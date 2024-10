https://countercurrents.org/2024/10/lebanon-israel-uses-military-assassinations-to-legitimize-civilian-massacres/



Libanon: Israel nutzt militärische Attentate, um Massaker an Zivilisten zu legitimieren

in Palästina

von Euro-Med Human Rights Monitor

13. Oktober 2024

Genf – Seit Beginn ihrer groß angelegten Aggression gegen den Libanon hat die israelische Armee mehr als 20 Massaker an Zivilisten verübt und versucht, diese unter dem Vorwand, militärische Ziele ins Visier zu nehmen oder militärische oder politische Attentate durchzuführen, zu legitimieren und zu rechtfertigen.

Am 20. September 2024 zerstörte ein israelischer Angriff im Stadtteil Al-Qaim in den südlichen Vororten von Beirut zwei Gebäude und forderte 54 Tote und über 60 Verletzte. Später erklärte die israelische Armee, dass der Angriff auf ein Treffen von Anführern der Hisbollah abgezielt habe.

Am 23. September 2024 behauptete die israelische Armee, bei einem Angriff auf ein Wohngebäude im Stadtteil Hayy Madi einen Anführer der Hisbollah ins Visier genommen zu haben. Bei dem Angriff wurden sechs Menschen verletzt. Am 24. September griff ein israelischer Luftangriff ein Wohngebäude im Beiruter Stadtteil Ghobeiry an, wobei sechs Zivilisten getötet wurden. Die israelische Armee gab später bekannt, dass sie mit dem Angriff auf „Ziele“ in Beirut begonnen habe.

Am 25. September 2024 griff die israelische Armee erneut den Stadtteil Ghobeiry an und tötete unter demselben Vorwand sechs Menschen und verwundete 15 weitere. Am darauffolgenden Tag, dem 26. September 2024, soll bei einem israelischen Angriff ein Hisbollah-Führer getötet worden sein, nachdem das Gebiet Al-Qaim in den südlichen Vororten von Beirut angegriffen worden war. Dies war das vierte Mal in weniger als einer Woche, dass das dicht besiedelte Wohngebiet angegriffen wurde. Bei dem Angriff wurden zwei Zivilisten getötet und 15 weitere verletzt.

Am 27. September 2024 griff Israel das Hauptquartier der Hisbollah an, indem es die südlichen Vororte von Beirut in weniger als drei Minuten etwa zehnmal bombardierte. Sieben Wohngebäude in Haret Hreik wurden dabei vollständig zerstört, mit der Absicht, den Generalsekretär der Hisbollah ins Visier zu nehmen. Am selben Tag griff die israelische Armee ein Haus in der Stadt Baadran in Chouf an und behauptete, eines der Parteimitglieder ins Visier genommen zu haben. Bei dem Angriff kamen acht Zivilisten ums Leben, fünf von ihnen waren Vertriebene, und drei weitere wurden verletzt. Vom Samstag, dem 28. September 2024, bis zum 8. Oktober 2023 wurden bei der israelischen Aggression im Libanon 1.640 Menschen getötet, darunter 104 Kinder und 194 Frauen, und 8.408 Menschen wurden verwundet.

Am 29. September 2024 verübte die israelische Armee ein neues Massaker im Gebiet Zboud im nördlichen Bekaa-Tal, nachdem sie ein Wohngebäude getroffen und mindestens 17 Mitglieder derselben Familie getötet hatte. Am selben Tag tötete die israelische Armee 71 Menschen und verwundete mehr als 100 weitere, nachdem sie ein Gebäude in Ain al-Delb in Sidon ins Visier genommen hatte.

Auch im Oktober dauerten die israelischen Massaker an Zivilisten unter dem Vorwand militärischer Attentate an. Am 1. Oktober 2024 führte die israelische Armee einen Luftangriff auf das Lager Ain al-Hilweh durch, bei dem der Anführer der Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden ins Visier genommen wurde, was zur Tötung von sechs Menschen, darunter zwei Frauen und drei Kinder, führte. Unter dem Vorwand, Mitglieder der Hisbollah ins Visier zu nehmen, griff die israelische Armee am 3. Oktober die Region Al-Bashoura mit weißem Phosphor an, einer weltweit verbotenen Waffe. Sie töteten sieben Sanitäter der Islamischen Gesundheitsbehörde in ihrem Zivilschutzzentrum, nachdem sie sie direkt angegriffen und andere verletzt hatten.

Am 4. Oktober griff die israelische Armee das Beddawi-Lager an und ermordete einen Anführer der Qassam-Brigaden. Bei dem Angriff kamen auch seine Frau und zwei Töchter ums Leben.

Am 5. Oktober griff die israelische Armee ein Wohngebäude im Gebiet Jiyeh in der Region Kharoub an und behauptete, es habe ein neuer Mordanschlag stattgefunden, ohne die Zielperson zu identifizieren, bei dem zwei Zivilisten getötet und 18 verletzt wurden. Am selben Tag wurden zwei weitere Wohngebäude angegriffen – eines in der Stadt Qamatiyeh, bei dem sechs Menschen getötet wurden, darunter drei Kinder, und elf verletzt wurden, und eines in der Stadt Kaifun im Distrikt Aley, bei dem sechs Menschen getötet und dreizehn verletzt wurden.

Am 9. Oktober 2024 griff die israelische Armee unter dem Vorwand, eine bestimmte Person ins Visier nehmen zu wollen, ein Schutzzentrum in der Stadt Wardaniyeh im Bezirk Chouf an, obwohl sie wusste, dass in dem Schutzzentrum 15 vertriebene Familien untergebracht waren. Dies war eine gefährliche Eskalation gegen Zivilisten, die zum Tod von sechs Menschen und zur Verletzung von dreizehn weiteren führte.

Am 10. Oktober 2024 griff die israelische Armee ein Wohngebäude im Gebiet Karak im Bezirk Zahle an, wobei neun Menschen getötet und 14 weitere verletzt wurden. Am Abend desselben Tages gab die israelische Armee die Durchführung einer Mordoperation bekannt, bei der zwei Gebiete im Herzen von Beirut, nämlich Al-Nuwairi und Ras Al-Nabaa, ins Visier genommen wurden, dicht besiedelte Gebiete, die als sicher galten. Ohne Vorwarnung oder den Einsatz von Präzisionswaffen wurden bei diesem Einsatz 22 Menschen getötet und 117 verletzt. Die Trümmerräumung wurde fortgesetzt und es könnten noch weitere Tote gefunden werden.

Israel hat die grundlegende Pflicht, das Völkerrecht, insbesondere das humanitäre Völkerrecht, einzuhalten und sicherzustellen, dass bei der Organisation und Durchführung militärischer Einsätze alle Grundsätze – Menschlichkeit, Unterscheidung, militärische Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und das Treffen der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen – eingehalten werden.

Selbst wenn Israel die Standorte von Hisbollah-Kämpfern genau anvisieren kann, ist dies keine Entschuldigung dafür, zivile Infrastruktur oder Zivilisten – einschließlich der Familien von Kämpfern – als Ziele eines direkten, wahllosen oder exzessiven Angriffs zu betrachten. Kollateralschäden, die Zivilisten während eines militärischen Angriffs erleiden, dürfen nicht größer sein als der direkte, greifbare militärische Vorteil, der sich daraus ergibt; andernfalls müssen diese Angriffe als Kriegsverbrechen im Sinne des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs betrachtet werden.

Selbst wenn sich zum Zeitpunkt eines Angriffs militärische Ziele in dem Gebiet befinden – seien es Militante oder Einrichtungen, die mit bewaffneten Gruppen in Verbindung stehen –, bedeutet dies nicht, dass die israelische Armee das uneingeschränkte Recht hat, die Waffe und die Art der Kriegsführung zur Zerstörung dieser Ziele auszuwählen, ohne die lokale Zivilbevölkerung vor den Folgen feindlicher Operationen zu schützen. Die israelische Armee muss Waffen einsetzen, die das militärische Ziel präzise treffen und gleichzeitig unnötige Opfer unter der Zivilbevölkerung und zivilem Eigentum vermeiden.

Daher stellen diese israelischen Militäroperationen direkte, willkürliche oder exzessive Angriffe dar, von denen jeder einzelne gemäß dem Römischen Statut ein vollwertiges Kriegsverbrechen darstellt, je nach Anzahl der zivilen Opfer, der Anzahl der Verletzten und dem Ausmaß der massiven Zerstörung, die Israel bei seinen Überfällen verursacht hat. Da diese Angriffe Teil der größeren, absichtlichen Militärkampagne sind, die die israelische Armee gegen die libanesische Zivilbevölkerung führt, gelten sie auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Menschenrechtsgrundsätze, die Gewalt gegen nicht am Kampf beteiligte Personen verbieten und verlangen, dass ihre persönliche Sicherheit nicht gefährdet wird, sind mit diesen Verstößen, die auch schwere Verstöße gegen die internationalen Menschenrechtsgesetze darstellen, unvereinbar. Zu diesen Verstößen gehören das gezielte Töten von Zivilisten bei rechtswidrigen Tötungen und der Einsatz von Tötungen als politisches Instrument.

Die internationale Gemeinschaft hat die gesetzliche Verpflichtung, Israel von der Begehung schwerer Verbrechen gegen Zivilisten im Libanon und auf libanesischem Gebiet abzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst die Nutzung aller gesetzlichen Mittel, um Israel am Erwerb von Waffen zu hindern, den Verkauf oder Export von Waffen an Israel vollständig zu verbieten, die Bereitstellung jeglicher militärischer oder nachrichtendienstlicher Unterstützung, die Israel zur Führung illegaler Kriege nutzen könnte, unverzüglich einzustellen und Israel für all diese Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Euro-Med Human Rights Monitor ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Genf und Regionalbüros in der gesamten MENA-Region und Europa.

Übersetzt mit Deepl.com

