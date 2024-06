Why Turkey wants to join Brics Turkish officials and experts say Ankara aims to complement its relations with the west by joining other economic and political platforms

Russlands Präsident Wladimir Putin, Indiens Premierminister Narendra Modi und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan grüßen sich während des 10. Brics-Gipfels am 27. Juli 2018 (Gianluigi Guercia / POOL / AFP)

Türkische Offizielle und Experten sagen, Ankara wolle seine Beziehungen zum Westen durch den Beitritt zu anderen wirtschaftlichen und politischen Plattformen ergänzen

Warum die Türkei den Brics beitreten will

Von Ragip Soylu in Ankara

: 8. Juni 2024

Die Türkei hat einen strategischen Schritt unternommen, um dem Brics-Wirtschaftsblock noch in diesem Jahr beizutreten, so drei türkische Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, gegenüber Middle East Eye.

Brics, ein Akronym für die ersten Mitglieder – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – wird von einigen Beobachtern als wahrscheinlich angesehen, dass es die Weltwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten dominieren wird. Brics wird oft als Alternative zu den G7-Staaten gesehen, die hauptsächlich von westlichen Ländern angeführt werden, und stellt eine bedeutende Verschiebung in der globalen Machtdynamik dar. Sollte die Bewerbung der Türkei erfolgreich sein, wäre sie der erste Nato-Verbündete, der diesem Block beitritt.

Der Kreml erwähnte, dass das Interesse der Türkei auf dem Brics-Gipfel unter russischem Vorsitz am Montag und Dienstag in Nischni Nowgorod ein Thema sein wird. Er warnte jedoch davor, dass die Organisation wahrscheinlich nicht jeden Beitrittsantrag annehmen werde. Der türkische Außenminister Hakan Fidan bestätigte in der vergangenen Woche seine Teilnahme an dem Gipfel.

Im August letzten Jahres kündigte Brics an, seine Mitgliederzahl zu verdoppeln und lud unter anderem Saudi-Arabien, Ägypten, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate ein. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bereits früher sein Interesse an einem Beitritt zu Brics bekundet, aber formelle Gespräche hatten bisher nicht stattgefunden.

Nach der Entscheidung der Brics, sich zu erweitern, hat das türkische Außenministerium damit begonnen, die potenziellen Vorteile und Kosten einer Mitgliedschaft zu bewerten, so ein türkischer Beamter, der mit MEE sprach.

Das Interesse der Türkei an einer von China und Russland geführten Wirtschaftsplattform hat in den europäischen Hauptstädten für Aufsehen gesorgt. Ein zweiter türkischer Beamter erklärte gegenüber MEE, dass die Türkei an Brics interessiert sei, weil es keine politischen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen oder Vereinbarungen erfordere.

„Wir sehen Brics nicht als Alternative zur Nato oder der EU“, sagte der Beamte. „Der ins Stocken geratene Beitrittsprozess zur Europäischen Union ermutigt uns jedoch, andere wirtschaftliche Plattformen zu erkunden“.

Der Beamte fügte hinzu, dass die „Papierverbündeten“ der Türkei oft Ankaras Sicherheitsbedenken übersehen und dem Land moderne Waffensysteme verweigern. „Wir würden gerne an jeder multilateralen Plattform teilnehmen, auch wenn es nur eine geringe Chance gibt, dass wir davon profitieren“, erklärte der Beamte.

Hayati Unlu, ein Akademiker an der Nationalen Verteidigungsuniversität der Türkei, vertritt die Ansicht, dass das Interesse der Türkei an den Brics nicht als eine vollständige Abkehr vom Westen verstanden werden sollte. „Die Türkei möchte ein Netzwerk von Beziehungen entwickeln, das ihre Beziehungen zum Westen ergänzt, um wirtschaftliche Schwierigkeiten zu überwinden“, sagte er.

Unlu wies darauf hin, dass traditionelle globale Institutionen wie die Vereinten Nationen und die Welthandelsorganisation zunehmend als veraltet angesehen werden, was zum Entstehen alternativer Plattformen wie der Quad (ein Sicherheitsdialog, an dem Australien, Indien, Japan und die USA beteiligt sind) oder der sich erweiternden Brics, bekannt als Brics Plus, geführt hat.

Leon Rozmarin, ein Experte für russische Angelegenheiten an der Northeastern University in den USA, sagte dazu: „Es ist besser, sozusagen von beiden Hochzeiten zu essen. Durch den Aufbau einer Zusammenarbeit sowohl mit dem Westen als auch mit den Schlüsselstaaten und -strukturen der übrigen Länder will die Türkei eine einzigartige Rolle einnehmen, die nicht jedes Land erreichen kann.“

Rozmarin erklärte gegenüber MEE, dass das Streben der Türkei nach einem Brics-Beitritt im Einklang mit ihrer Politik stehe, die Handelsbeziehungen zu Russland auch nach dem Einmarsch in die Ukraine 2022 aufrechtzuerhalten. „Wenn die Türkei beitritt, ist das nicht unbedingt ein anti-westlicher Schritt, denn Indien und Brasilien sind von Anfang an in dieser Organisation dabei“, sagte er.

Der erste türkische Amtsträger äußerte jedoch Zweifel an der Realisierbarkeit einer Brics-Mitgliedschaft, da sich der Block in jüngster Zeit auf die Entwertung des Dollars konzentriert und Ankara mit Ländern in der Region Vereinbarungen zur Einrichtung von Abrechnungsmechanismen in Landeswährung getroffen hat.

„Wir haben keinen nennenswerten Handel mit Brics-Ländern, mit Ausnahme von China“, sagte der Beamte und merkte an, dass die Türkei immer noch mehr als die Hälfte ihres jährlichen Handels mit der Europäischen Union abwickelt.

Der Beamte stellte auch den politischen Einfluss von Brics in Frage und deutete an, dass der Einfluss des Blocks begrenzt bleibt. „Brics könnte in Zukunft mehr Bedeutung erlangen, wenn es politisch wichtiger wird und in der internationalen öffentlichen Meinung Anklang findet“, so der Beamte.

Unlu ist der Ansicht, dass gerade die Teilnahme von Mittelmächten wie der Türkei die Bedeutung von Brics erhöhen könnte, da diese Nationen eine multipolare Weltordnung anstreben, die nicht von Supermächten dominiert wird.

