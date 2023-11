Israel-Palestine war: Arab regimes have betrayed Gaza. It’s time to change course Severing all ties with Israel is one step totalitarian regimes should take to stand up to Israel and restore legitimacy with the people they rule

Israelisch-palästinensischer Krieg: Arabische Regime haben den Gazastreifen verraten. Es ist Zeit, den Kurs zu ändern

Von Muhannad Ayyash



5 November 2023



Der Abbruch aller Beziehungen zu Israel ist ein Schritt, den totalitäre Regime unternehmen sollten, um Israel die Stirn zu bieten und die Legitimität bei den von ihnen beherrschten Menschen wiederherzustellen

Worte sind nicht genug. UN-Resolutionen sind nicht genug. Offizielle Verurteilungen sind nicht genug. Ein kleines Rinnsal an Hilfe ist nicht genug. Dies sind alles leere Worte und bedeutungslose Taten.

Angesichts des Völkermords am palästinensischen Volk, das von Israel wahllos getötet, vertrieben und seine Dörfer und Städte zerstört werden, müssen die arabischen Staaten sinnvoll handeln. Es ist an der Zeit, dass die arabische Welt, einschließlich der Palästinensischen Autonomiebehörde, die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zum israelischen Staat unmissverständlich abbricht.

Alle Staaten reagieren von Natur aus nur auf Eigeninteressen, nicht auf moralische Appelle. Obwohl ich mich immer dafür einsetzen werde, dass die Gerechtigkeit gewahrt bleibt, möchte ich mich hier darauf konzentrieren, warum es im Eigeninteresse der arabischen Staaten liegt, die Beziehungen zu Israel sofort abzubrechen.

Aus zwei Hauptgründen sehen die arabischen Regime ihr Eigeninteresse derzeit an den Status quo gebunden, bei dem Israel sein Siedlerkolonialprojekt fortsetzt und die arabischen Staaten die palästinensische Sache ignorieren.

In erster Linie fürchten sie die militärische Macht Israels, einschließlich der Tatsache, dass es eine Atommacht ist. Die arabischen Staaten glauben nicht, dass eine Konfrontation mit Israel in ihrem Interesse ist, da Israel und seine westlichen Verbündeten die arabischen Streitkräfte vernichten könnten.

Zweitens wollen diese Regime die westlichen Mächte nicht konfrontieren. Sie alle wissen, dass Israel ein imperialer Vorposten des Westens ist, und da sie sich ausgerechnet haben, dass sie der amerikanischen Macht nichts entgegensetzen können, haben sie beschlossen, innerhalb dieser Grenzen zu arbeiten, was auch wirtschaftliche Vorteile bringt.

In Wahrheit konzentrieren sich die wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus diesem Ansatz ergeben, weitgehend auf eine Minderheit der politischen und wirtschaftlichen Eliten. Ein Teil mag in die Mittelschicht durchsickern, aber insgesamt profitiert die Mehrheit der Menschen in der Region nicht von diesem Arrangement und betrachtet ihre herrschenden Eliten zu Recht als korrupt. Genau darum ging es bei den arabischen Aufständen 2011.

Revolutionärer Geist

Obwohl es den arabischen Regimen gelungen ist, die Aufstände niederzuschlagen und ihre Macht durch staatliche Gewalt – einschließlich Inhaftierung, Folter, Tötung, Zensur und totaler Überwachung – zu erhalten, ist der revolutionäre Geist nicht besiegt worden. Er wird sich unweigerlich wieder erheben und den Sturz dieser Regime fordern.

Auch wenn die politischen und wirtschaftlichen Eliten dies als ein überschaubares Problem betrachten, das sie mit „Sicherheitsmaßnahmen“ in den Griff bekommen können, so wie sie es in den 2010er Jahren getan haben, möchte ich davor warnen, kurzfristige Ergebnisse mit langfristiger Stabilität zu verwechseln – und, was noch wichtiger ist, Reichtum mit Würde, wahrer Freiheit und Souveränität zu verwechseln.

Die Menschen in der Region unterstützen Palästina mit überwältigender Mehrheit, und zwar aus verschiedenen Gründen: Sie sehen im Kampf der Palästinenser ein Spiegelbild ihrer eigenen Notlage und ihres Wunsches nach Würde und Freiheit. Sie sind ermutigt, wenn sie sehen, wie das palästinensische Volk, das nur über wenige Ressourcen verfügt und keinen formellen Staat hat, der ganzen militärischen Macht der USA und Israels die Stirn bietet.

Solche Gedanken wenden sich schnell wieder den Regimen zu, die vorgeben, sie zu vertreten. Sie beginnen sich zu fragen, warum das ägyptische und das jordanische Regime nichts unternommen haben, um das Leid der Palästinenser in Gaza zu lindern, oder warum Saudi-Arabien nicht die Hebelwirkung seiner Öllieferungen genutzt hat, um die USA unter Druck zu setzen, damit sie ihre Unterstützung für Israels Krieg einstellen.

Der schnellste Weg für diese Regime, eine organische Verbindung zu ihrem Volk zu entwickeln, wäre, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die Israel und den USA die Stirn bieten.

Auch wenn diese Regime in der Lage sind, ihr Volk daran zu hindern, solche Fragen kollektiv als Basisforderungen an das Regime zu formulieren, bleiben die Fragen in den Herzen und Köpfen der Menschen und werden in den Gemeinden in der gesamten arabischen Welt diskutiert.

Welches Eigeninteresse haben diese Regime also daran, jetzt ihren Kurs zu ändern? Kurz gesagt, die Antwort ist Legitimität.

Totalitäre Regime haben keine organische Verbindung zu den Menschen, die sie regieren, sondern eine, die auf Angst beruht. Die Legitimität eines herrschenden Regimes kann zwar über lange Zeiträume durch Gewalt aufrechterhalten werden, doch ist dies eine äußerst ineffiziente und instabile Form der Legitimität.

Der schnellste Weg für diese Regime, eine organische Verbindung mit ihrem Volk zu entwickeln, wären konkrete Aktionen, die Israel und den USA die Stirn bieten. In der Tat kann der palästinensische Kampf diesen Staaten eine organische Legitimität bei den Massen verschaffen. Nur dann können sie wirklich befreit und souverän werden.

Die Fackel in die Hand nehmen

Es gibt einen besonderen Platz in der Geschichte, der darauf wartet, ausgefüllt zu werden: dass wahre Führer auftauchen und die Fackel der palästinensischen Befreiung in die Hand nehmen.

Die derzeitige Vorgehensweise der arabischen Staaten wird sie zu bloßen Fußnoten in der Geschichte machen, zu einer Randnotiz, denn ihre Worte und Taten sind lediglich Ausdruck ihrer Unfähigkeit, sich den imperialen Forderungen des US-Imperiums zu widersetzen. Um in den Haupttext aufgenommen zu werden, müssen sie ihr Denken radikal ändern und eine mutigere Haltung gegenüber Israel und der imperialen Macht der USA einnehmen.

Dies bedeutet nicht unbedingt einen Krieg mit den USA oder Israel. Wirtschaftlicher und politischer Druck kann sehr wirksam sein, vielleicht jetzt mehr denn je.

Die arabischen Staaten verfügen über einen erheblichen wirtschaftlichen Einfluss, und obwohl dieser Weg lang und schwierig wäre, würden sie ihn nicht allein beschreiten. Bahrain und Bolivien haben bereits ihre offiziellen Beziehungen zu Israel abgebrochen, während Chile und Kolumbien ihre Botschafter abgezogen haben. Viele andere Länder würden diesen Ansatz, den politischen und wirtschaftlichen Druck auf die USA und Israel zu verstärken, unterstützen.

Eine globale Koalition von Nationen kann zu einer mächtigen Kraft werden, wenn sie gemeinsam, offen und direkt der imperialen Macht der USA entgegentreten, mit dem Ziel, sie aus der Region zu vertreiben. Auf die gleiche Weise kann Israel gezwungen werden, sein Siedlerkolonialprojekt aufzugeben.

Wenn dies geschieht, können die arabischen Staaten von einer Zeile in den Fußnoten der Geschichte zu einem völlig neuen Buch werden. Die Voraussetzungen dafür sind bereits gegeben, denn die Menschen auf der ganzen Welt – vor allem im globalen Süden, aber auch in Nordamerika und Europa – haben zunehmend die Nase voll vom euro-amerikanischen Imperialismus.

Sind die Führer in der arabischen Welt bereit, aufzustehen und das Versprechen einer echten Entkolonialisierung einzulösen? Die Menschen sind bereit. Sie brauchen nur ihre gewählten Führer, die sich ihnen nicht in den Weg stellen, sondern den Befreiungskampf des palästinensischen Volkes unterstützen werden. Der Moment ist gekommen, und er kann damit beginnen, dass alle arabischen Staaten ihre Beziehungen zu Israel abbrechen.

Muhannad Ayyash ist der Autor von A Hermeneutics of Violence (UTP, 2019) und politischer Analyst bei Al-Shabaka, dem Palestinian Policy Network. Er ist in Silwan, Al-Quds, geboren und aufgewachsen, bevor er nach Kanada auswanderte, wo er jetzt Professor für Soziologie an der Mount Royal University ist.

