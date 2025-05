Lernen Sie die Thinktanks hinter MAGAs neuem Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit kennen.

https://www.mintpressnews.com/pro-israel-influence-right-censorship/289480/



Robert Inlakesh

30. April 2025



Die Regierung von US-Präsident Donald Trump – und viele seiner prominentesten rechten Anhänger – stehen in direkter Verbindung zu einigen der radikalsten pro-Kriegs- und pro-Israel-Organisationen des Landes. Diese Verbindungen bilden ein weitverzweigtes Netzwerk aus Lobbygruppen, Tech-Milliardären und Medienpersönlichkeiten, die konsequent die Interessen Israels über die der normalen US-Bürger stellen.

Warum hat die pro-Trump-Rechte plötzlich einen Kurswechsel vollzogen und sich von einer Bastion der Meinungsfreiheit zu einer offenen Befürworterin von Zensur und staatlich gelenkten Repressionen gewandelt? Diese Untersuchung von MintPress News deckt ein von Spendern finanziertes Netzwerk auf, das diesen ideologischen Wandel vorantreibt.

Die Horowitz-Verbindung

Seit Anfang der 2000er Jahre steht der Schriftsteller und Aktivist David Horowitz im Zentrum einer Bewegung, die vorgibt, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, während sie Muslime und Linke als existenzielle Bedrohung für die westliche Zivilisation darstellt. Nach den Anschlägen vom 11. September forderte Horowitz die Erstellung von Profilen für „palästinensische“ und „islamische“ Personen und äußerte sich mit den berüchtigten Worten: „Die Palästinenser sind Nazis.“

Über das 1998 gegründete David Horowitz Freedom Center (DHFC) bauten er und seine Spender ein Medien- und Politiknetzwerk auf, das die Karrieren fast aller heute aktiven konservativen Pro-Trump-Persönlichkeiten prägte. Das Southern Poverty Law Center stufte das DHFC als Hassgruppe ein, und es erhielt anonymes Schwarzgeld, das über Donors Trust floss, eine Organisation, die auch weiße nationalistische Anliegen finanziert.

Horowitz konzentrierte einen Großteil seines Aktivismus auf College-Campus, wo er provokative anti-islamische und pro-israelische Narrative verbreitete, die Gegenreaktionen provozieren sollten. Proteste gegen seine Auftritte stellte er dann als Beweis dafür dar, dass die Linke und muslimische Gemeinschaften gegen das First Amendment seien.

Diese Strategie legte den Grundstein für Persönlichkeiten wie Ben Shapiro, der seine frühe Karriere mit Tourneen durch College-Campus begann, sogar Hassreden als geschützte Meinungsäußerung verteidigte und Slogans wie „Fakten interessieren sich nicht für deine Gefühle“ populär machte. Shapiro begann als Stipendiat beim DHFC, und sein erstes Buch, „Brainwashed: How Universities Indoctrinate America’s Youth“ (Gehirnwäsche: Wie Universitäten Amerikas Jugend indoktrinieren), wurde 2004 veröffentlicht.

Später wurde Shapiro Chefredakteur von Truth Revolt, einer vom David Horowitz Freedom Center finanzierten Website, deren geschäftsführender Redakteur Jeremy Boreing war. Die beiden gründeten später gemeinsam das heutige The Daily Wire. Beide leisteten auch Beiträge für Organisationen, die mit israelischen Geheimdienstkreisen in Verbindung stehen, bevor sie schließlich Jordan Peterson engagierten. Obwohl Peterson zuvor wenig über Israel gesagt hatte, nahm er nach seinem Eintritt bei The Daily Wire eine lautstarke pro-israelische Haltung ein und traf sich später mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu.

Die DHFC hat auch zahlreiche prominente rechte Persönlichkeiten finanziert oder sich mit ihnen verbündet, darunter den ehemaligen Chefstrategen von Trump, Steve Bannon, den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater John Bolton, Pamela Geller und den niederländischen Politiker Geert Wilders. Trumps derzeitiger Verteidigungsminister Pete Hegseth erhielt zwischen 2023 und 2024 30.000 Dollar an Vortragshonoraren und Honoraren vom Freedom Center.

Candace Owens, heute eine bekannte konservative Kommentatorin, wurde ursprünglich von Horowitz rekrutiert, später jedoch von seinen verbündeten Aktivisten angegriffen, nachdem sie sich öffentlich für die Rechte der Palästinenser ausgesprochen hatte.

„Ich begann meine Karriere, meine politische Karriere, auf YouTube, wo ich einfach lustige, satirische Videos drehte, und dann bekam ich eine E-Mail von David Horowitz, in der er mich zu dieser Konferenz einlud, und ich kann Ihnen sagen, was das für mich bedeutete. Ich hatte überhaupt keine Verbindungen“, erinnerte sich Owens einmal.

Nach Horowitz‘ Tod am 29. April 2025 würdigte Charlie Kirk, Gründer von Turning Point USA, seinen Einfluss: „Ohne David Horowitz würde Turning Point USA wahrscheinlich nicht existieren. Über 90 % unserer ersten Großspender wurden uns bei einer Veranstaltung von David Horowitz vorgestellt – dank seiner herzlichen Empfehlungen und großzügigen Vorstellungsdienste. Seine Unterstützung öffnete Türen, die sonst verschlossen geblieben wären.“

Was Kirk enthüllte, ist entscheidend: Horowitz fungierte als Verbindungsmann innerhalb einer elitären Spenderklasse, die seine Kontakte nutzte, um pro-israelische rechte Medien und politische Infrastruktur zu finanzieren.

Die Tech-Bros

Elon Musks zunehmende Annäherung an die israelische Politik wurde 2024 öffentlich sichtbar, als er überraschend eine Beziehung zu Premierminister Netanjahu aufbaute. Seine Verbindungen zum Freedom Center-Ökosystem begannen jedoch schon früher. Musk hat die Argumente des Freedom Center verstärkt, darunter eine Studie, in der fälschlicherweise behauptet wird, dass USAID die Taliban finanziell unterstützt habe – eine Darstellung, die später als Rechtfertigung für Forderungen nach einer Streichung der Mittel für die Behörde herangezogen wurde.

Noch folgenreicher war, dass SpaceX im Januar 2023 750 Millionen Dollar aufbringen wollte und der Hauptinvestor die Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz war, die von Ben Horowitz, dem Sohn von David Horowitz, mitbegründet wurde.

Andreessen Horowitz hält Beteiligungen an mehreren Unternehmen, die mit dem israelischen Geheimdienst und der Überwachung in Verbindung stehen, darunter TOKA, das vom ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak gegründet wurde. Ben Horowitz war auch an den frühen Bemühungen beteiligt, eine pro-Trump-Allianz der Tech-Elite zu organisieren, bevor er sich zurückzog.

SpaceX selbst hat mit israelischen Rüstungsfirmen und staatlich verbundenen Unternehmen wie Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) und ImageSat International (ISI) zusammengearbeitet und beim Start von Militärsatelliten geholfen.

Ein weiterer wichtiger Geldgeber des Freedom Center ist Robert Shillman, Gründer der Cognex Corporation. Shillman und seine Familienstiftung haben rechte Persönlichkeiten wie Laura Loomer, Bridgette Gabriel und Project Veritas unterstützt. Er spendet auch an die Foundation for Defense of Democracies (FDD), einen neokonservativen Think Tank, der eine zentrale Rolle bei der Förderung von Regimewechselkriegen im Nahen Osten gespielt hat.

Von 2002 bis 2013 spendete Shillman über 2,4 Millionen Dollar an die Friends of the Israel Defense Forces (FIDF), eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation, die israelisches Militärpersonal unterstützt.

Im Jahr 2018 enthüllte The Guardian, dass Shillman ein Stipendium zur Unterstützung des rechtsextremen Provokateurs Tommy Robinson finanzierte, der ein Gehalt von etwa 5.000 Pfund pro Monat für seinen Beitrag beim kanadischen Sender Rebel Media erhielt.

Propaganda und Politik

Das Gatestone Institute, ein weiterer wichtiger Knotenpunkt des Netzwerks und Geldgeber von Tommy Robinson, wurde von Nina Rosenwald gegründet, die von Kritikern wegen ihrer Rolle bei der Finanzierung anti-muslimischer und pro-israelischer Medieninitiativen als „die Sugar Mama des Muslimhasses“ bezeichnet wird.

Gatestone hat Persönlichkeiten wie Douglas Murray unterstützt, einen britischen Experten, der kürzlich wegen einer bizarren Berufung auf Autoritäten während seines Auftritts in der „Joe Rogan Experience“ verspottet wurde, wo er mehr Sendezeit für pro-Kriegs-„Experten“ forderte, um eine pro-israelische Narrative zu verbreiten. Murray hat den antimuslimischen Blogger Robert Spencer als „brillanten Gelehrten“ bezeichnet. Es überrascht nicht, dass Spencers Website „Jihad Watch“ lange Zeit vom David Horowitz Freedom Center gesponsert wurde.

Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Bill Ackman passt ebenfalls in dieses Ökosystem. Im Jahr 2024 förderte Ackman das Shirion Collective – eine Kampagne, die zum Doxxing pro-palästinensischer Studenten und Dozenten aufrief und der vorgeworfen wurde, zu körperlicher Gewalt anzustacheln und KI-Überwachungsinstrumente einzusetzen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Ackman und Marc Andreessen wurden beide zu Beratern des Department of Government Efficiency (DOGE) der Trump-Regierung ernannt, einer inzwischen fast aufgelösten Initiative, die sich für Reformen auf Bundesebene einsetzte.

Ein weiteres Element des breiteren Netzwerks tauchte Ende 2023 mit überraschender Aggressivität wieder auf: die militante Gruppe Betar.

Betar wurde vor fast einem Jahrhundert vom faschistischen zionistischen Führer Ze’ev Jabotinsky gegründet und war lange Zeit in der Versenkung verschwunden. Nach der Offensive Israels im Gazastreifen tauchte die Gruppe jedoch wieder auf – und ahmte die Taktiken der Jewish Defense League (JDL) nach, die zuvor von den US-Behörden als terroristische Organisation eingestuft worden war.

Betar-Aktivisten haben Einschüchterungstaktiken auf der Straße wiederbelebt, darunter die Bedrohung prominenter Wissenschaftler und UN-Beamter mit symbolischen „Pagern“ – eine Anspielung auf eine berüchtigte verdeckte Operation Israels aus dem Jahr 2024, bei der mit Sprengstoff beladene Geräte eingesetzt wurden und die zahlreiche Todesopfer im Libanon forderten.

Menschenrechtsbeobachter haben aufgedeckt, dass die Gruppe Listen mit pro-palästinensischen Wissenschaftlern, Organisatoren und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens erstellt, die sie Trump-nahen Beamten als Kandidaten für eine künftige Ausweisung oder Strafverfolgung vorlegt.

Die Gruppe hat auch offen Militäroperationen gelobt, bei denen Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet wurden.

Das Wiederaufleben von Betar wird weithin dem israelisch-amerikanischen PR-Manager Ronn Torossian zugeschrieben, einem Mitwirkenden des FrontPage Magazine – einem vom David Horowitz Freedom Center gegründeten Publikationsorgan.

Von der freien Meinungsäußerung zum Autoritarismus

Von Investoren aus dem Silicon Valley und rechten Influencern bis hin zu Rüstungsunternehmen und politischen Aktivisten hat eine riesige und miteinander vernetzte Spenderklasse die amerikanische Rechte nach dem Vorbild einer kompromisslosen pro-israelischen Agenda umgestaltet. Ihre Botschaften stellen Muslime als Feinde des Westens dar, delegitimieren Anti-Kriegs- und pro-palästinensischen Aktivismus und präsentieren abweichende Meinungen als Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Dasselbe Netzwerk, das einst von der Verteidigung der freien Meinungsäußerung besessen war, befürwortet heute Zensur, schwarze Listen und staatliche Überwachung – solange sie sich gegen ihre ideologischen Gegner richten.

Titelfoto | Elon Musk, CEO von SpaceX, X (ehemals Twitter) und Tesla, spricht während eines Live-Interviews mit Ben Shapiro auf dem Symposium der European Jewish Association zum Thema Antisemitismus in Krakau, Polen, am 22. Januar 2024 mit einer Person. Foto | STR | NurPhoto via AP

Robert Inlakesh ist politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer und lebt derzeit in London, Großbritannien. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

