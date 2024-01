Watch: A collection of breakdowns and analyses of resistance videos from Gaza How fighters in Gaza tell the world about their battles in defense of Gaza.

Beobachten: Eine Sammlung von Zusammenfassungen und Analysen von Widerstandsvideos aus Gaza

von Jon Elmer

15. Januar 2024

Dieser Krieg wurde von dem Moment an, als er am 7. Oktober bei Sonnenaufgang begann, auf Video aufgezeichnet.

Palästinensische Kämpfer und israelische Soldaten tragen Körperkameras und haben Kameraleute in ihre Einheiten integriert.

In unserem regelmäßigen Livestream von Electronic Intifada analysieren wir die Aufnahmen sowohl der palästinensischen Kämpfer als auch der israelischen Streitkräfte, die in den Gazastreifen einmarschieren.

Letzten Monat wurde ein Widerstandstunnel vom israelischen Militär entdeckt. Es handelte sich um einen massiven Tunnel, groß genug, um Autos und Lastwagen hindurchzufahren. Nachdem die israelische Armee das Filmmaterial veröffentlicht hatte, antworteten die Qassam-Brigaden nur Stunden später mit einem eigenen Video, in dem es hieß, der Tunnel sei bereits benutzt worden und das israelische Militär sei zu spät gekommen.

In einem anderen Video habe ich gezeigt, wie die Palästinenser das riesige unterirdische Tunnelnetz nicht nur zu Verteidigungs- und Logistikzwecken nutzen, sondern auch als taktisches Instrument, um aufzutauchen und die feindlichen Truppen nach den Vorstellungen der palästinensischen Kämpfer anzugreifen.

Im weiteren Verlauf des Clips haben wir uns angesehen, wie die Qassam-Kämpfer ihre Videos drehen und welche Rolle der Kameramann als Mitglied der Kampfeinheit spielt.

Als die palästinensischen Kämpfer begannen, hochexplosive Panzerabwehrwaffen von Hand auszuliefern, schaute ich mir an, wie die Operation ablief. Wir zeigten auch ein Beispiel für die Nukhba-Truppe von Qassam, die im Krieg 2014 einen israelischen Militärstützpunkt am Strand von Zikim nördlich von Gaza-Stadt angriff.

Und es kommen immer mehr Videos.

Am Samstag sahen wir, wie ein Qassam-Kämpfer in Khan Younis im südlichen Gazastreifen einen Sprengkopf von Hand in einen israelischen Panzer einschleuste. Wir werden dieses und andere Videos in unserer nächsten Sendung analysieren.

Dies sind nur einige der vielen Themen, die wir im Livestream von The Electronic Intifada behandeln. Abonnieren Sie auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal.

Unsere nächste Sendung wird am Mittwoch um 12pm ET live gestreamt und kann danach jederzeit auf Abruf angesehen werden.

Jon Elmer ist mitwirkender Redakteur bei The Electronic Intifada. Er hat ausgiebig aus dem Westjordanland und dem Gaza-Streifen berichtet.

Übersetzt mit Deepl.com



