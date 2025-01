https://strategic-culture.su/news/2025/01/21/dear-musk-we-dont-need-you-come-tell-us-how-make-europe-great/



Sehr geehrter Herr Musk, Sie müssen nicht kommen und uns sagen, wie wir Europa groß machen können

Lorenzo Maria Pacini

21. Januar 2025

Die Hilfe, die Russland Europa anbietet, ist Teil einer historischen, kulturellen und politischen Organizität, die es bei Amerika nicht gibt.

Verzeihen Sie mir gleich zu Beginn den Ton dieses Artikels – der weniger geopolitisch und strategisch und mehr politisch sein wird –, denn ich möchte gleich zu Beginn klarstellen: Es ist nicht an Musk, uns zu sagen, wie wir Europa wieder groß machen können.

Unaufgeforderter Rat

Es war klar, dass es früher oder später passieren würde: Der neue (oder alte, aber okkulte?) Anführer der MAGA-Bewegung, der transhumanistische Milliardär Elon Musk, hat den Stein in Richtung Europa geworfen, nur um klar zu machen, was seine Zukunftspläne sind.

Auf seinem X-Profil forderte er, Europa wieder groß zu machen, und schrieb: „Make Europe Great Again“.

Eine hervorragende Wahl für die Infokriegsführung. Das Akronym MEGA, im Altgriechischen μέγα, bedeutet „groß“, und in der Moderne war es sehr erfolgreich und wurde zum ersten Element zahlreicher zusammengesetzter Wörter, insbesondere in der wissenschaftlichen Terminologie, und wurde dann im 20. Jahrhundert im Massenmarketing, in Cartoons und Videospielen verwendet. MEGA ist ein Wort, das, abgesehen von einigen spezialisierten und aufmerksamen Linguisten, in den Köpfen der Babyboomer- und Boomer-Generationen nicht viel Resonanz findet, aber in den Erinnerungen der Millennials (die jetzt in ihren Dreißigern sind) und der späteren Z- und Alpha-Generationen etwas Aufregendes hervorruft.

Eine klare Botschaft an die Generationen „der Zukunft“, oder besser gesagt an diejenigen, die jetzt in der Politik sind und bald in die Politik eintreten werden, sobald sie alt genug sind und ihr Studium abgeschlossen haben. Eine Provokation, die weiter weggeworfen wird, als es scheint, wie ein Stein, der in eine Zisterne geworfen wird und dort ein kraftvolles Echo erzeugt.

Die Kampagne zur Umstrukturierung der europäischen politischen Elite hat buchstäblich begonnen, mit demselben System der Stimmenauszählung, das seit einiger Zeit in den USA angewendet wird und sich mit Trumps Machtübernahme für alle rechtlichen Zwecke bald fortsetzen wird.

Wie der italienische Analyst Matt Martini feststellte, „wird die Unterstützung für die AfD, Meloni, Le Pen und wahrscheinlich sogar Farage darauf abzielen, den euro-atlantischen und israelischen Militärblock zu stärken, jedoch ohne Wachstumschancen für Europa, das höchstwahrscheinlich zugunsten der Reindustrialisierung der USA endgültig deindustrialisiert werden muss.

Die Idee wäre, einen euro-atlantischen Block zu konsolidieren, zumindest vorübergehend, mit gestärkten USA und größerer strategischer Tiefe (idealerweise nach der Annexion Kanadas und Grönlands, falls diese gelingt), mit einem militärischen und wirtschaftlichen Puffer Europas, um Russland einzudämmen. Etwas Ähnliches wird im Pazifikraum gegenüber China angestrebt werden.

Da die USA den multipolaren Notstand nicht vermeiden können, werden sie versuchen, hohe Zäune zu errichten, indem sie sich in ihren eigenen Einflusszonen verschanzen.

[…] Und wie ein amerikanischer General nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung rief, ist der Zweck immer ein einziger:

„Die Amerikaner drinnen, die Deutschen unten und die Russen draußen zu halten.“

Kurz gesagt, die sogenannten „Souveränisten“ waren wirklich gut darin, die Souveränität Europas wiederherzustellen … ah, nein, die Souveränität der USA wiederherzustellen!

Das Gute daran ist, dass das alles schon vor den Wahlen vorhersehbar war. Man muss sich nur die Matrizen ansehen, die die Mitgliedschaften in der Reihenfolge der Macht der gewählten Kandidaten zusammenfassen. Aber die Durchschnittsbürger geben sich mit ein wenig politischem Dopamin zufrieden, indem sie sich TV-Talkshows ansehen, und das Gemeinwohl des Staates ist ihnen ziemlich egal. Jeder bekommt, bewusst oder unbewusst, das, was er verdient.

In der Logik des Schutzes der Wiederbelebung der USA muss der Euro natürlich dort bleiben, wo er ist, und künstlich aufrechterhalten werden, denn er ist eine Waffe zur Kontrolle über Europa, die für die Amerikaner zu wertvoll ist. Es spielt keine Rolle, ob Banken zusammenbrechen und ihnen die Liquidität ausgeht, ob Energie so viel kostet wie jeden Abend essen zu gehen und ob Rohstoffe knapp sind. Wichtig ist, den ästhetischen Eindruck zu vermitteln, dass es einem gut geht, indem man Selfies mit Aperitifs macht.

Kurz gesagt: Die Unterwürfigkeit der Nachkriegszeit bleibt bestehen. Wir geben einfach mehr unter den USA und weniger unter Großbritannien ab. Die europäische politische Klasse ist gut darauf vorbereitet, die Vorgaben aus Tel Aviv, London und Washington umzusetzen.

Spoiler für das Ende der Episode: Das MAGA-Motto gewinnt gegenüber dem MEGA-Motto.

Die Amerikaner haben nicht die Absicht, uns Freiheit zu geben, sie haben nur ein Interesse daran, uns ein wenig auf Kurs zu bringen, um uns auf einen Stellvertreterkrieg vorzubereiten, den wir wieder für sie führen sollen.

Wenn Sie wüssten, welche Geschichte Europa hat

Aber zurück zu Elon Musk.

Als Europa groß war, als es schon Universitäten gab, Kunst, Wissenschaft, lieber Herr Musk, da konnten Sie in Ihrem Heimatland noch nicht lesen und schreiben, genau wie in Amerika – jenem Amerika, das die englischen Ausgestoßenen überfallen und kolonisiert haben und in dem Sie jetzt leben und das gute Leben eines Milliardärs führen – dort, wo die Regierungsgebäude stehen, weideten Schafe.

Wir brauchen Sie nicht, um uns zu sagen, wie wir wieder großartig werden können.

Wir brauchen keine Lektionen in Zivilisation von Personen, die die Zivilisation auflösen, manipulieren und virtualisieren wollen.

Wir brauchen keine Lektionen in Politik von Menschen, die es durch das Leid unzähliger Menschen zu etwas gebracht haben und behaupten, ihr Modell um jeden Preis exportieren zu wollen.

Wir brauchen Ihre Währung nicht, die geschaffen wurde, um Menschen auszuhungern und zu unterwerfen.

Wir brauchen eure ultraliberale Wirtschaft nicht, die Sklaverei und die Zerstörung der Würde menschlicher Arbeit verursacht.

Wir brauchen eure Kriege nicht, macht sie zu euren eigenen, geht zuerst an die Front, anstatt den Kindern anderer Nationen den Tod aufzuzwingen.

Wir brauchen eure „Werte“ nicht, die den Tod der Zivilisation bedeuten.

Wir brauchen euch nicht.

Wir Europäer haben eine jahrtausendealte Geschichte und Zivilisation, die ihr nicht einmal zu würdigen versucht – aber Ehre ist heute eine verlorene Tugend – höchstens versucht ihr, sie ästhetisch zu kopieren, indem ihr die Formen reproduziert, aber den Inhalt vergesst. Wir sind Völker, die nicht erst im letzten Jahrhundert, sondern seit Jahrtausenden Imperien aufgebaut haben. Ohne unsere Kultur, ja unsere Kulturen, wäre nicht einmal „Amerika“, wie Sie es aufgebaut haben, auf dem Blut der Ureinwohner, die Sie auch nicht brauchten, entstanden.

Europa wird wieder groß, und zwar wegen Europa, nicht wegen Amerika

Europa ist dazu bestimmt, wieder groß zu werden, und zwar wegen Europa, nicht wegen Amerika.

Um den europäischen Geist, den Logos, der uns gehört, zu erwecken, haben wir viele Freunde und Nachbarn, die definitiv besser sind als Sie.

Russland zum Beispiel ist sowohl geografisch als auch kulturell teilweise europäisch und steht unseren Werten und unserer Geschichte näher und ist mit ihnen in Kontinuität verbunden als Sie. Wir sind uns bewusst, dass die Trennung von Russland ein wesentlicher Schritt war, um das amerikanische Joch über ganz Europa aufrechtzuerhalten. Aber der Wille der Eliten ist nicht der Wille der Völker.

Die Hilfe, die Russland Europa anbietet, ist Teil einer historischen, kulturellen und politischen Organizität, die es bei Amerika nicht gibt. Während die USA versuchen, uns bis zum letzten Mann und bis zum letzten Cent auszubeuten, bietet uns Russland die Möglichkeit, uns zu emanzipieren, dafür zu kämpfen, das Spiel der imperialistischen Besatzung zu beenden und uns wieder zu behaupten. Das ist es, was wir brauchen, nicht amerikanisches politisches Fast Food.

Das ist das einzige größere Europa, das wir wollen. Und wir wollen bereit sein, dafür zu kämpfen, es gegen die USA zu verteidigen.

Lorenzo Maria Pacini

Außerordentlicher Professor für Politische Philosophie und Geopolitik, UniDolomiti in Belluno. Berater für strategische Analyse, Nachrichtendienste und internationale Beziehungen

