Weiß verhüllte Leichensäcke, die für die Opfer des Gaza-Krieges stehen, sind während einer Mahnwache vor dem Weißen Haus in Washington am 15. November 2023 zu sehen (Mandel Ngan/AFP)

Nach 100 Tagen Krieg sind zahlreiche Mitarbeiter auf dem Capitol Hill und in der Regierung Biden demoralisiert und fühlen sich unwohl bei der Arbeit für den US-Präsidenten

Krieg gegen Gaza: Interne Wut auf Biden und den Kongress erreicht den Siedepunkt

Von Umar A Farooq in Washington

14. Januar 2024

Nach drei Monaten Krieg Israels gegen den Gazastreifen und nach monatelangen Massenprotesten gegen den Krieg und Aufrufen an US-Präsident Joe Biden, einen Waffenstillstand zu unterstützen, ordnete Washington Luftangriffe auf den Jemen an – ein eskalierender Schritt, der die Region in einen größeren Krieg stürzen könnte.

Die Entscheidung Bidens hat die Wut von Gesetzgebern und progressiven Kräften, die sich seit Oktober für einen Waffenstillstand im Gazastreifen einsetzen, noch weiter verstärkt.

Aber Wut und Dissens sind nicht auf das progressive Lager beschränkt. Middle East Eye sprach mit Kongressmitarbeitern aus mehreren Büros in beiden Kammern sowie mit mehreren Mitarbeitern der Biden-Administration, die sagen, dass die Frustration gegenüber Biden und dem Kongress einen Siedepunkt erreicht hat.

„Die Wut auf Joe Biden ist jetzt vergleichbar mit der Wut auf Donald Trump“, sagte ein progressiver Mitarbeiter des Capitol Hill gegenüber Middle East Eye in der Nacht, als die USA die ersten Angriffe auf den Jemen durchführten.

„Die Vorstellung, dass er so etwas tun und uns dann bitten würde, für ihn zu stimmen, ist lächerlich“, sagte der Mitarbeiter. „Ich weiß nicht, auf welchem Planeten sie operieren, aber so gewinnt man nicht im November“.

Massenrücktritt wäre sehr wirkungsvoll

Der Krieg im Gazastreifen begann am 7. Oktober, als die bewaffnete Palästinensergruppe Hamas einen Angriff aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels startete. Bei dem Angriff wurden 695 israelische Zivilisten, 373 Sicherheitskräfte und 71 Ausländer getötet, insgesamt 1.139 Menschen nach Angaben der israelischen Regierung.

Israel reagierte auf die Angriffe mit umfassender und unerbittlicher Gewalt, indem es den Gazastreifen vollständig belagerte und eine „wahllose“ Bombardierungskampagne aus der Luft startete, gefolgt von einer Bodeninvasion durch israelische Truppen und Panzer.

Die israelische Militärkampagne hat mehr als 23 000 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und zivile Infrastrukturen wie Moscheen, Krankenhäuser, Schulen und UN-Unterkünfte angegriffen.

Es gibt nichts, was uns wirklich daran bindet, hier bleiben zu wollen und uns noch mehr mitschuldig fühlen zu lassen.

– Mitarbeiter des Weißen Hauses

Eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses erklärte gegenüber Middle East Eye, dass sie seit dem 7. Oktober ein Rücktrittsschreiben vorbereitet habe, das sie abschicken wolle. Jeden Tag wirft sie einen Blick darauf und fragt sich, ob dies der Tag sein wird, an dem sie sich entschließt zu gehen.

„Der einzige Grund, den viele von uns hatten, um zu bleiben, war die Frage, wer sich wenigstens für uns einsetzen würde, wenn wir nicht hier sind. Ich glaube, das ist es, was einige von uns zurückgehalten hat, aber dieses eine spezielle Anliegen schwindet langsam dahin. Es gibt nicht mehr viel anderes“, sagte der Mitarbeiter gegenüber MEE.

„Es gibt nichts, was uns wirklich daran bindet, hier bleiben zu wollen, und was uns das Gefühl gibt, noch mehr mitschuldig zu sein.“

Die Erfahrung und die Gefühle des Mitarbeiters ähneln denen vieler anderer Mitarbeiter in der Verwaltung, die sich für die Biden-Regierung entschieden haben, um an einer Reihe von innenpolitischen Themen wie Bildung oder Umwelt zu arbeiten. Aber jetzt, mit jedem Tag, an dem der Krieg weitergeht, sehen sie in ihrer Arbeit das Risiko, sich an Bidens glühender Unterstützung für den Krieg mitschuldig zu machen, auch wenn Israel sich in Den Haag gegen den Vorwurf des Völkermords verteidigen muss.

„Die Mitarbeiter fühlen sich demoralisiert, sie fühlen sich abgekoppelt, sind entsetzt und fühlen sich sehr unwohl, für diesen Präsidenten zu arbeiten“, sagte ein anderer Mitarbeiter des Weißen Hauses.

„Es ist sehr schwierig, hier weiter zu arbeiten.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Nach Angaben mehrerer Mitarbeiter des Weißen Hauses, die mit MEE sprachen, haben Mitglieder mindestens aller Behörden in der Biden-Administration ihre Unterstützung für einen Waffenstillstand zum Ausdruck gebracht.

Bislang haben zwei Mitarbeiter der Verwaltung ihren Rücktritt eingereicht – Josh Paul, der im Außenministerium für Waffentransfers zuständig war, und Tariq Habash, der im Weißen Haus für die Bildungspolitik zuständig war.

Einem Bericht von Axios zufolge ist die Moral der Mitarbeiter im Weißen Haus so niedrig, dass der Stabschef eine Party geplant hat, um die Angestellten aufzumuntern.

Es ist jedoch nicht klar, ob die leitenden Mitarbeiter der Verwaltung verstehen, warum die Moral so niedrig ist. Nach dem Bericht über die Party für die Mitarbeiter des Weißen Hauses hieß es in einem anderen Bericht, dass Hunderte von Bundesangestellten in 22 Regierungsbehörden eine Arbeitsniederlegung planen, um gegen Bidens Umgang mit dem Krieg zu protestieren.

„Massenrücktritte wären ein starkes Zeichen, aber ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind“, sagte der erste Mitarbeiter des Weißen Hauses.

Ich weiß nicht, ob ich in den Kongress zurückkehren möchte“.

Ein paar Blocks weiter im Kongress berichten Mitarbeiter von Middle East Eye, dass die Situation ähnlich düster ist, und es geht nicht nur um den Dissens, der sich in Washington zusammenbraut. Überall in den USA ist die Zahl der Amerikaner, die gegen die Unterstützung des Krieges durch ihr Land sind, gewachsen.

„Wir haben weinende oder schluchzende Menschen, die uns anflehen, etwas zu tun, die uns sagen, dass wir mitschuldig sind an dem, was geschieht, dass wir Blut an unseren Händen haben, die verzweifelt nach einer Anleitung oder nach Maßnahmen suchen, was wir als Amerikaner tun können, um die Gewalt zu stoppen, die sie sehen“, sagte ein Mitarbeiter des Kongresses.

Mehr als 140 Mitarbeiter haben Mitte Dezember einen Brief geschrieben, in dem sie angeben, dass sie in 71 Büros mehr als 700.000 Anrufe erhalten haben, in denen ihre gewählten Vertreter aufgefordert wurden, einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern.

Die tatsächliche Zahl der Anrufe für einen Waffenstillstand, die in den Büros der Kongressabgeordneten eingehen, dürfte in die Millionen gehen, so mehrere Kongressmitarbeiter, die mit MEE sprachen.

Aber die Mitglieder des Kongresses wissen das nicht, da die Mitarbeiter des Kongresses, die mit MEE sprachen, sagten, dass leitende Mitarbeiter diese Zahlen oft herunterspielen oder sie ihren Vertretern einfach nicht vorlegen.

Die Unterdrückung war eine bittere Realität, die viele Mitarbeiter demoralisiert hat. Sie kamen nicht naiv auf den Hügel, um zu erfahren, wie der Kongress funktioniert. Aber wie viele Mitarbeiter von Biden hatten auch sie nicht erwartet, dass ein so schwerer Verlust von Menschenleben mit Schweigen beantwortet werden würde.

„Ich bin als jemand aufgewachsen, der immer in die Politik gehen wollte, und so habe ich immer gehört, dass man für das eintreten soll, woran man glaubt. Jetzt, wo wir das tun, müssen wir uns Sorgen machen, dass wir unseren Job verlieren, dass ich verklagt werden kann, dass es all diese Drohungen gibt. Das macht das Leben im Büro wirklich unangenehm“, sagte der zweite Kongressmitarbeiter, der mit MEE sprach.

„Ich weiß nicht einmal, ob ich in den Kongress zurückkehren möchte. Es ist einfach ein sehr seltsames Gefühl.“

Abgesehen davon, dass sie ihre eigene Arbeit in Frage stellen, sind einige Kongressmitarbeiter sogar so weit gegangen, dass sie sagen, dass gewählte Vertreter, die sich weigern, sich zu diesem Thema zu äußern, nicht einmal die Aufgabe haben sollten, Mitglied des US-Kongresses zu sein.

„Wenn Sie sich hinter einem Podium verstecken und sagen, dass es schwierig ist, dass es eine lange Geschichte gibt, dass [Israel] tun muss, was es tun muss, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass Sie nicht bereit sind, Ihre Aufgabe als Kongressmitglied zu erfüllen. Sie verdienen weder den Titel noch die Verantwortung, die damit verbunden ist“, sagte der dritte Mitarbeiter des Kongresses, der mit MEE sprach.

„So fühlen sich viele Mitarbeiter im Moment“, sagte der Mitarbeiter.

Öffentliche Unterstützung für Waffenstillstand im Gazastreifen

Die Einblicke der Mitarbeiter in die Stimmung in Washington werden durch landesweite Umfragen bestätigt, die zeigen, dass die Position des US-Präsidenten und der Mehrheit der gewählten Beamten im Widerspruch zu einem Großteil der amerikanischen Öffentlichkeit steht.

Eine von Reuters/Ipsos im November, also nur einen Monat nach Beginn des Konflikts, veröffentlichte Umfrage ergab, dass eine Mehrheit der Amerikaner dafür ist, dass Israel zu einem Waffenstillstand aufruft. Nur ein Drittel der Befragten befürwortete den Krieg.

Ich glaube nicht, dass viele dieser Mitglieder genau verstehen, wie unpopulär und unhaltbar ihre Positionen sind.

– Mitarbeiter im Capitol Hill

In anderen Umfragen wurde die Unterstützung der USA für Israels Krieg noch deutlicher verurteilt. Eine Mitte Dezember veröffentlichte Umfrage der New York Times ergab, dass die Hälfte der Amerikaner zwischen 18 und 35 Jahren glaubt, dass Israel absichtlich Zivilisten tötet, während 70 Prozent Bidens Umgang mit dem Krieg missbilligen.

Eine am vergangenen Freitag veröffentlichte Umfrage des Arab American Institute ergab, dass eine Mehrheit der Amerikaner, nämlich 51 Prozent, eher geneigt ist, für einen politischen Kandidaten zu stimmen, der die Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza unterstützt.

Für die Mitarbeiter des Kongresses, die mit MEE sprachen, sind die Ergebnisse dieser Umfragen das, was sie selbst bei ihren Kontakten mit den Wählern erleben. Die Tatsache, dass ihre Büros immer noch nicht zur Beendigung des Krieges aufgerufen haben, verheißt nichts Gutes für die kommenden Wahlen.

„Alle Leute, die mit den Wählern zu tun haben, unterstützen größtenteils einen Waffenstillstand, kommen größtenteils zu unseren Protesten und fordern größtenteils mehr von unseren Chefs“, sagte ein Mitarbeiter.

„Ich glaube nicht, dass viele dieser Mitglieder genau verstehen, wie unpopulär und unhaltbar ihre Positionen sind.“

