Libanesische Journalisten trotzen israelischen Drohungen und enthüllen die Wahrheit

William Van Wagenen

31. Oktober 2024

Trotz ständiger Morddrohungen und gezielter Luftangriffe berichten die libanesischen Journalisten Ali Mortada und Amal Khalil weiterhin von der Front und sind entschlossen, die Realität des Schlachtfelds zu teilen, die Verbrechen Tel Avivs aufzudecken und die von der Besatzung vorgegebenen Narrative in Frage zu stellen

Wenn die israelische Armee meine Arbeit und meine Stimme mit Raketen stoppen will, dann wird sie das auch tun. Aber ich werde meine Arbeit nicht einstellen, denn für mich ist dieser Krieg eine gerechte Sache.

– Der libanesische Journalist Ali Mortada im Gespräch mit The Cradle am 24. September

Während seiner Berichterstattung aus dem Südlibanon im vergangenen Jahr hat Mortada viele Drohungen erhalten, unter anderem direkt vom arabischsprachigen Sprecher der israelischen Armee, Avichay Adraee.

„Er hat auf seinem X-Account getwittert, ich sei kein Journalist, sondern ein Spion, der für die Hisbollah an der Grenze arbeitet“, sagt Mortada, der als Korrespondent für Al Mayadeen im Südlibanon tätig ist, wo Hisbollah-Kämpfer erbitterten Widerstand gegen die anhaltende Bodeninvasion und die massive Bombenkampagne Israels leisten.

Die Israelis haben angefangen, Online-Umfragen durchzuführen, in denen sie die Menschen fragen, ob sie mich heute oder morgen töten sollen. Das war schwer, weil wir wissen, dass sie keinen Spaß machen. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas tun werden.

Hallo meine Feinde

Der charismatische Al Mayadeen-Korrespondent ist in letzter Zeit bei westlichen Zuschauern bekannter geworden, und zwar aufgrund seines typischen Grußes und seiner informellen, satirischen Social-Media-Videos, in denen er sich direkt an Israelis wendet, darunter auch an den Armeesprecher Adraee.

„Hallo, meine Feinde, möget ihr einen sehr, sehr schlechten Tag haben“, sagt er zu Beginn jedes Videos, das manchmal gefilmt wird, während er sich eine Zigarre anzündet oder an den Stränden der vom Krieg zerrütteten südlibanesischen Stadt Tyros (Sur) spazieren geht.

Nur einen Tag nach seinem Gespräch mit The Cradle ermordete die Besatzungsarmee drei Journalisten, darunter zwei Kollegen von Mortada von Al Mayadeen, bei einem Luftangriff, als sie in einem Mediengästehaus im Südosten des Libanon schliefen.

„Der Luftangriff um 3 Uhr morgens verwandelte den Ort – eine Reihe von Chalets, die von verschiedenen Medienunternehmen, die über den Krieg berichteten, gemietet worden waren und zwischen Bäumen lagen – in Schutt und Asche. Autos mit der Aufschrift „PRESS“ wurden umgeworfen und mit Staub und Trümmern bedeckt, und mindestens eine Satellitenschüssel für Live-Übertragungen wurde völlig zerstört“, berichtete die AP.

Bei den Angriffen kamen der Kameramann Ghassan Najjar und der Sendetechniker Mohammed Rida von Al Mayadeen TV sowie der Kameramann Wissam Qassim, der für den mit der Hisbollah verbundenen Fernsehsender Al Manar TV arbeitete, ums Leben.

Mohammad Farhat, ein Reporter von Al Jadeed TV, berichtet, dass alle panisch erwachten und in ihren Schlafanzügen nach draußen eilten. „Die erste Frage, die wir uns gegenseitig stellten, war: ‚Bist du am Leben?‘“

„Die Journalisten dachten, sie wären in Sicherheit, weil dieses Gebiet im Südlibanon nicht in der Evakuierungszone Israels lag“, schrieb die PBS-Journalistin Leila Molana-Allen auf der Social-Media-Website X.

Molana-Allen, die derzeit ebenfalls aus dem Libanon berichtet, sagte, die Journalisten hätten den UN-Friedenstruppen Einzelheiten über ihre Bewegungen mitgeteilt, die diese an das israelische Militär weitergeben sollten.

„Wie sich herausstellte, nutzte die israelische Armee (IDF) diese Informationen, um sie zu bombardieren, während sie alle drinnen schliefen“, berichtete Molana-Allen.

Der libanesische Informationsminister Ziad Makary bezeichnete den israelischen Angriff als ‚ein Attentat, das nach Überwachung und Verfolgung mit Vorsatz und Planung durchgeführt wurde, da 18 Journalisten von sieben Medieninstitutionen vor Ort anwesend waren‘.

Bombardierung des Hauptsitzes von Al Mayadeen

Nur einen Tag vor Mortadas Gespräch mit The Cradle bombardierte die israelische Luftwaffe das Hauptquartier von Al Mayadeen im Beiruter Stadtteil Bir Hassan.

„Gott sei Dank waren keine Mitarbeiter dort. Wir wussten, dass die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass sie unsere Büros treffen würden, also hatten wir eine Sicherheitsstrategie und Gott sei Dank gab es bei diesem Angriff keine Opfer“, sagt Mortada.

Fast genau einen Monat vor dem Bombenanschlag auf das Gästehaus der Journalisten tötete Israel einen weiteren Journalisten von Al Mayadeen, Hadi al-Sayyed. Er starb am 24. September an seinen Verletzungen, einen Tag nach einem israelischen Luftangriff auf sein Haus in Srifa im Bezirk Tyre.

Sayyeds Haus wurde im Rahmen einer massiven Terrorkampagne bombardiert, die Israel am 23. September startete.

Israelische Kampfflugzeuge warfen Bomben ab und töteten 492 Menschen, darunter 35 Kinder und 58 Frauen, während sie 1.645 weitere Menschen an nur einem Tag verwundeten.

Laut AP war es eine „erschütternde Zahl an Opfern an nur einem Tag für ein Land, das immer noch unter den Auswirkungen“ der israelischen Pager- und Walkie-Talkie-Terroranschläge auf Hisbollah-Mitglieder, vor allem aus dem zivilen Flügel, in der Woche zuvor leidet.

Journalisten unter israelischem Beschuss

Libanesische Journalisten hatten bereits seit fast einem Jahr im Schatten der Tötungen durch Israel gearbeitet, bei denen am 13. Oktober 2023 der Videojournalist von Reuters, Issam Abdullah, und am 21. November 2023 die Journalistin von Al Mayadeen, Farah Omar, ihr Kameramann Rabih al-Maamari und ihr Assistent Hussein Akil getötet wurden.

Alle vier wurden getötet, als sie aus dem Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Israel berichteten, nachdem der Krieg zwischen der Hisbollah und Israel am 8. Oktober begonnen hatte, einen Tag nach dem Beginn der palästinensischen Widerstandsbewegung „Operation Al-Aqsa Flood“ und dem darauffolgenden Krieg Israels gegen Gaza.

Eine Untersuchung von Reuters kam zu dem Schluss, dass Abdullah getötet und sechs weitere verletzt wurden, als israelische Truppen zwei Panzergranaten direkt auf eine Gruppe von Journalisten von Reuters, AFP und Al Jazeera abfeuerten, die an einem offenen Ort einen Kilometer von der Grenze entfernt filmten.

Omar, Maamari und Akil von Al Mayadeen wurden bei einem israelischen Luftangriff getötet, als sie aus Tayr Harfa, einem Gebiet etwa 1,6 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt, berichteten.

„Es war ein gezielter Angriff, kein Zufall“, sagte der Direktor des Senders, Ghassan bin Jiddo, und wies darauf hin, dass die israelische Regierung dem Sender eine Woche zuvor die Ausstrahlung in Israel untersagt hatte.

Ein israelisches Kampfflugzeug feuerte zwei Raketen auf den Standort der Journalisten ab, kurz nachdem sie eine Live-Sendung mit aktuellen Berichten über die jüngsten israelischen Bombardierungen im Südlibanon beendet hatten.

„Ich weinte vor überwältigender Trauer über den Verrat des Feindes, denn Farah, Rabih und Hussein befanden sich in einem offenen Gebiet, aus dem ich in den vergangenen anderthalb Monaten berichtet hatte“, berichtet die libanesische Journalistin Amal Khalil The Cradle.

„Ihr Auto war deutlich als Pressefahrzeug gekennzeichnet und es waren keine Kämpfer oder Militärs bei ihnen“, erklärt Khalil, die seit 18 Jahren als Südlibanon-Korrespondentin für die libanesische Zeitung Al-Akhbar arbeitet.

Töten, um die Berichterstattung zu kontrollieren

Eine Woche vor dem Tod ihrer drei Kollegen überlebte Khalil selbst einen israelischen Angriff. Sie befand sich auf einem Gelände für Journalisten im Dorf Yaroun, als dieses von zwei Raketen einer israelischen Drohne getroffen wurde. Einer ihrer Kollegen wurde verletzt, als sie von der Explosion mit Staub und Felsbrocken überschüttet wurden, wie Khalil berichtet:

Ob wir angegriffen wurden oder mit ansehen mussten, wie unsere Kollegen Farah oder Issam getötet wurden, wir haben unsere Arbeit nicht eingestellt oder uns eine Auszeit genommen. Wir betrachten es als Tribut an Farah und Issam und Rabih und als Affront gegen Israel, dass wir unsere Arbeit fortsetzen. Israels Ziel ist es, Journalisten zu töten und sie zu zwingen, den Süden zu verlassen. Sie wollen ihn von Journalisten leeren, damit es keine Bilder gibt, damit sie die Berichterstattung kontrollieren und manipulieren können, so wie sie es nach der Operation Al-Aqsa Flood in Gaza getan haben.

„Natürlich tötet Israel Journalisten im Libanon, weil sie ihre Verbrechen gegen Frauen und Kinder, Zivilisten und die Zerstörung von Häusern und das Abbrennen von Feldern der Bauern vertuschen wollen. Sie wollen nicht, dass ihre Verbrechen in Wort und Bild bestätigt werden. Sie wollen, dass die Welt glaubt, dass sie militärische Ziele und nicht Zivilisten ins Visier nehmen“, fügt Khalil hinzu.

Wie Mortada hat auch Khalil direkte, persönliche Drohungen von Israel erhalten, um sie einzuschüchtern und sie zum Abbruch ihrer Berichterstattung zu bewegen.

Am 25. August dieses Jahres erhielt sie eine Nachricht von einer israelischen Nummer auf ihrem Handy mit folgendem Inhalt:

„Wir wissen, wo Sie sind, wo Sie und Ihre Familie leben. Wenn Sie Ihren Kopf behalten wollen, müssen Sie den Libanon verlassen.“

Khalil behauptet gegenüber The Cradle, dass

Israel hat mich bedroht, weil meine Arbeit eine Herausforderung für sie darstellt und ein Beweis für die Verbrechen ist, die sie seit dem ersten Tag des Angriffs am 8. Oktober im Süden begangen haben. Im vergangenen Jahr war ich vor Ort. Ich habe immer wieder Geschichten über die Widerstandsfähigkeit und die Herausforderungen an den israelischen Feind aus den Grenzdörfern und von der Front veröffentlicht. Ich habe mit meiner eigenen Kamera Bilder davon gemacht, wie die Israelis Häuser zerstörten und niederbrannten und Kinder und Frauen töteten.

Die Entstehung einer Kriegsjournalistin

Khalil zeigt bemerkenswerten Mut bei der Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet, obwohl sie nie Kriegsjournalistin werden wollte.

Als der Junikrieg 2006 zwischen der Hisbollah und Israel ausbrach, lebte sie ein angenehmes Leben im kosmopolitischen Beirut und schrieb für Al-Akhbar über Frauen und soziale Themen.

Am ersten Tag des Krieges beschloss ich, in mein Dorf im Südlibanon zurückzukehren. Kurz darauf begann Israel, alle Brücken und Autobahnen zu bombardieren, um die Verbindungen in der Region zu kappen. Aber ich hatte beschlossen, auf jeden Fall im Süden zu bleiben, um bei meiner Familie zu sein und mich für die Vertriebenen einzusetzen, sowohl im humanitären Bereich als auch im Bereich der Menschenrechte. Diese Dinge tat ich zusätzlich zu meiner Arbeit als Journalistin.

Als 33 Tage später der Waffenstillstand verkündet wurde, machte der Herausgeber von Al-Akhbar sie zur Südlibanon-Korrespondentin der Zeitung.

„Der Krieg im Juni 2006 hat also mein Schicksal bestimmt, Kriegsjournalistin zu werden. Ich habe mich nicht dafür entschieden, Korrespondentin im Südlibanon zu werden. Ich habe mich nur dafür entschieden, Journalistin und Schriftstellerin in Beirut zu werden“, erzählt sie The Cradle.

Seither hat sie diesen Posten nie verlassen und konnte sich so ein tiefes Verständnis für die Geografie, Geschichte und Menschen der Region aneignen. Ihre Beziehungen im gesamten Südlibanon helfen ihr, sich in der Gefahrenzone zurechtzufinden, die Folgen der israelischen Bombenangriffe zu dokumentieren und Hinweise auf die spannendsten Geschichten zu finden.

Unerschütterliches Engagement für die Berichterstattung

Ali Mortada von Al-Mayadeen verfügt ebenfalls über jahrelange Erfahrung in der Berichterstattung aus Kriegsgebieten.

Auf die Frage von The Cradle, was ihn dazu motiviert, weiter zu berichten, obwohl so viele Kollegen getötet wurden, antwortet Mortada: „Zunächst einmal ist es mein Job; ich habe das in Syrien gemacht, ich habe das im Irak gemacht, ich habe das in der Bekaa-Ebene gemacht, als es Kämpfe gegen Terroristen [ISIS, die Nusra-Front] gab. Und ich habe es jetzt in dieser Mission gegen Israel gemacht.“

Israel ist zwar schon oft direkt in den Libanon einmarschiert, unter anderem 1978, 1982 und 2006, hat den Libanon und die Hisbollah aber auch indirekt über Stellvertreter angegriffen, darunter militante Gruppen, die mit Al-Qaida in Verbindung stehen.

Im Rahmen des verdeckten, von den USA geführten Krieges gegen Syrien, der 2011 begann, unterstützte Israel sogenannte „Rebellen“, die die syrische Regierung stürzen wollten, darunter die Freie Syrische Armee (FSA) und die Al-Qaida-Ableger Nusra-Front und ISIS.

Nusra und ISIS versuchten, über Gebiete im östlichen Bekaa-Tal in den Libanon einzudringen und zu überfallen, wurden jedoch von der Hisbollah und der libanesischen Armee besiegt.

Mortada fügt hinzu, dass der zweite Grund, warum er weiterhin aus dem Südlibanon berichtet, folgender ist:

Es ist mein Land, es sind meine Leute, das sind die Häuser meiner Verwandten. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich bin Libanese, also habe ich die Pflicht, bis zu meinem letzten Atemzug zu berichten. Vor allem, weil wir ein großes Problem damit haben, wie wir die Geschichte in die Welt tragen können. Wir haben so wenige Journalisten und Kanäle, die die Realität so darstellen, wie sie ist, und keine israelische Propaganda verbreiten. Es ist also eine nationale Pflicht. Das bringt der Job mit sich.

Den Propagandakrieg verlieren und auf dem Schlachtfeld

Laut Mortadas Einschätzung des anhaltenden Krieges zwischen der Hisbollah und Israel im Süden sagt er gegenüber The Cradle, dass Tel Aviv keines der Ziele erreichen konnte, die Premierminister Benjamin Netanjahu erklärt hat:

Netanjahu hat es sich zum Ziel gesetzt, die Städte südlich des Litani-Flusses einzunehmen, und er will die Siedler in den Norden Israels zurückbringen. Tatsache ist jedoch, dass er seit 30 Tagen kämpft und in der ersten Verteidigungslinie feststeckt, die die Hisbollah im Süden errichtet hat.

Mortada sagt, dass das israelische Militär keine guten Optionen hat und in den „Treibsand des Libanon“ hineingezogen wird, während die Verluste an toten und verletzten Soldaten und zerstörten Panzern zunehmen.

Israel hat es versäumt, die Siedler zurückzubringen, während die Raketen-, Flugkörper- und Drohnenangriffe der Hisbollah auf israelische Militärstützpunkte und Infrastrukturen noch mehr zur Evakuierung gezwungen haben, sogar aus dem weit südlich gelegenen Haifa.

„Darüber hinaus hat der Libanon Netanjahus Schlafzimmer getroffen“, sagt Mortada und bezieht sich dabei auf den mutigen Drohnenangriff der Hisbollah, der die Residenz des Premierministers in Caesarea erfolgreich getroffen hat.

Selbst Netanjahu kann nach der Militäroperation im Libanon nicht mehr in seinem eigenen Schlafzimmer schlafen.

„Das lässt darauf schließen, dass die Hisbollah einen Schlag auf den Kopf bekommen hat“, als ihr Anführer Hassan Nasrallah und andere hochrangige Kommandeure ermordet wurden, ‚aber sie steht immer noch und schlägt zurück, und ihre Situation auf dem Schlachtfeld ist sehr, sehr gut‘, schließt er.

Auch was den andauernden Krieg betrifft, ist Khalil optimistisch, trotz der vielen schmerzlichen Verluste, die der Libanon derzeit erleidet.

Sie erinnert sich an das, was sie 2006 selbst miterlebt hat, als „Hisbollah-Kämpfer gegen die Invasions- und Besatzungstruppen siegreich waren. Sie sind Söhne des Landes, die das Terrain kennen und wissen, wie man kämpft und Operationen durchführt.“

Die Hisbollah ist der Widerstand im Südlibanon. Sie hat es erneut geschafft, Israel vor Ort zu besiegen. Israel ist uns in der Luft überlegen; sie bombardieren uns ständig mit Artillerie und Luftangriffen. Aber in direkten Konfrontationen sind die Soldaten des israelischen Feindes schwächer, wenn sie den Männern des Widerstands und den Menschen in der Region gegenüberstehen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

