des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel, insbesondere in ein Flüchtlingslager auf ägyptischem Gebiet.“ Felicity Arbhutant klärt auf: Netanjahus Kriegserklärung vom Oktober 2023 an die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens ist eine Fortsetzung der Invasion des Gazastreifens von 2008-2009 im Rahmen der„Operation Gegossenes Blei“. Das zugrundeliegende Ziel ist die vollständige militärische Besetzung des Gazastreifens durch die israelischen Streitkräfte IDF und die Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Heimatland. Ich sollte jedoch erwähnen, dass es mächtige finanzielle Interessen gibt, die von Israels kriminellem Vorhaben (Völkermord) gegen den Gazastreifen profitieren ….. „Israel wird zu einem wichtigen Exporteur von Gas und etwas Öl werden, ‚wenn alles nach Plan läuft‘. Im aktuellen KontextbestehtIsraels „Alles läuft nach Plan“ -Option darin, Palästina zu umgehen und „Gaza von der Landkarte zu tilgen“, sowie ALLE maritimen Offshore-Gasreserven des Gazastreifens zu beschlagnahmen, dieMilliarden von Dollar wert sind.

Proaktive, moralische und spirituell bereicherte Führung könnte die sich abzeichnende dunkle Zukunft verändern

Wir, die Menschen, wir, die Menschheit, sind mit unvergleichlichem Wissen und Weisheit ausgestattet, und wenn wir die Erde und ihre Nachhaltigkeit für das Leben bombardieren und zerstören, dann negieren wir unsere Existenz als intelligente Wesen, die dafür verantwortlich sind, das Leben und die Unantastbarkeit der Erde zu schützen. Wir sind in der Lage, Probleme durch Dialog und friedliche Mittel zu lösen. Aber unsereerklärte Unwissenheit und Arroganz gegenüber dem göttlichen Wissen haben uns zum Bösen und zur Vergeblichkeit in einem globalen Kataklysmus getrieben – dem verräterischen Konflikt im Epizentrum der von Menschen verursachten Zerstörung, angetrieben von anhaltendem Misstrauen gegenüber anderen in diesem großartigen Universum. Die Erde und das Universum sind dazu bestimmt, die Menschen zu unterstützen und all ihre Bedürfnisse über Zeit und Raum hinweg zu erfüllen. Leben wir in einer abgekoppelten Welt, die wir selbst geschaffen haben? Die Botschaft des Koran (64:40, 67:40) verdeutlicht die Wahrheit der universellen Brüderlichkeit und Weisheit für alle kommenden Zeiten:

Gott ist es, der euch die Erde als Ruheplatz und den Himmel als Baldachin gemacht hat; und er hat euch Gestalt gegeben und eure Gestalten schön gemacht und euch mit reinen und guten Dingen versorgt; so ist Gott, euer Herr. Gepriesen sei also Gott, der Herr der Welten. Er ist es, der dich aus Staub erschaffen hat, dann aus einem Samentropfen, dann aus einem blutegelartigen Klumpen, dann bringt Er dich als Kind hervor. Dann lässt Er euch wachsen und eure volle Kraft erreichen, und Er lässt euch alt werden – auch wenn einige von euch vorher sterben – und Er lässt euch eine bestimmte Zeit erreichen, damit ihr Weisheit lernt.

Die Schrecken des Krieges gegen die unschuldige Bevölkerung des Gazastreifens und die unwiderstehliche Kriegstreiberei der israelischen und amerikanischen Führer müssen gestoppt werden, indem die Stimmen der Vernunft für einen Wandel und für die Rechenschaftspflicht für die Verbrechen zusammengeführt werden, während die US-amerikanischen und westeuropäischen Führer nur Lippenbekenntnisse abgeben. Die Palästinenser sind der Menschenwürde und der Rechte ebenso würdig wie die Israelis“, und ‚Zwei Staaten – Israel und Palästina‘. „Gaza: Krieg gegen uns, das Volk und die Schande der arabisch-muslimischen Welt“ https://www.uncommonthought.com/mtblog/archives/2023/11/22/gaza-war-on-we-the-people-and-arab-muslims-shame.php

Wir können die Suche nach einer besseren und rationaleren Welt mit systematischen Mechanismen zum Schutz des Friedens und der Sicherheit der Menschheit auf diesem Planeten nicht aufgeben. Wir, das Volk, wir, die Menschheit, und gewissenhafte Denker und Gelehrte müssen aufwachen angesichts der immensen hochentwickelten und technologisch fortgeschrittenen Herausforderungen, die darauf abzielen, uns von der Natur der Dinge zu trennen und uns durch globale Szenarien von Ethnien, Nationalismus, Staatsgrenzen und kultureller Überlegenheit und herrschenden Klassenunterschieden zu entmenschlichen. William Godwin (Enquiry Concerning Political Justice and Its Influence on Modern Moral and Happiness, 1793), hat es richtig gesagt:

Männer von Genie müssen sich erheben …, um die Maschine der Gesellschaft zu analysieren, um zu zeigen, wie die Teile miteinander verbunden sind … und um die Mängel und Abhilfe aufzuzeigen. Nur so können wichtige Reformen hervorgebracht werden…Wer ein Freund des allgemeinen Glücks ist, wird keine Chance auslassen, in seinem Schüler oder seinem Kind einen der lang ersehnten Retter des Menschengeschlechts hervorzubringen.

Dr. Mahboob A. Khawaja ist auf internationale Angelegenheiten, globale Sicherheit, Frieden und Konfliktlösung spezialisiert und hat mehrere akademische Jahre in der russisch-ukrainischen und zentralasiatischen Region verbracht, wo er die Menschen und die verschiedenen Kulturen des Denkens und der politischen Führung kennengelernt hat. Er hat ein großes Interesse an vergleichenden islamisch-westlichen Kulturen und Zivilisationen und ist Autor mehrerer Publikationen, darunter: One Humanity and the Remaking of Global Peace, Security and Conflict Resolution, und ein in Kürze erscheinendes Buch: Global Humanity and the Remaking of Peace, Security and Conflict Resolution beyond the Lens of Human Consciousness (Die globale Menschheit und die Neugestaltung von Frieden, Sicherheit und Konfliktlösung durch die Brille des menschlichen Bewusstseins).

