19. November 2024

Das Vermächtnis von Präsident Joe Biden wird wahrscheinlich von Völkermord, rücksichtsloser Großmachtpolitik, massiver und eskalierender Deportationspolitik und nuklearer Brinkmanship geprägt sein.

Zwei Monate nach seinem Amtsantritt hat der Präsident die Streitkräfte der Ukraine ermächtigt, ATACMS, ein US-amerikanisches ballistisches Überschallraketensystem, gegen russische und nordkoreanische Streitkräfte auf russischem Gebiet einzusetzen.

Die ersten Schläge mit ATACMS könnten innerhalb weniger Tage erfolgen. Aber warum sind diese Waffen für die Ukraine so wichtig?

Es ist kein Geheimnis, dass Kiew schon seit einiger Zeit Lobbyarbeit in Washington betreibt, um ATACMS gegen Ziele in Russland einzusetzen. Präsident Biden steht nun jedoch unter größerem Druck, der Ukraine die Oberhand zu geben, nachdem der designierte Präsident Trump wiederholt erklärt hat, dass er ein schnelles Ende des Krieges anstrebt, vermutlich auf Kosten der ukrainischen Interessen.

Präsident Biden hatte zuvor den Einsatz von ATACMS innerhalb Russlands mit den Worten verboten: „Wir versuchen, den Dritten Weltkrieg zu vermeiden“, und damit auf die Warnungen von Präsident Wladimir Putin reagiert, dass derartige Maßnahmen den Konflikt eskalieren würden. Dieser Politikwechsel scheint jedoch eine Reaktion auf den Zustrom nordkoreanischer Truppen nach Russland zu sein, die Berichten zufolge an der Seite der russischen Streitkräfte kämpfen, um das während der ukrainischen Kursk-Offensive verlorene Gebiet zurückzuerobern. Es gibt Befürchtungen, dass Pjöngjang bis zu 100.000 Soldaten zur Unterstützung der russischen Bemühungen in der Ukraine einsetzen könnte, was zu einer katastrophalen Konfrontation mit der NATO führen könnte.

Trotz der alarmistischen Darstellungen in den Medien würde die Stationierung nordkoreanischer Truppen wahrscheinlich in Rotationen erfolgen, ähnlich wie andere Streitkräfte ihre Truppen aufstellen.

Der Zweck des Einsatzes von ATACMS besteht darin, Kommando- und Kontrollzentren, Nachschubdepots und logistische Knotenpunkte in Russland anzugreifen. Mit dieser Strategie soll Pjöngjang davon abgehalten werden, der russischen Armee umfangreiche militärische Verstärkung zukommen zu lassen.

Die NATO sucht nach wie vor nach einer kurzfristigen Patentlösung für komplexe, dauerhafte Herausforderungen. Die Ukraine verliert derzeit den Krieg, verliert in Kursk und im Donbass an Boden und steht vor einer Moral- und Rekrutierungskrise. Ballistische Raketen können in einem Zermürbungskrieg weder den Boden halten noch operative Ziele sichern oder die Moral aufrechterhalten. Wie frühere Waffenpakete, Hilfspakete und Änderungen der Einsatzregeln könnte auch diese neue Politik ein kleines Hindernis für russische Fortschritte darstellen oder den Kreml schlimmstenfalls zu einer unvorhergesehenen Eskalation veranlassen.

Die Tragik der Großmachtpolitik besteht darin, dass wahrscheinlich keine der beiden Seiten nachgeben wird. Russland befindet sich nach einem langwierigen Feldzug in einer starken Position, während die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten nicht gewillt sind, die Kämpfe zu beenden. Eine Einstellung der Feindseligkeiten würde sie diskreditieren, geopolitische Gegner wie Russland, China, Nordkorea und Iran ermutigen und die BRICS-Initiative stärken, die die westliche Unipolarität direkt in Frage stellt.

Zwar ist es unwahrscheinlich, dass der Einsatz von ATACMS innerhalb Russlands einen unmittelbaren globalen Konflikt auslöst, doch die Ausrichtung geopolitischer Allianzen verhärtet sich, und die Aussicht auf eine umfassendere Konfrontation wird immer wahrscheinlicher. Ein Fünkchen Hoffnung liegt in den Grenzen der industriellen Basis der USA, die nicht über die Kapazitäten für einen größeren Krieg verfügt. Die Bomben, die den Völkermord in Palästina und den Zermürbungskonflikt in der Ukraine ausgelöst haben, haben die Schwächen der US-Verteidigungsindustrie deutlich gemacht.

Wie könnte eine Trump-Präsidentschaft diese Gleichung verändern? Besuchen Sie uns bei State of Play, um eine eingehende Analyse dieses eskalierenden Konflikts und seiner potenziellen Krisenherde zu erhalten.

Greg Stoker ist ein ehemaliger Ranger der US-Armee mit einem Hintergrund in der Sammlung und Analyse menschlicher Informationen. Nach vier Kampfeinsätzen in Afghanistan studierte er Anthropologie und Internationale Beziehungen an der Columbia University. Zurzeit arbeitet er als militärischer und geopolitischer Analyst und als Social-Media-„Influencer“, obwohl er diesen Begriff hasst.

