Kurz vor der Bundestagswahl Wagenknecht schwärmt von Oskars Tomatensoße

Foto: Jacob Schröter / IMAGO

Mit Essen hat Sahra Wagenknecht, 55, eine wechselhafte Beziehung. 2007, also vor einer halben Ewigkeit, machte sie Schlagzeilen, weil sie im Straßburger Restaurant »Aux Armes« beim Hummer-Essen fotografiert wurde. Danach dauerte es lange, bis sie sich wieder in der Nähe eines Kochtopfes ablichten ließ. Vor einem Auftritt in der Sendung »Grill den Profi« meldete der Sender Vox 2018 stolz: »Politikerin Sahra Wagenknecht tritt erstmals in einer Unterhaltungsshow auf« und bewarb das als »große Überraschung«.