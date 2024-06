War on Gaza: US courts must hold Biden accountable An upcoming appeal in San Francisco will argue that the president’s policies are fuelling Israel’s genocide against the Palestinian people

In einem bevorstehenden Appell in San Francisco wird argumentiert, dass die Politik des Präsidenten den Völkermord Israels am palästinensischen Volk anheizt

US-Präsident Joe Biden spricht am 4. Juni 2024 im East Room des Weißen Hauses über eine Durchführungsverordnung zur Einschränkung des Asylrechts (AFP)

Krieg gegen Gaza: US-Gerichte müssen Biden zur Rechenschaft ziehen

Von Miranda Cleland

7. Juni 2024

Es ist kein Geheimnis, dass das israelische Militär einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza verübt.

Bei der Menschenrechtsorganisation, bei der ich arbeite, Defense for Children International – Palestine, habe ich mehr Berichte über Tötungen, Verletzungen, Verhaftungen und Folterungen palästinensischer Kinder aus erster Hand analysiert und darüber berichtet, als ich zählen kann.

Menschen auf der ganzen Welt haben mit eigenen Augen die erschütternden Bilder verkohlter palästinensischer Kinderleichen in den sozialen Medien gesehen; sie haben gehört, wie israelische Führer ihre Absichten zur ethnischen Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen dargelegt haben; und von meinem Wohnort Washington aus habe ich miterlebt, wie die Regierung Biden Israel weiterhin diplomatisch unterstützt und ungeniert Waffen an Israel liefert.

Während Präsident Joe Biden kürzlich sagte, dass „niemand über dem Gesetz steht“, als Reaktion auf die Schuldsprüche im Schweigegeldprozess des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, ist seine Regierung anscheinend entschlossen, Israel um jeden Preis vor der Rechenschaftspflicht zu schützen – selbst wenn das bedeutet, die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu zerreißen.

Biden hat sich bisher nicht nur geweigert, die laufende Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) zu unterstützen, sondern er hat auch aktiv die vorläufigen Ergebnisse des Weltgerichtshofs zurückgewiesen, in denen festgestellt wird, dass Israel „plausibel“ Völkermord begeht.

Mehr noch, Biden untergräbt weiterhin den Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, nachdem bekannt wurde, dass er Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza anstrebt.

Während das US-Gerichtssystem Trump endlich für einige seiner zahlreichen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen scheint, konnten die Gerichte Biden nicht davon abhalten, die Komplizenschaft der USA mit dem israelischen Völkermord an den Palästinensern zu fördern.

Unermüdliche“ Unterstützung

Am 10. Juni wird ein Berufungsgericht in San Francisco die Gelegenheit haben, zu zeigen, dass tatsächlich niemand, auch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, über dem Gesetz steht.

Das Center for Constitutional Rights, das die Kläger Defense for Children International – Palestine (DCI-P), Al-Haq, Palästinenser in Gaza und palästinensische Amerikaner vertritt, wird ein Gremium von Richtern bitten, die Entscheidung des Bezirksgerichts zu überdenken, eine Klage abzuweisen, die darauf abzielt, die US-Regierung daran zu hindern, während eines laufenden Völkermords weitere Waffen an Israel zu liefern.

Das Center for Constitutional Rights hatte im November Klage gegen Biden, Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin eingereicht und argumentiert, dass sich die Regierung Biden durch die fortgesetzte finanzielle und diplomatische Unterstützung sowie die Lieferung von Waffen am israelischen Völkermord an den Palästinensern beteiligt.

In ihrer Antwort auf die Klage hat die Biden-Regierung behauptet, dass die Gerichte nicht für die Außenpolitik zuständig seien, ein Rechtskonzept, das als Doktrin der politischen Frage bekannt ist.

Im Januar sagten Palästinenser und palästinensische Amerikaner vor einem Bundesgericht in Oakland, Kalifornien, über die Auswirkungen der US-Waffen und der Unterstützung Israels auf ihre Familien und Angehörigen in Gaza aus und baten den Richter, eine Notverordnung zu erlassen, um zu verhindern, dass die USA weitere Waffen nach Israel liefern.

Wenn die US-Gerichte Bidens Straflosigkeit weiterhin grünes Licht geben, werden noch mehr palästinensische Kinder und ihre Familien den Preis dafür zahlen

Nur wenige Tage, nachdem der IGH seine ersten vorläufigen Maßnahmen im Fall Südafrikas gegen Israel erlassen hatte, aus denen hervorging, dass Israel „plausibel“ einen Völkermord im Gazastreifen begeht, wies der US-Bundesrichter die Klage gegen die Biden-Regierung aus Gründen der Zuständigkeit ab, forderte Biden jedoch „inständig“ auf, seine „unermüdliche“ Unterstützung für Israel zu überdenken.

Seitdem haben die israelischen Streitkräfte Tausende von Palästinensern im Gazastreifen getötet, wiederholt Journalisten, Ärzte und Mitarbeiter humanitärer Organisationen ins Visier genommen, Krankenhäuser belagert, Vertriebenenlager bombardiert, behinderte palästinensische Kinder und Neugeborene zu Tode hungern lassen, humanitäre Hilfe und lebensnotwendige Güter daran gehindert, Menschen in Not zu erreichen, und vieles mehr.

Dennoch hat Biden den Transfer von US-Geldern und Waffen nach Israel weiter vorangetrieben. Nicht nur, dass US-Waffen, Kampfflugzeuge und Technologie verwendet wurden, um einen Großteil der Völkermordkampagne des israelischen Militärs direkt auszuführen, auch die amerikanischen Steuerzahler haben dafür bezahlt.

Die Wahl zwischen Leben und Tod

Das israelische Militär warf Ende Mai amerikanische Bomben – GBU-39-Bomben mit kleinem Durchmesser, die von Boeing hergestellt wurden – auf ein Flüchtlingslager in Rafah ab und entzündete die Zelte, in denen Tausende von Palästinensern untergebracht waren. Mindestens 45 Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, wurden bei dem Angriff getötet.

Diese Familien hatten in einem „sicheren Gebiet“ Zuflucht gesucht, nachdem sie auf Anweisung des israelischen Militärs aus ihren Häusern in anderen Teilen des Gazastreifens geflohen waren. Israelische Flugzeuge haben sie trotzdem bombardiert.

Biden hat zwar eingeräumt, dass israelische Streitkräfte US-Waffen zur Tötung von Zivilisten eingesetzt haben, und in einem Bericht des Außenministeriums vom letzten Monat heißt es, dass „es vernünftig ist, zu beurteilen, dass [US]-Verteidigungsartikel … von israelischen Sicherheitskräften seit dem 7. Oktober in Fällen eingesetzt wurden, die mit ihren [humanitären Völkerrechts-]Verpflichtungen unvereinbar sind“, aber sie haben alles getan, um den Strom von US-Waffen nach Israel aufrechtzuerhalten.

Die US-Gerichte stehen vor einer Chance: Die Richter können sich dafür entscheiden, einen minimalen Schritt zu tun, damit die DCI-P und die anderen Kläger eine Chance haben, die Regierung Biden für ihre Rolle beim Völkermord an den Palästinensern zur Rechenschaft zu ziehen, oder sie können sich zurücklehnen und sich weigern, die Exekutive zu kontrollieren.

Es geht buchstäblich um eine Entscheidung zwischen Leben und Tod.

Die israelischen Streitkräfte haben, ermutigt durch die so genannte eiserne Unterstützung der Biden-Administration, seit dem 7. Oktober jeden Tag im Durchschnitt mehr als 60 palästinensische Kinder getötet. Das sind mehr als 15.000 Kinder, die nie wieder zur Schule gehen, mit ihren Freunden spielen oder ihre Eltern umarmen werden. Diese 15.000 Kinder werden nicht in einem freien Palästina aufwachsen und leben.

Wenn die US-Gerichte Bidens Straflosigkeit weiterhin grünes Licht geben, werden noch mehr palästinensische Kinder und ihre Familien den Preis dafür zahlen. Das ist ein Preis, den ich, wie viele andere Wähler in den USA, nicht zu akzeptieren bereit bin.

Miranda Cleland ist Advocacy Officer bei Defense for Children International – Palestine und lebt in Washington, DC, wo sie sich für die Menschenrechte palästinensischer Kinder einsetzt. Sie hat einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung der American University in Internationalen Studien und Arabisch.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …