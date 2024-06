https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-european-mutiny–the-consequences-are-just-beginning



Die europäische Meuterei: Die Folgen sind erst der Anfang

Von Alastair Crooke

Quelle: Al Mayadeen Englisch

26. Juni 2024

Die Biden-Fraktion in Brüssel ist voll und ganz in das US-Projekt zur Eskalation des Krieges in der Ukraine gegen Russland investiert

Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament in diesem Monat haben die Wähler in den meisten der 27 Länder der Europäischen Union Parteien gewählt, die das abgehobene EU-Establishment verachten.

In Frankreich übertraf die einst tabuisierte Partei Nationale Rallye die Partei von Präsident Macron um mehr als 2 zu 1. In Deutschland brach die Partei von Scholtz, die SPD (eine altgediente deutsche Partei), auf 13 % Wählerunterstützung ein, während gleichzeitig die anderen Komponenten der Regierungskoalition zusammenbrachen. Die Grünen sanken auf 12 % und die FDP lag bei knapp 5 % der Wählerstimmen (5 % ist die Einstiegshürde für den Einzug ins deutsche Parlament).

Es ist viel darüber geschrieben worden, dass das Zentrum des Europäischen Parlaments „gehalten“ hat, doch selbst das hängt in der Schwebe, bis sich die neu gewählten Abgeordneten des Europäischen Parlaments versammeln, um die Besetzung der EU-Spitzenposten zu bestätigen: d. h. die drei „Präsidenten“ – die Präsidenten der Kommission, des Rates und des Parlaments – sowie den Hohen Vertreter (d. h. den „Außenminister“ der EU).

Die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments ist derzeit Gegenstand heftiger innerparteilicher Auseinandersetzungen. Bei diesen Wahlen wurde lediglich das Europäische Parlament gewählt – ein Gremium, das nicht die Gesetzgebung in der EU initiiert, sondern eine allgemeine Aufsicht ausüben soll.

Die wirklichen Wahlen in Europa sind heutzutage die nationalen Wahlen.

Das ist an sich schon ein „Fingerzeig“: Die entscheidenden Abstimmungen finden auf nationaler Ebene statt und nicht in der supranationalen Zentrale in Brüssel.

Die „echten“ Wahlen finden in Frankreich und im Vereinigten Königreich statt, obwohl letzteres nicht Mitglied der EU ist. Die Abstimmung im Vereinigten Königreich wird dennoch ein wichtiger Gradmesser für die europäische Meinung sein, gerade weil die dortige Führungsschicht für ihre Übereinstimmung mit der US-Politik bekannt geworden ist.

Die Anti-Establishment- und Anti-Bürokratie-Welle unter den Wählern hat die Eliten erstaunt und verunsichert. Die Regierungspartei – die altehrwürdige Konservative Partei – ist auf dem Rückzug und wird nach dem 4. Juli möglicherweise nicht mehr als bedeutendes politisches Gebilde bestehen.

In Deutschland wird Scholtz‘ Ampelkoalition nach der katastrophalen EU-Wahl ebenfalls nicht überleben. Scholz‘ Regierung hat ein Haushaltsdefizit von 40 Mrd. €. Das ist der geschätzte Betrag, den Scholz und seine Koalitionspartner bei den Bundesausgaben kürzen müssen, um die Lücke zu schließen. Innerhalb der deutschen Regierungsparteien zeichnet sich ein Konsens darüber ab, dass die stark geschwächte Koalition einen weiteren heftigen Streit um den Haushalt nicht überstehen kann, wie es im vergangenen Jahr der Fall war, als ein Urteil des obersten deutschen Gerichts ein 60-Milliarden-Euro-Loch in die Finanzen des Landes riss.

Außerdem stehen im September wichtige Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen an. Umfragen zufolge gewinnt die (rechtspopulistische) Partei Alternative für Deutschland (AfD) in allen Regionen, die alle im östlichen oder mittleren Teil des Landes liegen. In den neuen Bundesländern entfielen 40 % der Stimmen bei den Europawahlen entweder auf die AfD oder auf die Partei von Sara Wagenkecht – eine neue Partei, die eine konträre Politik vertritt.

In Frankreich sieht die Lage für die Eliten ähnlich düster aus: Eine Reihe von Meinungsumfragen der letzten Tage spiegelt die dunklen Wolken wider, die sich über Macrons zentristischem Bündnis zusammenbrauen. Die Umfragen zeigen, dass die Rallye Nationale immer näher an eine Mehrheit im Unterhaus des französischen Parlaments, der Nationalversammlung, herankommt.

Sollte die Nationale Sammlungsbewegung eine Mehrheit erlangen, hätte ein möglicher Premierminister der Sammlungsbewegung unter der Führung von Jordan Bardella erhebliche Auswirkungen weit über Frankreich hinaus – auch auf die EU. Eine konfrontative Haltung der Partei gegenüber Brüssel ist vorprogrammiert. Und während Giorgia Meloni in Italien versucht hat, Brüssel in wichtigen politischen Fragen entgegenzukommen, gibt es keine Garantie, dass Bardella diesem Beispiel folgen würde. Oder dass Meloni nicht zu Bardella überlaufen wird.

Diese „Meuterei“ hat sich schon lange angebahnt: EU-Politiken wie die Einwanderung, die grüne Agrarpolitik und die schwerfällige Bürokratie haben große Wut ausgelöst; aber es gibt ein brennendes Thema, das weitgehend unter dem Tisch gehalten wird und über das nur leise gesprochen wird – die Ukraine.

Die Biden-Fraktion in Brüssel setzt voll und ganz auf das US-Projekt einer Eskalation des Krieges in der Ukraine gegen Russland (zumindest bis November), und danach wird erwartet, dass sich Europa auf eine spätere umfassende Konfrontation mit Russland vorbereitet – möglicherweise in Verbindung mit militärischen Maßnahmen der USA gegen China, auf die sich das Pentagon gerade vorbereitet.

Natürlich hängt „alles“ vom Ausgang der US-Wahlen ab.

Der Elefant im „Planungsraum“ ist, dass die Europäer keinen Krieg mit Russland wollen – wie sehr er auch von den herrschenden Schichten gefordert wird. Er liegt ganz offensichtlich nicht im europäischen Interesse.

Die Nationale Sammlungsbewegung ist gegen eine Unterstützung der Ukraine, und selbst Scholtz, der treueste Führer einer Washingtoner „Führung“, gab in einem Interview am Sonntag zu, dass die SPD in einigen Teilen Ostdeutschlands, die traditionell Russland gegenüber positiver eingestellt sind, gerade einmal 7 % Unterstützung hat.

„Da ist etwas im Gange, daran führt kein Weg vorbei“, sagte Scholtz.

Er räumte dann ein, dass die schlechten Werte für die SPD darauf zurückzuführen seien, dass „viele Menschen mit der Unterstützung für die Ukraine und den Sanktionen gegen Russland nicht einverstanden sind. Das spiegelt sich auch in den [weiteren, schlechten] Wahlergebnissen wider“ , so Scholz. „Es gibt keine Alternative, als das zu ändern“.

Und selbst im Vereinigten Königreich, das traditionell versucht, den USA in Sicherheitsfragen „voraus zu sein“, fiel das Establishment in Ohnmacht, als Nigel Farage, dessen Reformpartei die regierende Konservative Partei in Bezug auf das Ansehen in der Bevölkerung um Haaresbreite überholt hat, das „Unsagbare“ sagte:

Er sagte, dass die immerwährende Ausdehnung der NATO auf die Grenzen Russlands die Ursache für den Krieg in der Ukraine sei. Man konnte (metaphorisch) eine Stecknadel fallen hören, als er aus der Reihe tanzte und das Unaussprechliche aussprach.

Nun ist Farage – ob man ihn mag oder nicht – ein vollendeter Politiker – im Gegensatz zu Sunak oder Starmer, die alles andere als das sind. Farage weiß, aus welcher Richtung der Wind weht.

Frankreich und Deutschland zusammen sind historisch gesehen der Motor Europas. Jahrelang hat sich die EU jedoch selbst aufgebaut, indem sie die Vorrechte der europäischen Nationalstaaten an sich gerissen hat, nur um sie auf supranationaler Ebene wieder zu investieren – für immer.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts waren London, Berlin, Rom und Athen viel weniger selbstverwaltet als früher – zum Entsetzen der Wähler: Der Brexit war ein Ergebnis.

„Die Europäer“, schreibt C. Caldwell in der New York Times, „waren sich größtenteils nicht bewusst, dass sie für ein Projekt angeworben worden waren, dessen Endpunkt die Auslöschung Frankreichs, Deutschlands, Italiens und des Rests der historischen Nationen Europas ist – als sinnvolle politische Einheiten. Brüssel hat die Zustimmung zu seinem Projekt nur dadurch gewinnen können, dass es dessen Charakter verschleiert hat. Die jüngere Generation Europas scheint jedoch die Täuschungsmanöver durchschaut zu haben. Wir stehen erst am Anfang der Konsequenzen“.

Brüssel mag versuchen zu behaupten, dass die „Mitte“ gehalten hat, dass ihre Ukraine-, grüne Einwanderungs- und Zentralisierungspolitik unbeeinflusst weitergehen kann. Aber Caldwell hat recht: Wir stehen erst am Anfang der Konsequenzen, sollten sie versuchen, darauf zu bestehen. Das „eigentliche Problem der Union [ist] nicht, was sie tut, sondern was sie ist … ein rücksichtsloses Staatsbildungsprojekt wie das von Kardinal Richelieu unter Ludwig XIII“.

Der Brüsseler Regierungsapparat der Europäischen Union war noch nie der Ort, an dem die Interessen – oder die Herzen – der Wähler lagen. Übersetzt mit deepl.com

Direktor des Conflicts Forum; ehemaliger hochrangiger britischer Diplomat; Autor.

