Wahlen in Frankreich: Zunehmende Antisemitismus-Vorwürfe dienen der „Dämonisierung“ der Linken

Von Élodie Farge

26. Juni 2024

Beobachter befürchten, dass die „Diffamierungskampagne“ gegen die Linke wegen ihrer Unterstützung für Palästina und ihrer Attraktivität unter französischen Muslimen zu einem Sieg der extremen Rechten führen könnte

Demonstranten in Lyon halten nach der mutmaßlichen antisemitischen Gruppenvergewaltigung eines 12-jährigen Mädchens in Paris am 15. Juni Plakate mit der Aufschrift „Antisemitismus ist kein Rest“ (Jean-Philippe Ksiazek/AFP)

Von dem Moment an, als Präsident Emmanuel Macron das Parlament auflöste, waren die überraschenden Neuwahlen in Frankreich heftig und umstritten. Das Schreckgespenst des Antisemitismus hat das Feuer nur noch weiter angefacht, wobei der sexuelle Übergriff auf ein jüdisches Kind das Thema in den Vordergrund rückte.

Zwei Verdächtige im Alter von 12 und 14 Jahren wurden wegen Gruppenvergewaltigung, Todesdrohungen, Beleidigungen und Gewalt antisemitischer Natur angeklagt, nachdem sie von dem 12-jährigen Mädchen beschuldigt worden waren, es als „dreckigen Juden“ bezeichnet zu haben.

Das Verbrechen, das am 15. Juni begangen worden sein soll, hat die Empörung der gesamten politischen Klasse hervorgerufen. Frankreich beherbergt die größte jüdische Gemeinde in Europa – rund 500 000 Menschen – und hat in den letzten Monaten eine Zunahme antisemitischer Angriffe erlebt.

Einige brachten den Fall schnell mit France Unbowed (LFI) in Verbindung, der dominierenden Partei innerhalb des Linksbündnisses Neue Volksfront (NFP), das bei den Wahlen am 30. Juni und 7. Juli antritt.

Die pro-palästinensischen Positionen der LFI, insbesondere seit dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen im Oktober, haben ihr den Vorwurf eingebracht, antisemitisch zu sein, was sie vehement zurückweist.

Am 19. Juni versammelten sich Hunderte von Menschen vor dem Pariser Rathaus, um die Zunahme des Antisemitismus als Reaktion auf die Vergewaltigung anzuprangern – und den Vorsitzenden der LFI, Jean-Luc Melenchon, und seine Partei zu geißeln.

„Melenchon ins Gefängnis“, skandierte die Menge.

Am Morgen hatte Melenchon eine Nachricht in den sozialen Medien veröffentlicht, in der er erklärte, er sei „entsetzt über diese Vergewaltigung“.

Sarah Aizenman, Präsidentin von Nous Vivrons (Wir werden leben), einem Kollektiv, das nach dem von der Hamas angeführten Angriff auf Israel am 7. Oktober gegründet wurde und Hauptorganisatorin der Kundgebung war, sagte zu der Menge: „Lasst unverantwortliche Politiker aufhören, die Vergewaltigung zu unterstützen: „Lasst die unverantwortlichen Politiker aufhören, den Hass zu schüren, indem sie eine Zielscheibe auf den Rücken der Juden setzen.“

Yonathan Arfi, Präsident des Repräsentativrats der jüdischen Institutionen Frankreichs (CRIF), beschuldigte Melenchons Partei direkt, „dieses Klima zu schüren“.

Die gleichen Vorwürfe wurden von Justizminister Eric Dupond-Moretti geäußert, der sagte: „Auf aufrührerische Worte folgen Brände!“

Die Anschuldigungen, die auf der Kundgebung geäußert wurden, stehen stellvertretend für die Erfahrungen, die die LFI und ihre Mitglieder in den letzten Monaten gemacht haben, einer Zeit, die durch den Wahlkampf für die Europawahlen Anfang des Monats und die Bedeutung des Krieges in Gaza in der öffentlichen Debatte geprägt war.

Vor zwei Wochen, als die Linke versuchte, sich zu einigen – nachdem die extreme Rechte zum Sieg bei den EU-Wahlen gestürmt war und Macron mit der Ausrufung von vorgezogenen Neuwahlen reagierte – warnten viele Politiker vor einem Bündnis mit der „antisemitischen“ LFI und ihren Führern.

Und als die Neue Volksfront gegründet wurde und ihr gemeinsames Programm in Paris vorstellte, warfen Demonstranten ihrer Führung vor, „Antisemitismus“ zu einem „Wahlversprechen“ gemacht zu haben.

„Die Parteien der republikanischen Linken haben den Kampf gegen den Antisemitismus geopfert“, sagte Afri. Der CRIF-Vorsitzende nannte das Bündnis eine „absolute Schande“, da die LFI „den Judenhass zu ihrem Wahlkampfversprechen gemacht“ habe.

Macron selbst erklärte, das Linksbündnis sei „unanständig“, da es „die Möglichkeit bietet, 300 Wahlkreise an die LFI zu vergeben, und damit an Leute, die sich ganz offensichtlich damit wohlfühlen, den Antisemitismus nicht zu verurteilen“.

Der Präsident wurde in seiner Kritik noch deutlicher und warf der „extremen Linken“ unverblümt „Antisemitismus“ und „Antiparlamentarismus“ vor.

Verquickung von Antisemitismus und Antizionismus

Offiziellen Zahlen zufolge haben antisemitische Handlungen in Frankreich seit dem 7. Oktober, als palästinensische Kämpfer im Süden Israels mehr als 1.100 Menschen töteten, deutlich zugenommen.

Im Mai gab Premierminister Gabriel Attal bekannt, dass im ersten Quartal 2024 366 antisemitische Handlungen registriert wurden, was einem Anstieg von 300 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres 2023 entspricht.

Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage glauben 92 Prozent der französischen Juden, dass die LFI zu diesem Anstieg des Antisemitismus im Land beigetragen hat.

Einige von ihnen sehen in der extremen Rechten das geringere Übel, wie der bekannte Nazi-Jäger Serge Klarsfeld, der kürzlich erklärte, er werde für die RN und gegen das Linksbündnis stimmen, und der Philosoph Alain Finkielkraut, der sagte, er könnte gezwungen sein, die RN zu wählen, um „den Antisemitismus zu blockieren“.

Aber was steckt hinter diesen Befürchtungen und Anschuldigungen, die sogar vom Staatschef geäußert werden und der einzigen politischen Kraft schaden könnten, die in der Lage zu sein scheint, die extreme Rechte zu blockieren?

Melenchon wird vorgeworfen, in der Vergangenheit zweideutige Äußerungen und antisemitische Stereotypen gemacht zu haben.

So warf er 2013 dem damaligen Wirtschaftsminister Pierre Moscovici vor, „nicht französisch, sondern international zu denken“. Moscovici verurteilte das seiner Meinung nach antisemitische Bild des jüdischen Bankiers. Melenchon erwiderte, er wisse nichts von Moscovicis Hintergrund.

Im Jahr 2020 gab es einen weiteren Aufschrei, als Melenchon im Fernsehen sagte: „Ich weiß nicht, ob Jesus am Kreuz war. Ich weiß, wer ihn dort hingebracht hat, es scheinen seine eigenen Landsleute zu sein.“ Laut dem Historiker Robert Hirsch war dies eine Anspielung auf die Juden als „Gottesmörder, die älteste Grundlage des christlichen Antisemitismus“.

Doch seit dem 7. Oktober werden die Antisemitismusvorwürfe gegen das LFI immer virulenter.

Die LFI hat sich von Anfang an als Verteidigerin des palästinensischen Volkes positioniert, den israelischen Krieg gegen Gaza verurteilt und den Konflikt in den Mittelpunkt ihrer Kampagne für die Europawahlen gestellt.

Diese Haltung, einschließlich der anfänglichen Weigerung einiger ihrer Mitglieder, den von der Hamas geführten Angriff als „terroristisch“ zu bezeichnen und stattdessen den Begriff „Kriegsverbrechen“ im Sinne des Völkerrechts zu verwenden, öffnete die politische Kluft, auch innerhalb der Linken.

Als Yael Braun-Pive, die Präsidentin des Unterhauses der Nationalversammlung, Israel besuchte, um ihre „Solidarität“ und die „volle Unterstützung“ Frankreichs in den ersten Tagen des Krieges zu bekunden, warf Melenchon ihr vor, in Tel Aviv zu „campieren“, um „das Massaker zu unterstützen“.

Braun-Pivet, die jüdischer Abstammung ist, protestierte sofort und erklärte, die Formulierung ihres „Zeltens“ sei antisemitisch und beziehe sich auf die Konzentrationslager der Nazis.

Während ein großer Teil der politischen Welt sie unterstützte und Melenchon anprangerte, erklärte der LFI-Vorsitzende, dass „Campismus“ für „seine Generation“ die Positionierung für den Ost- oder Westblock während des Kalten Krieges bedeute.

Die RN-Führer Marine Le Pen, Jordan Bardella (rechts) und Sebastien Chenu (links) demonstrieren am 12. November 2023 in Paris gegen Antisemitismus (Geoffroy Van der Hasselt/AFP)

Am 12. November brach eine neue Kontroverse aus, als die LFI beschloss, nicht an einem Marsch gegen Antisemitismus teilzunehmen, weil die Nationale Kundgebung anwesend war und die Organisatoren sich weigerten, einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern.

„Die Freunde der bedingungslosen Unterstützung des Massakers [an den Palästinensern] haben ihr Treffen“, schrieb Melenchon auf X und löste damit erneut Kritik aus.

Um gegen Antisemitismus zu demonstrieren, organisierte die LFI eine weitere Kundgebung auf dem Place des Martyrs-Juifs-du-Velodrome-d’Hiver in Paris.

Melenchon hatte Anfang des Monats erneut für Empörung gesorgt, als er sagte, dass der Antisemitismus in Frankreich trotz des von den Behörden gemeldeten starken Anstiegs nur ein „Rest“ sei.

Diese Bemerkung machte er in einem Blogbeitrag, in dem er sich auf die Proteste bezog, die durch das Interview des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in einem bekannten französischen Fernsehsender ausgelöst wurden. Nachdem einige Demonstranten des Antisemitismus beschuldigt wurden, argumentierte Melenchon, dass dieser „bei Volksversammlungen völlig abwesend“ sei.

Das Spiel mit den Ängsten vor der Geißel des Antisemitismus gießt Öl ins Feuer […] Diese Mischung birgt das Risiko, der extremen Rechten zu dienen“.

– Anne Tuaillon, AFPS

Für Anne Tuaillon, Präsidentin der Association France Palestine Solidarite (AFPS), zielen all diese Antisemitismusvorwürfe gegen die Linke darauf ab, diese wegen ihrer Unterstützung für die Rechte der Palästinenser zu delegitimieren.

„Die Einstufung jeder Kritik an Israel und des Antizionismus, der eine politische Meinung gegen den kolonialen Nationalismus ist, als Antisemitismus, der eine Straftat darstellt, hat seit dem 7. Oktober unverhältnismäßige Ausmaße angenommen“, sagte sie gegenüber Middle East Eye.

Laut Tuaillon ist diese „Vermischung“ Teil einer Kampagne, die von Israel und seinen Verbündeten seit etwa 15 Jahren geführt wird, um die pro-palästinensische Bewegung in Verruf zu bringen.

„Es handelt sich um eine Verleumdungskampagne, die von den Mainstream-Medien verbreitet wird, die sie ungehemmt wiederholen, um die politischen Gegner zu diskreditieren“, fügte sie hinzu.

Zynische Wahlkampfstrategie

Die LFI hat alle Vorwürfe des Antisemitismus entschieden zurückgewiesen und betont, dass sie dagegen kämpft.

„Antisemitismus ist Gift“, sagte die ehemalige LFI-Abgeordnete Mathilde Panot bei mehreren Gelegenheiten.

Das gilt auch für Melenchon. „Alles, was der Diskriminierung aufgrund der Religion, des Geschlechts oder der Hautfarbe ähnelt, ärgert mich zutiefst und ich bekämpfe es politisch“, sagte er.

Die Partei hat auch wiederholt betont, dass der israelische Staat niemals mit Juden gleichgesetzt werden darf.

„Seit den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober häufen sich in Frankreich Zeugenaussagen und Berichte über antisemitische Handlungen. Wir verurteilen sie auf das Schärfste“, erklärte die Partei.

„Wir bekräftigen unsere Weigerung, den israelisch-palästinensischen Konflikt auf der Grundlage eines ‚Kampfes der Kulturen‘ und religiöser Zugehörigkeiten zu lesen, der nur Antisemitismus und antiarabischen oder antimuslimischen Rassismus schürt.“

Als Melenchon angegriffen wurde, weil er sagte, dass es in Frankreich einen „Rest“-Antisemitismus gebe, betonte ein LFI-Vertreter, dass er sich gegen diejenigen wende, die pro-palästinensische Bewegungen beschuldigen, den Antisemitismus zu verstärken, und nicht sage, dass das Thema unwichtig sei.

Der Zweck von Melenchons Argumentation sei es, die von der extremen Rechten vertretene Theorie des „neuen Antisemitismus“ zu untergraben, die diesen auf Muslime und Menschen mit Migrationshintergrund schiebt.

Das Engagement der Partei im Kampf gegen Antisemitismus und andere Formen von Rassismus wurde in der gemeinsamen Plattform der Neuen Volksfront verankert, die insbesondere einen „interministeriellen Plan gegen Antisemitismus und Islamophobie“ enthält.

LFI-Chef Jean-Luc Melenchon (Mitte) bei einer Kundgebung gegen Antisemitismus in Marseille im Februar 2019 (Boris Horvat/AFP)

Mehrere Intellektuelle und Politiker, von denen viele Melenchon zuvor kritisch gegenüberstanden, haben argumentiert, dass die zweideutigen Äußerungen des LFI-Vorsitzenden trotz des Aufruhrs nicht als Antisemitismus zu qualifizieren sind.

„Die LFI ist keine Partei, die ein antisemitisches Programm hat und deren Aktivisten Judenhass verbreiten“, sagte der Historiker Hirsch.

Für Simon Assoun, Sprecher von Tsedek, einem „dekolonialen“ jüdischen Kollektiv, „mögen einige Kommentare ungeschickt gewesen sein. Aber es ist voreingenommen, sie alle so zu interpretieren, dass sie zeigen, dass Jean-Luc Melenchon antisemitisch ist“.

Kein Mitglied der LFI wurde jemals wegen des Straftatbestands des Antisemitismus verurteilt. Andererseits hat Melenchon 2012 seinen Prozess gegen Politiker gewonnen, die ihn des Antisemitismus beschuldigt hatten.

Das Gleiche kann man von der extremen Rechten nicht behaupten, wie Tuaillon und andere betonen.

Der Vorläufer der führenden rechtsextremen Partei Nationale Sammlung (RN), der Front National, zählte 1972 mindestens ein ehemaliges Mitglied der Waffen-SS und einige Petainisten zu seinen Gründungsmitgliedern.

Ihr ehemaliger Vorsitzender und Gründer, Jean-Marie Le Pen, Vater der derzeitigen Parteivorsitzenden Marine Le Pen, wurde 2017 wegen Äußerungen verurteilt, in denen er die Gaskammern während des Holocausts herunterspielte.

Die LFI prangert daher an, was sie als politische Angriffe betrachtet, die darauf abzielen, die Partei mitten im Wahlkampf zu diskreditieren und den historischen Antisemitismus der extremen Rechten vergessen zu machen.

Diese Instrumentalisierung des Antisemitismus ist aus vielen Gründen verwerflich. Erstens, weil es die Rechtsextremen entlastet.

– Offener Brief von jüdischen Persönlichkeiten

In einer letzte Woche veröffentlichten Kolumne verurteilten Intellektuelle, darunter die Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, die „Infamie“, die LFI als „antisemitische Partei“ zu bezeichnen.

„Wenn das Verb ‚lagern‘ als antisemitisch gilt, wenn der Begriff ‚Überlebender‘ antisemitisch ist, wenn das Wort ‚Finanzier‘ antisemitisch ist, dann ist alles und deshalb nichts antisemitisch“, argumentierten sie.

Angesichts der Tatsache, dass der vereinigten Linken laut Meinungsumfragen derzeit der zweite Platz bei den Wahlen vorausgesagt wird, sind die Autoren der Meinung, dass die Anschuldigungen Teil einer politischen Hexenjagd sind.

„Wir wissen sehr wohl, warum diese entfesselte Offensive durchgeführt wird: Die Möglichkeit, dass die Linke an die Macht kommt, erschreckt die Vertreter einer sozialen, wirtschaftlichen und ideologischen Ordnung“, heißt es in der Kolumne.

„Sie müssen unbedingt das Linksbündnis brechen und eine seiner wichtigsten und kämpferischsten Kräfte durch eine Art politischen Mord disqualifizieren.“

Am Sonntag veröffentlichten die vier führenden Köpfe der Neuen Volksfront eine gemeinsame Erklärung, in der sie die „Diffamierungskampagne“ gegen sie anprangerten, die „von einer gescheiterten Macronie [Macrons Entourage] geführt wird“, und zur Bekämpfung von Antisemitismus und allen Formen von Rassismus aufriefen.

„Wir verurteilen auf das Schärfste diejenigen, die unsere jüdischen Mitbürger als Sündenböcke für alle Übel auf diesem Planeten benutzen. Wir alle stehen an der Seite unserer jüdischen Mitbürger, die angesichts dieser Bedrohungen Angst haben, ebenso wie alle unsere Mitbürger, die aufgrund ihres religiösen Glaubens bedroht sind […].

„Die zynische Wahlkampfstrategie der Rechten und der extremen Rechten untergräbt den wichtigen Kampf gegen den Antisemitismus.“

Äußerst gefährlich

In einem offenen Brief, der am 21. Juni veröffentlicht wurde, warnten jüdische Persönlichkeiten und Akademiker ebenfalls vor den Gefahren der „Instrumentalisierung des Antisemitismus statt des Kampfes gegen die extreme Rechte“.

„Indem wir Kritik an der israelischen Politik und die gerechte Unterstützung der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes mit Antisemitismus in einen Topf werfen, stellen wir uns gegen den wesentlichen Kampf aller Demokraten gegen die Nationale Kundgebung“, schrieben sie.

„Diese Instrumentalisierung des Antisemitismus ist aus vielen Gründen verwerflich. Erstens, weil sie die extreme Rechte entlastet, deren Geschichte und Wurzeln untrennbar mit Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit verbunden sind“, fügten sie hinzu.

„Zweitens, weil sie die Schaffung eines Deichs verhindert, der die RN blockieren könnte. Drittens, weil sie darauf abzielt, das Bündnis zwischen der Linken und den Ökologen zu brechen – ein Bruch, der nur der extremen Rechten zugute käme – und weil sie damit versucht, die einzige glaubwürdige und wünschenswerte Alternative zu dieser großen Gefahr für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Demokratie zu zerstören.“

Für den Journalisten Thomas Legrand „lässt uns die Dämonisierung der LFI vergessen, dass die Rechtsextremen die wahre Gefahr für unsere Demokratie sind“.

Tuaillon, der Präsident der AFPS, teilt diese Bedenken. „Mit den Ängsten vor der Geißel des Antisemitismus zu spielen, ist extrem gefährlich; es gießt Öl ins Feuer, weil es kontraproduktiv für den Kampf gegen Antisemitismus ist, etwas als Antisemitismus auszugeben, was kein Antisemitismus ist“, sagte sie gegenüber MEE.

„Etwas als Wahrheit darzustellen, das nie von den Gerichten aufgeklärt oder verurteilt wurde, ist äußerst bedenklich“, so Tuaillon weiter.

„Das ist der republikanischen Debatte unwürdig und dieses Amalgam läuft Gefahr, der extremen Rechten zu dienen.“

Der Verlierer dieses Manövers könnte sehr wohl Macron selbst sein.

Jean-Yves Camus, Experte für die extreme Rechte, erklärte gegenüber MEE: „Die alte Versuchung des Zentrums, die politische Achse nicht als von links nach rechts verlaufend darzustellen, sondern als Regenbogen, an dem sich die beiden Enden treffen, wie es Macron derzeit tut, indem er die RN und die LFI oder sogar die NFP auf eine Stufe stellt, ist riskant, genau wie seine gesamte politische Strategie seit der Auflösung der Nationalversammlung.

„Macron wollte das Volk zu Wort kommen lassen, er glaubte nicht an die Linke und dachte, dass die Franzosen Angst vor der RN hätten. Aber er hat ernsthaft unterschätzt, dass seine Worte keine Wirkung mehr haben und je mehr er spricht, desto tiefer sinkt er“, fügte er hinzu.

Jüngsten Umfragen zufolge werden der Rallye Nationale und ihren Verbündeten 35,5 Prozent der Stimmen vorausgesagt. Die Präsidentschaftskoalition Together liegt mit 19,5 Prozent weit abgeschlagen auf dem dritten Platz, gefolgt vom Linksbündnis mit 29,5 Prozent.

Übersetzt mit deepl.com

