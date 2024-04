Laut Unrwa urinierten israelische Streitkräfte auf Gefangene im Gazastreifen und ließen sie wie Tiere handeln Von Alex MacDonald

Gaza detainees ‚urinated on, made to act like animals‘ by Israel, Unrwa says Palestinians released from Israeli custody report widespread ill treatment to UN agency

Ein palästinensischer Mann wird im Al-Najjar-Krankenhaus in Rafah behandelt, nachdem er am 12. Januar 2024 von den israelischen Streitkräften freigelassen wurde (AFP/Mahmud Hams)

Von Alex MacDonald

17. April 2024

Die Agentur der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) hat Berichte über massive Misshandlungen von Palästinensern erhalten, die von israelischen Streitkräften im Gazastreifen gefangen genommen wurden.

In einem neuen Bericht, der am Mittwoch, dem Tag der palästinensischen Gefangenen, veröffentlicht wurde, wird davor gewarnt, dass körperliche, sexuelle und psychologische Misshandlungen für Tausende von Gefangenen, die von der israelischen Armee festgehalten werden, an der Tagesordnung sind.

„Dazu gehörten Schläge, während sie stundenlang auf einer dünnen Matratze auf Trümmern liegen mussten, ohne Essen, Wasser oder Zugang zu einer Toilette, und ihre Beine und Hände mit Plastikfesseln gefesselt waren. Mehrere Gefangene berichteten, dass sie in Käfige gezwungen und von Hunden angegriffen wurden. Einige freigelassene Häftlinge, darunter ein Kind, hatten Bisswunden am Körper“, heißt es in dem Bericht.

„Den Gefangenen wurde mit längerer Haft, Verletzungen oder der Tötung von Familienangehörigen gedroht, wenn sie die geforderten Auskünfte nicht erteilten.

Die Zeugenaussagen stammen von einigen der 1.506 Gefangenen, die nach Angaben von Unrwa zwischen November und dem 4. April aus israelischer Haft entlassen wurden.

Zu den in der Haft misshandelten Personen gehörten auch Unrwa-Mitarbeiter, die nach Angaben der Organisation neben anderen Formen der Misshandlung auch zu Geständnissen gezwungen wurden.

Laut Unrwa berichteten andere Inhaftierte, dass sie mit nassen Decken beworfen wurden oder „12-16 Stunden am Tag mit verbundenen Augen und gefesselten Händen auf den Knien sitzen mussten, während sie sich in der Kaserne befanden“.

Der Unrwa liegen auch Berichte über sexuelle Gewalt gegen Gefangene vor. Männliche Opfer gaben an, dass sie Schläge auf ihre Genitalien erhielten, während mindestens ein Häftling berichtete, dass er „auf einer elektrischen Sonde sitzen musste“ und dass er sah, wie ein Mann starb, nachdem eine Sonde in seinen Anus eingeführt worden war.

Sowohl Männer als auch Frauen wurden fotografiert und gefilmt, während sie nackt waren und unangemessenen Berührungen ausgesetzt waren.

Middle East Eye hat die israelische Armee um eine Stellungnahme gebeten, die bei Redaktionsschluss jedoch noch nicht vorlag.

Schlimmste Formen der Folter

In einer Erklärung zum Tag der palästinensischen Gefangenen erklärte das Medienbüro des Gazastreifens, dass die israelischen Streitkräfte während des Krieges gegen den Gazastreifen, der am 7. Oktober begann, über 5.000 Palästinenser verhaftet hätten.

Das Büro erklärte außerdem, dass palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen „schlimmsten Folterungen“ ausgesetzt seien, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, einzugreifen.

MEE kann die Aussagen im Unrwa-Bericht zwar nicht unabhängig verifizieren, sie bestätigen jedoch andere Aussagen ehemaliger Gefangener, die MEE im vergangenen Monat übermittelt wurden. Darin schildern sie, dass sie mit Hunden und Elektroschocks gefoltert, Scheinhinrichtungen ausgesetzt und unter erniedrigenden und entwürdigenden Bedingungen festgehalten wurden.

Ein Mann, der von den israelischen Streitkräften aus einer Schule in Gaza entführt wurde, wo er mit seiner Familie Zuflucht gesucht hatte, schilderte MEE, wie er in Handschellen und mit verbundenen Augen 42 Tage lang in einem Metallkäfig festgehalten wurde.

Während der Verhöre habe man ihm Elektroschocks verpasst, und er sei von Hunden der Armee gekratzt und gebissen worden.

Andere Männer berichteten von Stromschlägen, Angriffen von Hunden, Übergießen mit kaltem Wasser, Verweigerung von Nahrung und Wasser, Schlafentzug und ständiger lauter Musikbeschallung.

Die Hamas erklärte am Mittwoch, die Befreiung der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen habe „oberste Priorität“ und rief zu einer weltweiten Bewegung zur Unterstützung der Sache der Gefangenen auf.

„Die israelische Gefängnisverwaltung begeht weiterhin die abscheulichsten Verbrechen gegen die Gefangenen in den Gefängnissen und Haftanstalten, einschließlich medizinischer Vernachlässigung, Folter und direkter Tötung“, hieß es in der Erklärung der Gruppe, die hinzufügte, dass seit dem 7. Oktober 16 Gefangene in israelischen Gefängnissen gestorben seien.

Letzten Monat erklärte das israelische Militär, dass ihm der Tod von 27 Palästinensern in seinem Gewahrsam bekannt sei.

Übersetzt mit deepl.com

