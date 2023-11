Israel bombs Gaza water station as ground forces engage in heavy fighting Health ministry says bodies of Palestinians, injuries, continue to mount in Gaza hospitals amid Israeli bombardment.

Krieg zwischen Israel und Hamas live: Palästinensischer Präsident fordert „sofortigen Waffenstillstand

Von Lyndal Rowlands, Virginia Pietromarchi und Priyanka Shankar

4. November 2023

Palästinas Präsident Abbas erklärt gegenüber Blinken, dass die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) ihre Verantwortung im Rahmen einer umfassenden politischen Lösung, die das gesamte Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und den Gazastreifen umfasst, in vollem Umfang wahrnehmen wird“.

Die schweren israelischen Bombardierungen des Gazastreifens haben sich intensiviert, insbesondere im Norden, wo viele Zivilisten eingeschlossen sind und nicht fliehen können.

Bei israelischen Angriffen auf drei Flüchtlingslager wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 50 Menschen getötet.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 9.770 Palästinenser getötet worden. Mehr als 1.400 Menschen wurden in Israel getötet.

