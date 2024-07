https://consortiumnews.com/2024/07/05/natos-war-summit-in-washington/

Kriegsgipfel der NATO in Washington

Von Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies

Common Dreams

5. Juli 2024

Die Staats- und Regierungschefs der NATO sollten mit klarem Blick überprüfen, wie die Organisation, die behauptet, eine Friedensmacht zu sein, immer wieder unhaltbare Kriege eskalieren lässt und Länder in Trümmern zurücklässt, meinen Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Mai 2024. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Nach denkatastrophalen, illegalen Invasionen der NATO in Jugoslawien, Libyen und Afghanistan plant die NATO am 9. Juli eine Invasion in Washington, D.C. Die gute Nachricht ist, dass sie Washington nur drei Tage lang besetzen will. Die Briten werden das US-Kapitol nicht niederbrennen, wie sie es 1814 getan haben, und die Deutschen tun immer noch kleinlaut so, als wüssten sie nicht, wer ihre Nord-Stream-Gaspipelines in die Luft gejagt hat. Erwarten Sie also lächelnde Fototermine und eine übertriebene Orgie gegenseitiger Glückwünsche.

Die Einzelheiten der NATO-Agenda für den Washingtoner Gipfel wurden auf einem Treffen der NATO-Außenminister Ende Mai in Prag bekannt gegeben.

Die NATO wird ihre Mitglieder in den Kalten Krieg der USA mit China hineinziehen, indem sie das Land beschuldigt, Waffentechnologie mit doppeltem Verwendungszweck an Russland zu liefern, und sie wird neue NATO-Initiativen vorstellen, um US-Steuergelder für eine mysteriöse „Drohnenmauer“ im Baltikum und ein teuer klingendes „integriertes Luftverteidigungssystem“ in ganz Europa auszugeben.

Das Hauptmerkmal des Gipfels wird jedoch eine oberflächliche Demonstration der Einigkeit sein, mit der versucht werden soll, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die NATO und die Ukraine Russland besiegen können und dass Verhandlungen mit Russland einer Kapitulation gleichkommen würden.

Auf den ersten Blick dürfte das schwer zu vermitteln sein. Die meisten Amerikaner sind sich in Bezug auf den Krieg in der Ukraine einig, dass sie einen Verhandlungsfrieden befürworten. In einer Economist/YouGov-Umfragevom November 2023 wurde gefragt: „Würden Sie es unterstützen oder ablehnen, dass die Ukraine und Russland jetzt einen Waffenstillstand vereinbaren?“ antworteten 68 Prozent mit Ja“ und nur 8 Prozent mit Nein“, während 24 Prozent sich nicht sicher waren.

Während jedoch US-Präsident Joe Biden und die NATO-Führer endlose Debatten über verschiedene Möglichkeiten zur Eskalation des Krieges führen, haben sie wiederholt Friedensverhandlungen abgelehnt, insbesondere im April 2022, November 2022 und Januar 2024, obwohl ihre gescheiterten Kriegspläne die Ukraine in eine immer schlechtere Verhandlungsposition bringen.

[Siehe: RAY McGOVERN: Wird Putin Polen und das Baltikum angreifen?]

Das Endspiel dieser Nicht-Strategie besteht darin, dass die Ukraine erst dann mit Russland verhandeln darf, wenn sie vor einer totalen Niederlage steht und nichts mehr hat, mit dem sie verhandeln könnte – genau die Kapitulation, die die NATO angeblich vermeiden will.

Marsfeld auf dem Lychakiv-Militärfriedhof in Lviv, Ukraine, Dezember 2023. (Präsident der Ukraine/Wikimedia Commons)

Wie andere Länder in der Generalversammlung der Vereinten Nationen dargelegt haben, ist die Ablehnung von Verhandlungen und Diplomatie durch die USA und die NATO zugunsten eines langen Krieges, von dem sie hoffen, dass er Russland schließlich „schwächen“ wird, ein eklatanter Verstoß gegen die „Pazifische Streitbeilegung“, zu der alle UN-Mitglieder gemäß Kapitel VI der UN-Charta rechtlich verpflichtet sind. So heißt es in Artikel 33(1):

„Die Parteien einer Streitigkeit, deren Fortbestehen die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden könnte, bemühen sich zunächst um eine Lösung durch Verhandlungen, Untersuchungen, Vermittlung, Schlichtung, Schiedsverfahren, gerichtliche Beilegung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder Vereinbarungen oder andere friedliche Mittel ihrer Wahl.“

Aber die NATO-Führer kommen nicht nach Washington, um zu klären, wie sie ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen und den Frieden in der Ukraine aushandeln können. Das Gegenteil ist der Fall. Auf einem Treffen im Juni zur Vorbereitung des Gipfels haben die NATO-Verteidigungsminister einen Plan gebilligt, der die militärische Unterstützung der NATO für die Ukraine „auf eine solidere Grundlage für die kommenden Jahre“ stellen soll.

Die Bemühungen werden auf einem US-Militärstützpunkt in Wiesbaden, Deutschland, angesiedelt sein und fast 700 Mitarbeiter umfassen. Es wurde als eine Möglichkeit beschrieben, die Unterstützung der NATO für die Ukraine zusichern, für den Fall, dass der ehemalige Präsident Donald Trump die Wahl gewinnt und versucht, die Unterstützung der USA zu verringern.

Auf dem Gipfeltreffen möchte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass sich die Staats- und Regierungschefs der NATO verpflichten, der Ukraine auf unbestimmte Zeit jährlich Ausrüstung im Wert von 43 Milliarden Dollar zu liefern. In Anlehnung an George Orwells Doppeldenk, dass „Krieg Frieden ist“, sagte Stoltenberg: „Das Paradoxe ist, dass die Ukraine umso eher Frieden haben kann, je länger wir planen und je länger wir uns verpflichten.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy im NATO-Hauptquartier in Brüssel am 28. Juni 2024. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Auf dem Gipfel soll auch erörtert werden, wie die Ukraine näher an die NATO-Mitgliedschaft herangeführt werden kann, ein Schritt, der die Fortsetzung des Krieges garantiert, da die ukrainische Neutralität das wichtigste Kriegsziel Russlands ist.

Wie Ian Davis von NATO Watch berichtet, spiegelt die Rhetorik der NATO die gleichen Worte wider, die er in den 20 Jahren des Krieges in Afghanistan gehört hat: „Die Taliban (jetzt Russland) können uns nicht abwarten“. Aber diese vage Hoffnung, dass die andere Seite schließlich aufgeben wird, ist keine Strategie.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es in der Ukraine anders sein wird als in Afghanistan. Die USA und die NATO gehen von den gleichen Annahmen aus, die zum gleichen Ergebnis führen werden. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass das höhere BIP der NATO, ihre extravaganten und korrupten Militärhaushalte und ihr Fetisch für teure Waffentechnologie die Ukraine irgendwie auf magische Weise zum Sieg über Russland führen müssen.

Als die USA und die NATO schließlich ihre Niederlage in Afghanistan eingestehen mussten, waren es die Afghanen, die für die Dummheit des Westens mit ihrem Blut bezahlt hatten, während die US-NATO-Kriegsmaschinerie einfach zur nächsten „Herausforderung“ weiterzog, aus der sie nichts gelernt hatte und aus der sie mit ihrer Verleugnung politisches Kapital schlug.

US-Soldaten und Afghanen beim Einsteigen in eine C-17 Globemaster III auf dem internationalen Flughafen Hamid Karzai am 21. August, nachdem die Taliban Kabul erobert hatten. (U.S. Air Force, Brennen Lege)

Weniger als drei Jahre nach der Niederlage in Afghanistan bezeichnete US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die NATO kürzlich als „das mächtigste und erfolgreichste Bündnis der Geschichte“. Es ist ein vielversprechendes Zeichen für die Zukunft der Ukraine, dass die meisten Ukrainer nicht bereit sind, ihr Leben in den Müllcontainer der NATO zu werfen.

In einem Artikel mit dem Titel „The New Theory of Ukrainian Victory Is the Same as the Old“ schrieb Mark Episkopos vom Quincy Institute: „Die westliche Planung ist weiterhin strategisch rückständig. Die Unterstützung Kiews ist zu einem Selbstzweck geworden, losgelöst von einer kohärenten Strategie zur Beendigung des Krieges“.

Episkopos kam zu dem Schluss, dass „der Schlüssel zur wirksamen Ausübung des Einflusses [des Westens] darin liegt, endlich die Nullsummenvorstellung vom Sieg aufzugeben…“.

Wir möchten hinzufügen, dass dies eine Falle war, die die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich nicht nur der Ukraine, sondern auch ihren NATO-Verbündeten gestellt haben. Indem sie sich weigerten, die Ukraine im April 2022 am Verhandlungstisch zu unterstützen, und stattdessen diesen „Nullsummen-Sieg“ als Bedingung für die Unterstützung durch die NATO verlangten, eskalierten die USA und Großbritannien, was ein sehr kurzer Krieg hätte sein können, zu einem langwierigen, potenziell nuklearen Krieg zwischen der NATO und Russland.

Türkische Politiker und Diplomaten beklagten sich darüber, wie ihre amerikanischen und britischen Verbündeten ihre Friedensbemühungen untergruben, während Frankreich, Italien und Deutschland ein oder zwei Monate lang zauderten, sich aber bald dem Kriegslager unterwarfen.

Wenn die Staats- und Regierungschefs der NATO in Washington zusammentreffen, sollten sie sich nicht nur Gedanken darüber machen, wie sie Artikel 33 Absatz 1 der UN-Charta einhalten können, sondern auch genau prüfen, wie diese Organisation, die behauptet, eine Friedensmacht zu sein, immer wieder eskalierende Kriege anzettelt und Länder in Trümmern zurücklässt.

Das U.S. Capitol bei Nacht. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Die grundsätzliche Frage ist, ob die NATO jemals eine Kraft für den Frieden sein kann oder ob sie nie etwas anderes sein kann als eine gefährliche, unterwürfige Erweiterung der US-Kriegsmaschinerie.

Wir sind der Ansicht, dass die NATO in der heutigen multipolaren Welt ein Anachronismus ist: ein aggressives, expansionistisches Militärbündnis, dessen institutionelle Kurzsichtigkeit und engstirnige, eigennützige Bedrohungseinschätzungen uns alle zu endlosem Krieg und potenzieller nuklearer Vernichtung verdammen.

Wir schlagen vor, dass die einzige Möglichkeit, wie die NATO eine echte Friedenskraft sein könnte, darin bestünde, zu erklären, dass sie bis zum nächsten Jahr um diese Zeit die gleichen Schritte unternehmen wird, die ihr Gegenstück, der Warschauer Pakt, 1991 unternommen hat, und endlich das aufzulösen, was Außenminister Austin klüger als „das gefährlichste Militärbündnis der Geschichte“ bezeichnet hätte.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von Global Exchange und CODEPINK: Women for Peace. Zusammen mit Nicolas J.S. Davies ist sie Autorin von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erhältlich bei OR Books im November 2022. Weitere Bücher sind Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran (2018); Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection (2016).

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist und ein Forscher bei CODEPINK. Er ist zusammen mit Medea Benjamin Autor von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erhältlich bei OR Books im November 2022, und Autor von Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq.

Übersetzt mit deepl.com

