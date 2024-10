Der Krieg in Israel fordert mehr Journalistenleben als der Zweite Weltkrieg und Vietnam zusammen

https://www.mintpressnews.com/israel-press-freedom-journalists-killed-wwii-vietnam-combined/288531/



Von Robert Inlakesh

31. Oktober 2024

Obwohl die Handlungen Israels im vergangenen Jahr dazu führten, dass mehr als zweieinhalb Mal so viele Journalisten in Gaza getötet wurden wie während des gesamten Zweiten Weltkriegs, werden die Angriffe auf Medienvertreter – Handlungen, die gegen den Schutz von Journalisten als Zivilisten gemäß Artikel 79 der Genfer Konventionen, Artikel 8 des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) und des humanitären Völkerrechts (HVR) gemäß der Definition des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz verletzen, finden in westlichen Medienkreisen weiterhin Zustimmung.

In den letzten Wochen hat Israel sein hartes Vorgehen gegen die Pressefreiheit verschärft. Am 23. Oktober beschuldigte das israelische Militär sechs im nördlichen Gazastreifen stationierte Al-Jazeera-Journalisten, „Terroristen“ mit Verbindungen zur Hamas oder zum Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) zu sein. Israel veröffentlichte daraufhin ein Dokument, in dem die Journalisten als Kombattanten identifiziert wurden, obwohl es keine Belege für diese Behauptungen vorlegte und das Dossier widersprüchliche Details zu enthalten scheint.

Al-Jazeera wies die Anschuldigungen umgehend zurück, ebenso wie Journalistenverbände, die die israelischen Dokumente als Fälschungen anprangerten. Auch das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) meldete sich zu Wort und stellte fest, dass das vom israelischen Militär veröffentlichte Dokument stark an ein Dokument erinnert, das Anfang des Jahres nach einem gezielten Angriff in Umlauf gebracht wurde, bei dem der Al-Jazeera-Journalist Ismail al-Ghoul getötet wurde, während er in einem deutlich gekennzeichneten Pressefahrzeug unterwegs war.

Das CPJ wies auf Unstimmigkeiten in dem Dokument hin, das al-Ghoul mit der Hamas in Verbindung bringt, und stellte fest, dass es „widersprüchliche Informationen enthält, die zeigen, dass [al-Ghoul], geboren 1997, 2007 einen militärischen Rang bei der Hamas erhielt – als er 10 Jahre alt gewesen wäre“. Die Organisation fügte hinzu, dass Israel „wiederholt ähnliche unbewiesene Behauptungen aufgestellt hat, ohne glaubwürdige Beweise vorzulegen“.

Seit Mai hat Israel Al-Jazeera die Berichterstattung innerhalb seiner Grenzen durch eine Razzia im Büro des Senders in der Stadt Ramallah im Westjordanland untersagt. Während der Operation sollen Soldaten die Büros durchsucht und Ausrüstung beschlagnahmt haben, obwohl das Gebiet unter der Gerichtsbarkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde steht.

Die Geschichte Israels, Desinformation zur Rechtfertigung von Angriffen auf Al-Jazeera zu nutzen, reicht Jahre zurück. Im Mai 2021 zerstörten israelische Streitkräfte den Al-Jalaa-Turm in Gaza-Stadt, in dem sich die Büros von Al-Jazeera, Associated Press und Middle East Eye befinden, und behaupteten, militante Hamas-Kämpfer nutzten das Gebäude als Deckung und Journalisten als menschliche Schutzschilde.

Nach internationalen Protesten gab es seitens Israels wechselnde Erklärungen. Zunächst behaupteten Beamte, das Gebäude beherberge elektronische Kriegsausrüstung, die israelische intelligente Bomben stören sollte. Später gab Associated Press an, dass Hamas-Aktivisten den Standort nutzten, um das israelische Abwehrsystem Iron Dome anzugreifen.

Später berichteten israelische Geheimdienstquellen der Zeitung Haaretz, dass sie erst nach dem Angriff wussten, dass sich im Al-Jalaa-Turm Medienorganisationen befanden – eine Behauptung, die angesichts der jahrzehntelangen Präsenz von AP dort weithin als unglaubwürdig abgetan wurde. Der Haaretz-Bericht enthüllte auch, dass der Angriff Teil einer kalkulierten Strategie Israels war, um ein Bild des Sieges zu vermitteln. Trotz der Forderung von Reporter ohne Grenzen nach einer Untersuchung von Kriegsverbrechen hat Israel keine Beweise für seine Behauptungen vorgelegt.

Die Ermordung der erfahrenen Al-Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh im Jahr 2022 zog weitere internationale Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl mehrere Zeugen die Ermordung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin im Flüchtlingslager Dschenin beschrieben, behauptete der damalige Premierminister Naftali Bennett, dass „nach den uns vorliegenden Informationen bewaffnete Palästinenser, die zu diesem Zeitpunkt wahllos schossen, für den bedauerlichen Tod der Journalistin verantwortlich waren“.

„Wir haben Aufnahmen von wahllosen Schüssen palästinensischer Terroristen gesehen, die wahrscheinlich den Journalisten getroffen haben“, erklärte der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz und fügte hinzu, dass die vorläufigen Ermittlungen Israels darauf hindeuteten, dass zu diesem Zeitpunkt kein israelisches Feuer auf Abu Akleh gerichtet war. Doch innerhalb von 24 Stunden wurde das von Gantz erwähnte Filmmaterial von der israelischen Bürgerrechtsgruppe B’Tselem widerlegt, während eine Untersuchung von CNN später darauf hindeutete, dass israelische Streitkräfte tatsächlich direkt auf die Journalisten geschossen hatten.

Shireen Abu Akleh ist nur eine von mindestens 20 Journalistinnen und Journalisten, die in den letzten zwei Jahrzehnten von israelischen Streitkräften getötet wurden – ein „tödliches Muster“, das durch das Fehlen jeglicher Anklage oder Rechenschaftspflicht gekennzeichnet ist. Dieser anhaltende Mangel an Gerechtigkeit ist einer der Gründe, warum das Komitee zum Schutz von Journalisten Israel nach Haiti nun an die zweite Stelle seines 2024 Impunity Index setzt, in dem Morde an Journalistinnen und Journalisten am ehesten ungestraft bleiben. Israel wurde erst im vergangenen Jahr in den Index aufgenommen.

Al-Jazeera stand zwar im Mittelpunkt des Vorgehens Israels gegen den Journalismus, ist aber bei weitem nicht die einzige betroffene Nachrichtenagentur. Der libanesische Sender Al-Mayadeen News war der erste Sender, der während des Gaza-Krieges im November 2023 verboten wurde. Letzte Woche flogen israelische Streitkräfte Luftangriffe auf ein Büro von Al-Mayadeen in Beirut, gefolgt von einem Angriff auf einen Medienkomplex in der südlibanesischen Stadt Hasbaya, bei dem drei libanesische Journalisten getötet wurden.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat Israel mehr als 180 palästinensische Journalisten in Gaza und mindestens sieben im Libanon getötet. Zu den Opfern gehörte auch der Bildjournalist von Reuters, Issam Abdullah, der am 13. Oktober im Alter von 37 Jahren getötet wurde. Zunächst schrieb Israel seinen Tod der Hisbollah zu und behauptete, die Gruppe habe zu diesem Zeitpunkt in der Gegend geschossen.

Reuters veröffentlichte zunächst einen Bericht über den Tod von Issam Abdullah, ohne Israel direkt zu beschuldigen, stellte jedoch fest, dass er „im Libanon durch Raketenbeschuss aus Richtung Israel getötet wurde“. Erst im Dezember bestätigte die interne Untersuchung von Reuters, dass das israelische Militär tatsächlich für den Tod ihres Kollegen verantwortlich war.

Ein späterer UN-Bericht bestätigte diese Schlussfolgerung und stellte fest, dass Abdullah, der „eindeutig als Journalist zu identifizieren“ war, durch israelisches Feuer getötet worden war. Als Reaktion darauf revidierte ein israelischer Militärsprecher den ursprünglichen Bericht und behauptete, dass israelische Streitkräfte nach einem Angriff der Hisbollah das Feuer erwidert und später Berichte über Opfer unter den Journalisten erhalten hätten. Bis heute wurde niemand für den Tod zur Rechenschaft gezogen.

Während des Zweiten Weltkriegs verloren 69 Journalisten ihr Leben bei der Berichterstattung über den tödlichsten Konflikt der Geschichte, während im Vietnamkrieg über zwei Jahrzehnte hinweg 63 Journalisten getötet wurden. Im Gegensatz dazu hat Israel in nur etwas mehr als einem Jahr mehr Journalisten getötet als in beiden Kriegen zusammen, was diesen Konflikt zum tödlichsten für Journalisten in der aufgezeichneten Geschichte macht.

Titelbild | Journalisten, Angehörige und Freunde beten am Leichnam der Journalisten Sari Mansour und Hassouna Esleem, die am 19. November 2023 bei einem israelischen Bombenangriff auf das Flüchtlingslager Bureij im Zentrum des Gazastreifens getötet wurden. Majdi Fathi | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

