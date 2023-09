So Much For European Solidarity… Poland’s Bickering With Kiev Regime Threatens to Unravel NATO’s Proxy War Facade Like dropping a hot Polish potato, when political interests change and self-preservation at the voting polls becomes a priority, we see the rationale for „defending“…

So viel zur europäischen Solidarität… Polens Streit mit dem Kiewer Regime droht die NATO-Fassade des Stellvertreterkriegs zu zerstören

22. September 2023

Wie eine heiße polnische Kartoffel, die man fallen lässt, wenn sich die politischen Interessen ändern und die Selbsterhaltung an den Wahlurnen zur Priorität wird, sehen wir, wie die Begründung für die „Verteidigung“ der Ukraine über Bord geworfen wird.

In dieser Woche ist ein schmutziger Streit ausgebrochen, der den absoluten Mangel an Prinzipien innerhalb des NATO-Bündnisses offenbart, das angeblich die Ukraine gegen eine angebliche russische Aggression verteidigt. Die Hauptgegner in dem jüngsten Streit sind Polen und das Kiewer Regime, aber die wütenden Funken könnten die gesamte wackelige Fassade der Unterstützung der NATO und der Europäischen Union für das ukrainische Regime zum Platzen bringen.

Polen erklärte diese Woche, es werde die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Warschau erklärte, seine Priorität sei die Modernisierung seiner Streitkräfte. Dies ist eine erstaunliche Kehrtwende der polnischen Behörden, die bisher zu den eifrigsten Unterstützern des Kiewer Regimes gegen die angebliche „russische Aggression“ gehörten.

Die darauf folgende Panik ist deutlich spürbar. Deutschland hat Polen vorgeworfen, mit seiner Solidarität gegenüber der Ukraine „Politik zu machen“, während Litauen und die anderen baltischen Staaten nach drastischen Vermittlungsmaßnahmen schreien.

Litauens Präsident Gitanas Nausedá forderte Polen und die Ukraine auf, den Streit dringend zu beenden. „Um unseres gemeinsamen und wichtigsten Ziels willen – dem Schutz Europas vor der aggressiven Expansionspolitik Russlands – muss der Streit zwischen der Ukraine und Polen so schnell wie möglich beigelegt werden.“

Der von den Vereinigten Staaten geführte Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine setzt die vermeintlichen europäischen Verbündeten enormen Spannungen aus, die letztlich sowohl die EU als auch das Militärbündnis NATO zu erschüttern drohen. Die europäischen Volkswirtschaften leiden unter den enormen Kosten des Krieges, einschließlich des lähmenden Verlusts erschwinglicher russischer Energiequellen und der enormen Militärausgaben, die der zivilen Wirtschaft und dem Gemeinwohl entzogen werden, sowie unter der Belastung durch den Zustrom von Millionen ukrainischer Flüchtlinge. Deren tatsächliche Bedürfnisse sind höchst fragwürdig, da viele EU-Bürger ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt sehen, um Ukrainer aufzunehmen, die als „Wohlfahrtstouristen“ gelten.

Der seit 19 Monaten andauernde Konflikt in der Ukraine – der größte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg – hätte vermieden werden können, wenn sich die amerikanischen und europäischen Führer auf die Diplomatie mit Russland eingelassen hätten, wie es Moskau Ende 2021 befürwortet hatte. Ihre Unnachgiebigkeit und Russophobie machten eine bewaffnete Konfrontation unvermeidlich.

Und die Menschen in Europa zahlen den hohen Preis der wirtschaftlichen und sozialen Not. Nicht zuletzt durch die kriegsbedingte Unterbrechung der Schwarzmeerschifffahrt und der Agrarexporte. Die gewaltigen ukrainischen Ausfuhren von Weizen, Mais, Sonnenblumenkernen und anderen Getreidesorten haben die Märkte der EU überschwemmt und die Erzeugerpreise für die europäischen Landwirte in den Keller gedrückt.

Ursprünglich erlaubten die Chefs der Europäischen Kommission den Zustrom ukrainischer Agrarexporte als „Akt der Solidarität“ mit dem Kiewer Regime. Aber die Landwirte in den östlichen EU-Ländern mussten mit ansehen, wie ihre Existenzgrundlage durch die Bürokraten in Brüssel dezimiert wurde, die keine Grenzen kennen, um Washingtons Stellvertreterkrieg zu unterstützen.

Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und die Slowakei mussten mit ansehen, wie ihre Agrarindustrie mit billigeren ukrainischen Waren überschwemmt wurde, was wiederum Millionen von Bauernfamilien in den Ruin trieb.

Um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern, wurde ein vorübergehendes EU-weites Verbot ukrainischer Exporte verhängt. Wie üblich hat sich das zähneknirschende Kiewer Regime ständig über das Verbot beschwert und sogar damit gedroht, die EU vor ein Schiedsgericht der Welthandelsorganisation zu bringen.

Die Unverfrorenheit des Kiewer Kartells wurde in dieser Woche besonders deutlich, als der ukrainische Präsident Wladimir Zelenskij vor den Vereinten Nationen in New York sprach und seine europäischen Wohltäter dafür verspottete, dass sie Russland „die Bühne bereiten“, indem sie keine weiteren ukrainischen Agrarexporte auf ihre Märkte zulassen.

Das war zu viel für die Polen. Am nächsten Tag kündigte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki an, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen.

Was Washington und die NATO-Führer beunruhigt, ist die Tatsache, dass der Streit aufgestaute Spannungen unter anderen europäischen Staaten auslösen wird, die ebenfalls wegen der übermäßigen Unterstützung des Kiewer Regimes zum Nachteil ihrer Bevölkerungen in Aufruhr geraten sind.

Die polnische Regierung verhält sich in höchstem Maße zynisch und skrupellos. Nächsten Monat, am 15. Oktober, stehen Parlamentswahlen an. Ein großer Teil ihrer Wählerschaft lebt in ländlichen Gebieten, die von der Einfuhr ukrainischen Getreides und anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse am stärksten betroffen sind. Zweifellos versucht Warschau mit Verspätung, unter dem Vorwand, die nationalen Interessen zu verteidigen, etwas Rückgrat zu zeigen. Doch die sklavische Politik der polnischen Regierung, die den Stellvertreterkrieg Washingtons in der Ukraine verfolgt, hat zu der Krise in Polen geführt. Und die Krise beschränkt sich nicht nur auf Polen, sondern auf ganz Europa, dank des ebenso sklavischen Verhaltens vieler anderer Regierungen.

Zu lange haben die europäischen Politiker gegen die Interessen ihrer Völker gehandelt, um die kriegstreiberische Agenda Washingtons und die unersättlichen Forderungen des Nazi-Regimes in Kiew nach immer mehr militärischen und anderen finanziellen Hilfen zu befriedigen. Es wird geschätzt, dass die amerikanischen und europäischen Steuerzahler die Banditen in der Ukraine mit 200 Milliarden Dollar unterstützt haben.

Früher oder später musste etwas in diesem Gefüge und der Art und Weise, wie es die Toleranz der westlichen Bürger strapaziert, zusammenbrechen.

Die Widersprüche scheinen nun in einer fatalen Sollbruchstelle zu gipfeln.

Besonders abscheulich und verwerflich ist die offensichtliche Prinzipienlosigkeit der NATO-Unterstützung für den Krieg in der Ukraine. All die Waffen, die in dieses Land gepumpt wurden, haben ein Blutbad von bis zu 400.000-500.000 toten ukrainischen Soldaten verursacht. Dies wurde ständig „gerechtfertigt“, weil, wie man uns sagte, damit eine russische Aggression gegenüber der Ukraine und dem übrigen Europa verhindert werden sollte. Polen war eines der Länder, die dieses Narrativ am lautesten verkündeten.

Nun, wie eine heiße polnische Kartoffel, die man fallen lässt, wenn sich die politischen Interessen ändern und die Selbsterhaltung an den Wahlurnen zur Priorität wird, sehen wir, wie die Begründung für die „Verteidigung“ der Ukraine über Bord geworfen wird.

Das schmutzige Gezänk in Europa über die Ukraine ist beschämend. Aber noch beschämender, ja obszön, sind die offensichtlichen Lügen und die Scharade, die dem Krieg in der Ukraine zugrunde liegen.

Dieser Krieg, der eine totale globale Konfrontation und eine nukleare Katastrophe riskiert, ist nichts anderes als ein schmutziges imperialistisches Spiel aus Eigeninteresse und geopolitischen Manövern, das von Washington und seinen erbärmlichen Vasallen in der NATO und der Europäischen Union geführt wird. Übersetzt mit Deepl.com

