https://redflag.org.au/article/trumps-new-era-of-reaction



Trumps neue Ära der Reaktion

21. Januar 2025

Donald Trump wird am 20. Januar 2025 als US-Präsident vereidigt. FOTO: BBC News

Donald Trump und seine rechtsextreme Clique haben die Zügel der US-Regierung übernommen.

Aber der wohl bedeutendste Sieg des wiedergewählten Präsidenten ist, dass seine rechtsextremen Ansichten scheinbar zu einem akzeptierten Teil des politischen Spektrums geworden sind: Hypernationalismus, Massendeportationen, dramatische Zunahme der Ausbeutung fossiler Brennstoffe, ein Krieg gegen die Autonomie der Frauen und die Übertragung von Reichtum von den Arbeitnehmern auf die bereits Reichen durch Steuersenkungen für Milliardäre und ihre Unternehmen.

Der New Yorker Tycoon schrieb 1987 in seinen Memoiren „The Art of the Deal“, dass Aufmerksamkeit „Wert schafft“. Dieses Sprichwort hat sich als übertragbar erwiesen. Politisch gesehen erzeugt Trump Empörungszyklen zu seinem Vorteil. Egal um welches Thema es geht, am Ende des Tages – und oft über Wochen hinweg – schafft es Trump, dass alle über genau das reden, worüber er reden will, und gibt so den Ton an und prägt die politische Erzählung.

Durch seine Aufmerksamkeitssucht, die in diesem Jahrhundert ihresgleichen sucht, hat er das politische Bewusstsein nach rechts verschoben – zumindest was die Neudefinition dessen betrifft, was zig Millionen Menschen als „akzeptabel“ bei einem Anführer betrachten: Narzissmus, Schläge bei fast jeder Gelegenheit, das Aufwärmen von Gerüchten, die zuvor dem Randfaschismus zuzuordnen waren, das Finden von Sündenböcken für jedes Versagen, während er sich die Lorbeeren für die Bemühungen anderer Menschen aneignet.

Doch die tektonischen Platten der Weltpolitik und -wirtschaft bewegen sich unter dem Druck von Kräften, die weitaus größer sind als die, die von einem widerwärtigen New Yorker Milliardär ausgehen, der das ausführt, was manche als feindliche Übernahme der US-Regierung betrachten.

Lange bevor Trump auf der politischen Bühne erschien, hatte die Kapitalistenklasse in den USA und auf der ganzen Welt obszöne Mengen an Reichtum in ihren Händen konzentriert. Die öffentliche Unterstützung für die traditionellen „Mitte-Links“- und „Mitte-Rechts“-Regierungsparteien war erodiert. Und die beiden Großmächte des 21. Jahrhunderts, China und die USA, steuerten auf eine Konfrontation zu.

Daher sollte man Trump vielleicht nicht einfach als Individuum betrachten, sondern als Personifizierung von vier zusammenlaufenden Kräften: seine eigene Eitelkeit und Selbstbezogenheit, eine arrogante und ausbeuterische US-Kapitalistenklasse, die wiederauflebende und ultranationalistische extreme Rechte und ein verwundeter, aber zunehmend paranoider und aggressiver US-Imperialismus.

„Meine Art, Geschäfte zu machen, ist ganz einfach und unkompliziert“, schrieb Trump 1987. “Ich setze mir sehr hohe Ziele und dann dränge ich einfach weiter und weiter und weiter, um das zu bekommen, was ich will. Manchmal gebe ich mich mit weniger zufrieden, als ich wollte, aber in den meisten Fällen bekomme ich am Ende doch, was ich will.“

Diese typisch kapitalistische Zuversicht ist einer der Gründe, warum Trump sich mühelos an der Spitze der US-Macht einfügt. Aber seine Vulgarität, Dreistigkeit und Skepsis gegenüber der Wissenschaft sind der perfekte Ausdruck einer Welt, die nicht mehr in der Lage ist, das nackte Eigeninteresse und das „Macht geht vor Recht“-Kalkül der Politik und Geopolitik zu verbergen.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern hält sich Trump nicht mit Plattitüden über die Verteidigung von „Freiheit“ oder „Demokratie“ im Ausland auf, die seit Jahrzehnten Eckpfeiler der US-Außenpolitik sind. Die Anti-China-Rhetorik hatte sich bereits von philosophischen und politischen „Werten“ zu legalistischen Appellen an „Regeln“ und „Ordnung“ im internationalen Handel zurückgezogen.

Bei Trump geht es jedoch nur um Sieg oder Niederlage; der einzige Grund für einen Sieg ist, dass man ein Verlierer ist, wenn man etwas anderes tut. Hier verbindet sich der „neue“ Nationalismus mit echten imperialen Ängsten, die in Frage stellen, ob die USA das Zeug dazu haben, China wirtschaftlich und militärisch zu besiegen.

Es wäre einfach, über einen neuen Präsidenten zu spotten, der darüber nachdenkt, Kanada in einen US-Bundesstaat umzuwandeln, und sich weigert, eine militärische Annexion Grönlands auszuschließen. Doch trotz ihrer scheinbaren Absurdität signalisieren solche wilden Drohungen Trumps Anhängern und Gegnern, dass der „Make America Great Again“-Nationalismus ein Projekt für die internationale Vorherrschaft Amerikas ist. Wie die letzte versucht auch die neue Regierung, die Wirtschaft neu zu ordnen, um die Grundlagen einer Kriegswirtschaft zu stärken.

Politisch versuchen er und sein Team auch, eine Bevölkerung zu schaffen, die die Unanständigkeit und Gefühllosigkeit eher akzeptiert, die erforderlich sind, um in einem großen Konflikt zu bestehen.

Niemand spottet über Trumps aggressive Abschiebungsagenda. Doch während die unmittelbaren Ziele Millionen von Migranten ohne Papiere sind, wird das Spektakel an sich genauso wichtig sein. Das Ziel, das laut Meinungsumfragen bereits teilweise erreicht wurde, besteht darin, die Idee zu normalisieren, dass einige Menschen weniger Rechte haben sollten als andere, und Unterstützung für die Verfolgung von Nichtstaatsangehörigen zu gewinnen.

Sollten die Menschen lernen, in einer solchen Atmosphäre und mit Misshandlungen gegen ihre Nachbarn und Arbeitskollegen zu leben, besteht die Hoffnung der Rechten darin, dass sie gegen Impulse immunisiert werden, sich den Misshandlungen zu widersetzen, die aus einem Kampf um die Vorherrschaft gegen ein fremdes Land resultieren.

Der Krieg gegen das Recht der Frauen auf Abtreibung und die Kampagne gegen Transpersonen werden zweifellos ebenso von „traditionellen“ Konservativen wie von der neuen extremen Rechten angeführt. Doch ähnlich wie bei der Abschiebeagenda gibt es ein weiteres Ziel. In diesem Fall geht es um die Stärkung einer „unfreien“ Orthodoxie: die Unterordnung unter eine angeblich natürliche Hierarchie und Ordnung.

Tatsächlich kann man sich jeden beliebigen Tagesordnungspunkt der neuen Regierung heraussuchen – sei es „Drill, Baby, Drill“, die Verehrung der Vermögensbildung, der Krieg gegen „Woke“, die Rückkehr des Machismo und so weiter. Ob neu oder aggressiv recycelt, sollte jeder Punkt als Teil einer integrierten Agenda verstanden werden: Steigerung der Rentabilität und des Ansehens von Unternehmen, Umkehrung früherer sozialer, kultureller und politischer Fortschritte und Stärkung der globalen Vormachtstellung der USA.

Je mehr sich diese Agenda durchsetzt und je weniger Freiheiten unterdrückte Menschen genießen, desto größer ist die Entmachtung der Arbeiterklasse und desto wahrscheinlicher ist es, dass sie mit den reaktionären politischen Winden treibt oder sie sogar begrüßt.

Die Schlüsselfrage in den USA in den nächsten vier Jahren ist, ob genug Menschen gegen den Sturm marschieren.

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …