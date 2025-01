https://www.commondreams.org/news/lemkin-institute-musk-salute



Elon Musk, CEO von Tesla, gestikuliert, während er während der Eröffnungsparade in Washington, D.C. am 20. Januar 2025 spricht.

(Foto: Angela Weiss/AFP via Getty Images)

Lemkin-Institut gibt nach Musks Nazi-Gruß „Rote-Flagge-Warnung vor Völkermord“ heraus

„Transmenschen, Flüchtlinge und Migranten sind nicht die Bedrohung“, sagte die Gruppe. „Die Milliardäre mit engen Beziehungen zu unserem neuen Präsidenten, die den Hitlergruß zeigen und versuchen, die alten Eliten durch eine neue Kaste zu ersetzen – das ist die wahre Bedrohung für Amerika.“

Jake Johnson

21. Januar 2025

Eine Gruppe, die nach dem in Polen geborenen Anwalt jüdischer Abstammung benannt ist, der den Begriff Völkermord prägte, gab am Montag eine „Alarmstufe Rot“ für die Vereinigten Staaten aus, nachdem der Milliardär Elon Musk – ein enger Verbündeter von Präsident Donald Trump – während einer Veranstaltung nach der Amtseinführung zweimal eine Geste machte, die weithin als Nazi-Gruß angesehen wurde.

Das Lemkin-Institut für Genozidstudien und -prävention bezeichnete Musks Verhalten als „erschreckendes Signal für die Zukunft“ und wies die Auffassung zurück, dass die Gesten des Milliardärs unbeabsichtigt gewesen seien.

„Angesichts des bedeutenden Einflusses von Musk auf die neue Regierung“, so die Gruppe in einer Erklärung, “gibt das Lemkin-Institut für Genozidprävention eine Warnung vor Völkermord in den Vereinigten Staaten heraus.“

Das Lemkin-Institut forderte die Amerikaner auf, „mit kritischem Denken zu reagieren“, wenn behauptet wird, dass Musks Grüße lediglich unbeholfene oder seltsam aussehende – aber letztlich harmlose – Ausdrucksformen der Begeisterung seien.

„Ist es möglich, dass eine Person – insbesondere in Südafrika (wo die Unterstützung für den Nationalsozialismus sehr stark war) oder in den USA (wo der History Channel fast alle Generationen bis auf die jüngsten mit dem Hitlergruß vertraut gemacht hat) – diesen Gruß oder seine Bedeutung nicht kennt?“, fragte die Gruppe. „Es ist fast unmöglich, dass es sich hierbei um einen unglücklichen Fehler handelt. Und schließlich: Können wir wirklich glauben, dass jemand, der so oft im Rampenlicht steht, eine Armbewegung riskieren würde – und das gleich zweimal –, die fast genauso aussieht wie der Hitlergruß, während er angeblich Donald Trumps Wahl zum Präsidenten feiert? Wir sind fest davon überzeugt, dass Elon Musks Geste beabsichtigt war. Wir lassen uns gerne vom Gegenteil überzeugen.“

„Musks Hitlergruß kann und darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Der US-Presse, die unter Präsident Biden eingeschüchtert wurde, kann nicht zugetraut werden, dass sie die Regierung des neuen Präsidenten mit Rückgrat und Ehrlichkeit begleitet. Es ist Aufgabe des amerikanischen Volkes, die Verfassung und die Grundwerte dieses Landes gegen alle Bedrohungen zu verteidigen“, so die Organisation weiter. „Transsexuelle, Flüchtlinge und Migranten sind keine Bedrohung. Die Milliardäre mit engen Beziehungen zu unserem neuen Präsidenten, die den Hitlergruß zeigen und versuchen, die alten Eliten durch eine neue Kaste zu ersetzen, sind die wahre Bedrohung für Amerika.“

Musks Würdigungen lösten weit verbreitete Besorgnis aus, auch bei öffentlichen Amtsträgern in Europa, wo Musk versucht hat, rechtsextreme Parteien zu stärken.

„Eine solche Geste muss angesichts seiner bereits bekannten Nähe zu Rechtspopulisten in faschistischer Tradition jeden Demokraten beunruhigen“, schrieb der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach als Reaktion darauf.

Rechtsextremisten ihrerseits feierten Musks Gesten, die sie offenbar ohne Probleme interpretieren konnten.

Wie Rolling Stoneberichtete, „hat die Ortsgruppe der Proud Boys in Ohio einen Clip des Musk-Videos mit dem Text ‚Hail Trump!‘ auf ihrem Telegram-Kanal gepostet.“

