https://english.almayadeen.net/news/politics/artists-accuse-western-museums-of-silencing-palestinian-voic



Künstler werfen westlichen Museen vor, palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: ART News

3. Dezember 2023

Bis zu 1.300 Künstler beschuldigen westliche Institutionen, palästinensische Stimmen „zum Schweigen zu bringen“.

Die Schauspielerin Olivia Coleman und die Künstlerin Molly Crabapple gehören zu einer Gruppe von mehr als 1.300 bildenden Künstlern, Schriftstellern und Schauspielern, die einen offenen Brief unterzeichnet haben, in dem sie westliche Kulturinstitutionen beschuldigen, palästinensische Stimmen und Perspektiven „zum Schweigen zu bringen und zu stigmatisieren“.

Laut ARTnews argumentieren die Unterzeichner des Briefes, dass diese Handlungen „den Lebensunterhalt von Künstlern und Kunstschaffenden, die sich mit den Palästinensern solidarisch zeigen, ins Visier nehmen und gefährden, sowie Aufführungen, Filmvorführungen, Vorträge, Ausstellungen und Buchvorstellungen absagen“.

Der am 30. November veröffentlichte Brief stammt von Artists for Palestine UK, einer Organisation, die bereits im Oktober einen weit verbreiteten Brief veröffentlicht hatte, in dem sie zu einem dauerhaften Waffenstillstand in Gaza aufrief. Der Aufruf zur Waffenruhe erfolgte, nachdem die israelische Aggression gegen den Gazastreifen durch israelische Luftangriffe Tausende von palästinensischen Märtyrern zur Folge hatte.

Pro-palästinensische Ausstellungen verzögert, geschlossen

In dem jüngsten Schreiben wird insbesondere auf Fälle wie die Verzögerung einer Londoner Ausstellung von Ai Weiwei durch die Lisson Gallery hingewiesen, nachdem der Künstler einen inzwischen gelöschten Tweet veröffentlicht hatte, in dem er die US-Hilfe für „Israel“ kritisierte. Darüber hinaus geht es um das Museum Folkwang, das den Beitrag der Kuratorin Anaïs Duplan zu einer Gruppenausstellung aufgrund von Duplans Beteiligung an pro-palästinensischen Inhalten in den sozialen Medien abrupt geschlossen hat.

Der Brief erwähnt auch die Absage einer Einzelausstellung der südafrikanischen Künstlerin Candice Breitz, die sich für einen Waffenstillstand eingesetzt und gleichzeitig die Hamas verurteilt“ hatte.

„In jedem Fall begründete die Institution die Absage mit Äußerungen des Künstlers, in denen er sich für die Rechte der Palästinenser einsetzte und die nichts mit dem Inhalt seiner professionellen Arbeit zu tun hatten“, heißt es in dem Brief, der hinzufügt, dass die genannten Kunstorganisationen eine „beunruhigende Doppelmoral“ an den Tag legen: „Solidaritätsbekundungen, die anderen Völkern, die brutaler Unterdrückung ausgesetzt sind, bereitwillig angeboten werden, wurden nicht auf die Palästinenser ausgedehnt“.

Der Brief lenkt die Aufmerksamkeit auch auf das Arnolfini, das Internationale Zentrum für zeitgenössische Kunst in Bristol. Das Zentrum wurde kritisiert, weil es zwei im Rahmen des Palästina-Filmfestivals der Stadt geplante Veranstaltungen abgesagt hatte. In einer offiziellen Erklärung erklärte die Einrichtung, dass sie sich von der Veranstaltung der Dichterlesung und der Filmvorführung zurückzog, weil sie der Meinung war, dass es ihr als gemeinnützige Kunstorganisation nicht gestattet sei, Aktivitäten zu unterstützen, die als politisch interpretiert werden könnten.

In dem Schreiben wird außerdem darauf hingewiesen, dass zahlreiche Künstler nicht mit Institutionen zusammenarbeiten, die diese grundlegenden Verpflichtungen zum Schutz der Meinungsfreiheit und zur Verhinderung von Diskriminierung bei Diskussionen über Palästina nicht erfüllen.

Boykott der Poetry Foundation

Im November verpflichteten sich mehr als 2.000 Dichter zum Boykott der Poetry Foundation, nachdem deren Zeitschrift es abgelehnt hatte, Joshua Guttermans Rezension von Sam Sax‘ Sammlung PIG zu veröffentlichen, weil diese sich mit antizionistischer Politik auseinandersetzt, wie Lithub berichtet.

Vier Dichter – Noor Hindi, Summer Farah, Omar Sakr und George Abraham – veröffentlichten einen offenen Brief an den Vorstand der Poetry Foundation und die Redakteure der Schwesterpublikation Poetry. Darin forderten sie Dichterkollegen auf, sich dem Boykott anzuschließen, und betonten, dass die Organisation ihre Ausrichtung auf die Menschlichkeit unter Beweis stellen muss, bevor sie wieder unterstützt wird.

Gleichzeitig beteiligen sich Schriftsteller, Künstler und Kuratoren an einem Boykott von Artforum, nachdem der Herausgeber David Velasco nach der Veröffentlichung eines Briefes, in dem er sich für einen Waffenstillstand in Gaza und die Befreiung der Palästinenser aussprach, entlassen worden war.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …