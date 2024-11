https://www.caitlinjohnst.one/p/another-psychopath-for-us-secretary?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=151851518&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Ein weiterer Psychopath als US-Außenminister

Von Caitlin Johnstone

19. November 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Marco Rubio wird sich als nächster US-Außenminister in eine lange Liste von Psychopathen einreihen. Einige von Trumps Kabinettskandidaten könnten es schwer haben, den Senat zu passieren, aber nicht Rubio. Er ist genau der Typ blutsaugender Sumpfblutsauger, den die Kreaturen auf dem Capitol Hill verehren.

Psychopathie ist fast schon eine Voraussetzung für den Posten des Außenministers, denn der Titel bringt die Verantwortung mit sich, bei der Ausbreitung von Gewalt und Tyrannei zu helfen, die das US-Imperium zusammenhalten. Als Außenminister ist man dafür verantwortlich, einen internationalen Konsens für brutale Wirtschaftssanktionen herbeizuführen, für verstärkte Aggressionen gegen die offiziellen Feinde Washingtons zu werben und Entschuldigungen für die kriminellen Übergriffe der USA und ihrer Verbündeten zu finden.

Das ist auf eine düstere Art und Weise komisch, denn der Außenminister ist eigentlich für die US-Diplomatie zuständig, was theoretisch bedeuten sollte, Frieden zu schaffen und Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Das US-Außenministerium sollte das friedensstiftende Gegengewicht zum US-Kriegsministerium sein (das 1947 in Verteidigungsministerium umbenannt wurde, weil „Kriegsministerium“ ein wenig zu ehrlich war), aber da die USA ein weltumspannendes Imperium betreiben, das durch endlose Gewalt zusammengehalten wird, hat es wenig Nutzen für die Friedenssicherung, so dass das Außenministerium meist dazu benutzt wird, noch mehr Gewalt und Missbrauch zu verursachen. Theoretisch sollte es das Friedensministerium sein, aber in der Praxis haben die USA einfach zwei Kriegsministerien bekommen.

Rubio wird sich in die Liste der sadistischen Manipulatoren einreihen, die vor ihm in dieser Rolle gedient haben. Er reiht sich ein in die Reihe von Antony Blinken, Mike Pompeo, Hillary Clinton, Madeleine Albright und Henry Kissinger als nächster seelenloser Manipulator, der das US-Außenministerium anführt und dem globalen Süden den imperialen Stiefel in die Kehle drückt.

❖

Mehrere Kamala-Anhänger haben mir wütend gesagt, ich hätte Trump zum Sieg verholfen, indem ich Bidens Außenpolitik im Vorfeld der Wahl kritisiert habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein so prinzipienloser Speichellecker bin, dass ich von Leuten erwarte, dass sie über einen Völkermord lügen, um jemandem zu helfen, mehr Stimmen zu gewinnen.

❖

Nichts, was Trump in den nächsten vier Jahren innerhalb der US-Grenzen tun wird, wird auch nur einen winzigen Bruchteil so mörderisch, tyrannisch und einer heftigen Opposition würdig sein wie das, was Biden gerade in Gaza tut.

❖

Amerikanische Progressive, die im Juli-August aufgehört haben, über Gaza zu sprechen, um Kamala nicht zu verletzen, scheinen vergessen zu haben, jetzt, wo die Wahl vorbei ist, wieder über Gaza zu sprechen.

❖

Trump ist abgrundtief böse, aber er ist eine sehr konventionelle Art von abgrundtief böse, von der gleichen Sorte wie Biden, Obama und Bush vor ihm.

Die große Lüge über Trump ist, dass er eine besondere Abweichung von der Norm ist, und beide Seiten glauben diese Lüge. Alles, was die tatsächliche Politik seiner ersten Amtszeit betrifft, zeigt, dass er ein ganz gewöhnlicher republikanischer Präsident ist, der mehr oder weniger auf die gleiche Weise böse ist wie alle anderen bösen republikanischen Präsidenten. Er hat nichts getan, was nicht schon seine Vorgänger getan haben und was nicht auch von seinen Nachfolgern getan werden wird. Aber sowohl Demokraten als auch Republikaner sehen in ihm eine drastische Abweichung vom Status quo der US-Politik und unterscheiden sich nur darin, ob sie dies als gut oder schlecht empfinden.

Das liegt daran, dass sich US-Präsidenten in ihrer tatsächlichen Politik und Entscheidungsfindung nicht wesentlich voneinander unterscheiden können. Wären sie von der Sorte, die den Status quo zu sehr stören würde, hätte man ihnen nie erlaubt, das Amt des Präsidenten zu übernehmen. Das US-Imperium ist einfach zu mächtig, als dass die tatsächliche Machtstruktur, die die Dinge in der Hand hat, eine nennenswerte Änderung seiner Abläufe tolerieren würde. Da sich die Präsidenten und die möglichen Präsidentschaftskandidaten in der Politik nicht wesentlich voneinander unterscheiden können, unterscheiden sie sich stattdessen in ihren Erzählungen und Emotionen.

Das ist es, was wir in all dem Gift und der Leidenschaft und dem frenetischen Gezeter über Trump auf beiden Seiten der US-Parteigrenze sehen. Ein Haufen leerer Erzählungen, die viel emotionale Energie darauf verwenden, ein ganz gewöhnliches Übel in einem ganz gewöhnlichen republikanischen Präsidenten entweder zu unterstützen oder zu bekämpfen.

Wenn sie das nicht täten, bestünde die gesamte politische Landschaft der USA aus Demokraten und Republikanern, die sich über 99 Prozent der Übel des US-Imperiums einig wären und sich über das verbleibende eine Prozent halbherzig streiten würden. Und das würde das ganze Spiel verraten. Es würde die Illusion zerstören, dass die Amerikaner in einer echten Demokratie leben, in der ihre Stimme tatsächlich etwas bedeutet und sie tatsächlich ein gewisses Maß an Kontrolle darüber haben, was ihre Regierung tut. Wenn sich dieses Verständnis durchsetzen würde, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis die schwer bewaffnete Bevölkerung Amerikas an eine Revolution denken würde.

Also müssen wir uns dieses lächerliche Spektakel ansehen, das auf das alltägliche Pendeln zwischen der alltäglichen Regierung der Demokraten und der alltäglichen Regierung der Republikaner hinausläuft, wobei eine Seite etwa die Hälfte der Zeit die Kontrolle behält und beide Seiten zusammenarbeiten, um den Status quo immer weiter in Richtung Oligarchie, Militarismus und Tyrannei zu treiben.

Das ganze politische Spektakel in den USA besteht nur aus Emotionen und hat keine Substanz. Ein Märchen, erzählt von einem Idioten, voller Lärm und Wut, das nichts aussagt.

