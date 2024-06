https://www.middleeasteye.net/trending/israeli-soldiers-standing-on-saudi-flag-outrage-normalisation



Krieg gegen Gaza: Fotos von israelischen Soldaten, die auf saudischer Flagge stehen, sorgen für Empörung

Von Mera Aladam

26. Juni 2024

Nutzer sozialer Medien bezeichneten die Bilder als Beleidigung für Muslime und forderten Riad zu einer Reaktion auf

Das Foto einer Gruppe israelischer Soldaten, die auf der saudi-arabischen Flagge stehen, ging in den sozialen Medien viral (@Tamerqdh/X)

Virale Fotos einer Gruppe israelischer Soldaten, die die israelische Flagge hochhalten, während sie auf der saudi-arabischen Flagge stehen, haben den Zorn von Nutzern sozialer Medien geweckt, die die Bilder als eklatante Respektlosigkeit gegenüber dem Islam bezeichneten und die saudischen Behörden aufforderten, eine härtere Gangart gegenüber Israel einzuschlagen.

Die Fotos wurden Anfang dieser Woche von einem Nutzer namens Tamer, der sie auf den Instagram-Konten zweier israelischer Soldaten entdeckte, auf der Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter, veröffentlicht.

MEE war nicht in der Lage, die Echtheit des Bildes unabhängig zu überprüfen oder festzustellen, wann es aufgenommen wurde, aber israelische Soldaten haben weiterhin umstrittenes Bildmaterial aus dem Gazastreifen geteilt. Einige der Inhalte zeigen, wie inhaftierte Palästinenser misshandelt werden, was nach Ansicht von Rechtsexperten ein Kriegsverbrechen darstellen könnte.

„Eine Gruppe israelischer Soldaten der Fallschirmjägerbrigade zertrampelt die saudische Flagge und die Urkunde des Monotheismus während der Bodeninvasion in der Stadt Khan Younis [in Gaza]“, so Tamer in der Bildunterschrift auf Arabisch.

„Das hat ein Soldat auf seinem Instagram-Account gepostet. Das ist israelischer Dreck und Verachtung“, fuhr er fort.

Der Beitrag ging schnell viral, und Hunderte von Menschen wiesen darauf hin, dass die saudische Flagge die islamische Schahada – das arabische Wort für Glaubensbekenntnis – trägt und die Namen Gottes und des Propheten Mohammed enthält.

„Das Wort steht auf dieser Flagge Saudi-Arabiens, und der Terrorist Israel hat die Ehre der gesamten muslimischen Ummah [Nation] herausgefordert“, schrieb ein Nutzer und verwendete dabei einen Begriff, der sich auf die breitere muslimische Gemeinschaft bezieht.

Einige Nutzer kritisierten das ihrer Meinung nach fehlende Engagement der saudi-arabischen Bürger für die palästinensische Sache und nutzten das Foto als Beweis dafür, warum das Königreich die Beziehungen zu Israel nicht normalisieren sollte.

In den Jahren 2020 und 2021 schloss Israel unter Vermittlung der USA Normalisierungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko.

Seitdem gibt es immer wieder Spekulationen über ein ähnliches Abkommen mit Saudi-Arabien, einem wichtigen Verbündeten der USA.

Anfang Januar erklärte ein hochrangiger saudischer Beamter gegenüber der BBC, sein Land sei nach wie vor an einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel nach Beendigung des Gaza-Krieges interessiert. Im Februar erklärte Riad, dass eine Normalisierung nicht ohne einen Waffenstillstand und Fortschritte auf dem Weg zur palästinensischen Eigenstaatlichkeit erfolgen würde.

Im Mai berichtete Bloomberg jedoch, dass US-Beamte angedeutet hätten, dass ein Abkommen immer noch auf dem Tisch liege, und dass die saudischen Behörden ein hartes Vorgehen gegen Bürger eingeleitet hätten, die sich in den sozialen Medien kritisch über Israels andauernden Krieg gegen den Gazastreifen äußerten, in dem bisher mehr als 37.700 Palästinenser getötet wurden.

MEE hat die saudische Botschaft in Großbritannien um einen Kommentar gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

„Das ist das Israel, mit dem Kronprinz MBS unbedingt eine Normalisierung anstrebt und Tag und Nacht daran arbeitet, dies zu erreichen. Null Würde“, kommentierte ein X-Nutzer.

„Warum schweigt Saudi-Arabien dazu?“, fragte ein anderer Nutzer. „Der Terrorist Israel hat eure Ehre in Frage gestellt. Auf die Wortflagge zu treten ist ein verwerflicher Akt.“

Mehrere Nutzer, darunter auch solche mit saudi-arabischen Flaggen-Emojis, vermuteten , dass es sich bei der Flagge in Wirklichkeit um eine Hamas-Flagge handelte, oder dass das Bild bearbeitet oder von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde, um eine Gegenreaktion gegen Saudi-Arabien zu erzeugen.

Daraufhin teilte Tamer in den sozialen Medien Screenshots und Videos des Instagram-Kontos, von dem er das Bild angeblich erhalten hatte.

„Schande über alle, die an Tamer und seinen Quellen zweifeln“, sagte er. „Ich bin keiner, der seine Tweets auf Lügen, Betrug und Täuschung von Menschen stützt.“

Ähnliche Fotos sind seitdem auf X und anderen Social-Media-Plattformen aufgetaucht. Die ursprünglichen Kontoinhaber haben jedoch den Zugang zu ihren Instagram-Seiten eingeschränkt. Übersetzt mit deepl.com

