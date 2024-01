Krieg gegen Gaza: Türkei schiebt israelischen Fußballer Sagiv Jehezkel wegen Botschaft vom 7. Oktober ab Von Ragip Soylu in Ankara

Turkey deports Israeli footballer Sagiv Jehezkel over 7 October message Israeli footballer Sagiv Jehezkel will leave the country in a private jet on Monday, Antalyaspor says, following the incident which saw the player’s brief detention

Von Ragip Soylu in Ankara

15. Januar 2024

Die Türkei wird einen israelischen Fußballspieler ausweisen, nachdem er während eines Fußballspiels am Sonntag eine auf sein Armband geschriebene Botschaft zur Erinnerung an die 100 Tage seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober gezeigt hatte.

Die türkische Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung gegen den israelischen Fußballspieler Sagiv Jehezkel wegen „Aufstachelung zu Hass und Feindseligkeit“ eingeleitet, wie Justizminister Yilmaz Tunc am Sonntag mitteilte.

Später am Sonntag nahm die Polizei den Fußballspieler des türkischen Super-League-Vereins Antalyaspor in Antalya fest. Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen türkischen Nachrichtensenders TRT Spor wurde der Fußballspieler nach seiner Aussage im Rahmen der Ermittlungen wieder freigelassen. Der Sender fügte hinzu, dass er in Kürze abgeschoben werden soll.

Der Verein teilte am Montag mit, dass Jehezkel das Land am Abend in einem Privatjet verlassen werde.

Am Sonntagabend hatte Antalyaspor angekündigt, Jehezkels Vertrag aufzulösen.

Jehezkel, 28, zeigte seine bandagierte Hand, nachdem er am Sonntag ein Tor gegen Trabzonspor erzielt hatte. Auf seinem Verband stand „100 Tage, 7.10“, eine Anspielung auf den Anschlag der Hamas am 7. Oktober.

Die Botschaft auf dem Armband wurde von der türkischen Öffentlichkeit weitgehend als Unterstützung der tödlichen Operation Israels im Gazastreifen gewertet, die seit über hundert Tagen andauert und bei der mindestens 24 000 Palästinenser getötet wurden, die meisten von ihnen Kinder und Frauen.

Jehezkel sagte der Polizei in seiner offiziellen Aussage, dass er nicht versucht habe, jemanden aufzuhetzen.

„Ich bin kein Kriegsbefürworter. Schließlich gibt es auch israelische Soldaten, die in Gaza gefangen genommen wurden“, sagte er.

„Ich bin jemand, der glaubt, dass diese 100-Tage-Periode jetzt enden sollte. Ich möchte, dass der Krieg beendet wird. Deshalb habe ich das Zeichen hier gezeigt“, sagte er. „Ich bin jemand, der nichts mit Politik zu tun hat.

Jehezkel sagte, er habe darauf aufmerksam machen wollen, dass der Krieg jetzt beendet werden müsse.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant verurteilte die Inhaftierung des Spielers in einem Beitrag auf X und erinnerte die Türkei daran, dass Israel während der verheerenden Erdbeben im vergangenen Jahr „das erste Land war, das aufstand und Hilfe leistete“.

Einem anderen israelischen Fußballspieler, der für den Istanbuler Fußballverein Basaksehir spielt, droht ebenfalls ein Disziplinarverfahren, nachdem er am 100. Tag eine Nachricht gepostet hatte.

Eden Karzev teilte einen Beitrag auf Instagram, der sich auf die israelischen Geiseln bezog, die seit dem Anschlag vom 7. Oktober von der Hamas festgehalten werden.

Basaksehir teilte mit, dass man eine Untersuchung gegen den Spieler eingeleitet habe, weil er auf seinem persönlichen Social-Media-Konto eine Nachricht gepostet habe, die „den Empfindlichkeiten unseres Landes widerspricht“, und bat um seine schriftliche Verteidigung.

