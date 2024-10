https://consortiumnews.com/2024/10/11/vijay-prashad-they-know-what-real-bombing-means/



Vijay Prashad: Sie wissen, was echte Bombardierungen bedeuten

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institute for Social Research

11. Oktober 2024

Israels Bombardierung von Beirut spiegelt seine harten Angriffe auf Gaza wider und symbolisiert die Verachtung für Menschenleben, die sowohl die israelische als auch die US-amerikanische Kriegsführung kennzeichnet.

Ayman Baalbaki, Libanon, Ohne Titel, 2020.

Am 1. Oktober gab der US-Abgeordnete Michael McCaul (R-TX), der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, eine Erklärung ab, in der er US-Präsident Joe Biden aufforderte, „maximalen Druck auf den Iran und seine Stellvertreter auszuüben, anstatt Israel zu einem Waffenstillstand zu drängen. Wir müssen die Waffenlieferungen an Israel beschleunigen, die diese Regierung seit Monaten verzögert, einschließlich 2.000-Pfund-Bomben, um sicherzustellen, dass Israel über alle Mittel verfügt, um diese Bedrohungen abzuwehren.“

McCauls kriegerischer Aufruf kam Tage, nachdem Israel am 27. September über 80 in den USA hergestellte 2.000-Pfund-Bomben und andere Munition eingesetzt hatte, um ein Wohnviertel in Beirut anzugreifen und – unter Hunderten von Zivilisten – Sayyed Hassan Nasrallah (1960–2024), den Anführer der Hisbollah, zu töten. Bei diesem einen Bombenangriff warf Israel mehr dieser „Bunker-Buster“-Bomben ab als das US-Militär bei seiner Invasion im Irak im Jahr 2003.

Ein ehemaliger US-Pilot, Commander Graham Scarbro von der US-Marine, überprüfte die Beweise für die israelischen Angriffe für das U.S. Naval Institute. In einem sehr aufschlussreichen Artikel stellt Scarbro fest, dass Israel „offenbar einen deutlich anderen Ansatz in Bezug auf Kollateralschäden verfolgt als die US-Streitkräfte in den letzten Jahrzehnten“.

Während die USA nie nennenswerte Besorgnis über zivile Opfer oder „Kollateralschäden“ gezeigt haben, ist es erwähnenswert, dass selbst hochrangige US-Militärs die Missachtung menschlichen Lebens durch Israel mit Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen haben. Das israelische Militär, so Scarbro, „scheint eine höhere Schwelle für Kollateralschäden zu haben … was bedeutet, dass es auch dann zuschlägt, wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es zivile Opfer gibt.“

Bassim al-Shaker, Irak, „Symphony of Death 1“, 2019.

Obwohl Washington weiß, dass die Israelis Gaza und jetzt auch den Libanon mit völliger Rücksichtslosigkeit bombardieren – und selbst nachdem der Internationale Gerichtshof entschieden hat, dass es „plausibel“ ist, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begeht – haben die Vereinigten Staaten die Israelis weiterhin mit tödlichen Waffen ausgerüstet.

Am 10. Oktober 2023 sagte Biden: „Wir erhöhen die Militärhilfe“, die sich im vergangenen Jahr des Völkermords auf die Rekordhöhe von mindestens 17,9 Milliarden US-Dollar beläuft. Im März berichtete die Washington Post, dass die USA „im Stillen mehr als 100 separate Auslandsverkäufe von Militärgütern an Israel genehmigt und durchgeführt haben, die Tausende von präzisionsgelenkten Munitionen, Bomben mit kleinem Durchmesser, Bunker-Bustern, Kleinwaffen und andere tödliche Hilfsmittel umfassten“.

Diese „kleinen“ Verkäufe lagen unter der Mindestschwelle nach US-Recht, die den Präsidenten verpflichtet, den Kongress um Zustimmung zu bitten (die ohnehin nicht verweigert worden wäre). Diese Verkäufe beliefen sich auf die Übertragung von mindestens 14.000 der 2.000 Pfund schweren MK-84-Bomben und 6.500 500-Pfund-Bomben, die Israel sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon eingesetzt hat.

In Gaza setzten die Israelis die 2.000-Pfund-Bomben routinemäßig in Gebieten ein, in denen Zivilisten lebten, die von den israelischen Behörden selbst aufgefordert worden waren, an diesen Orten Zuflucht zu suchen.

„In den ersten beiden Kriegswochen“, berichtete die New York Times, “waren etwa 90 Prozent der von Israel in Gaza abgeworfenen Munition satellitengesteuerte Bomben mit einem Gewicht von 1.000 oder 2.000 Pfund.“

Im März twitterte der US-Senator Bernie Sanders (I-VT):

„Die USA können nicht an einem Tag Netanjahu anflehen, die Bombardierung von Zivilisten einzustellen, und ihm am nächsten Tag Tausende weiterer 2.000-Pfund-Bomben schicken, die ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichmachen können. Das ist obszön.“

In einem Bericht von Action on Armed Violence aus dem Jahr 2016 wurden diese Massenvernichtungswaffen wie folgt bewertet:

„Es handelt sich um extrem leistungsstarke Bomben mit einer großen Zerstörungskraft, wenn sie in besiedelten Gebieten eingesetzt werden. Sie können Gebäude in die Luft jagen und Menschen in Hunderten von Metern Entfernung vom Explosionsort töten und verletzen. Das Splittermuster und die Reichweite einer 2.000 Pfund schweren MK 84-Bombe sind schwer vorherzusagen, aber es wird allgemein angenommen, dass diese Waffe einen „tödlichen Radius“ (d. h. die Entfernung, in der sie wahrscheinlich Menschen in der Umgebung tötet) von bis zu 360 m hat.

Die Druckwellen einer solchen Waffe können eine große Erschütterungswirkung erzeugen; eine 2.000-Pfund-Bombe kann bis zu 800 Meter vom Aufprallpunkt entfernt schwere Verletzungen und Schäden verursachen.“

Ismail Shammout, Palästina, „Guardian of the Fire“, 1988.

Ich bin mehrmals durch das Beiruter Viertel Haret Hreik in Dahiyeh gelaufen, das bei dem Angriff auf die Hisbollah-Führung von israelischen Bomben getroffen wurde. Dies ist ein stark bevölkertes Gebiet, in dem zwischen den Wohnhochhäusern kaum ein paar Meter Platz sind. Einen Gebäudekomplex mit über 80 dieser mächtigen Bomben zu treffen, kann nicht als „präzise“ bezeichnet werden.

Die Bombardierung Beiruts durch Israel spiegelt die harten Angriffe auf Gaza wider und symbolisiert die Verachtung für Menschenleben, die sowohl die israelische als auch die US-amerikanische Kriegsführung kennzeichnet. Am 23. September bombardierte Israel den Libanon mit einer Rate von mehr als einem Luftangriff pro Minute. Innerhalb weniger Tage vertrieben die „intensiven Luftangriffe“ Israels über eine Million Menschen, ein Fünftel der gesamten Bevölkerung des Libanon.

Die erste Bombe, die jemals von einem Flugzeug abgeworfen wurde, war eine Haasen-Handgranate (Dänemark), die am 1. November 1911 von Leutnant Giulio Cavotti von der italienischen Luftwaffe auf die Stadt Tagiura in der Nähe von Tripolis in Libyen abgeworfen wurde. Hundert Jahre später bombardierten französische und US-amerikanische Flugzeuge Libyen im Rahmen ihres Krieges zum Sturz der Regierung von Muammar Gaddafi erneut, was eine Art groteskes Gedenken darstellt.

Die Grausamkeit der Luftangriffe war von Anfang an bekannt, wie Sven Lindqvist in seinem Buch A History of Bombing (2003) dokumentiert. Im März 1924 verfasste der britische Staffelkapitän Arthur „Bomber“ Harris einen Bericht (der später ausradiert wurde) über seine Bombenangriffe im Irak und die „wahre“ Bedeutung von Luftangriffen:

„Die Araber und Kurden hatten gerade erst begriffen, dass sie, wenn sie ein wenig Lärm ertragen konnten, auch Bombenangriffe ertragen konnten … Jetzt wissen sie, was echte Bombenangriffe bedeuten, nämlich Opfer und Zerstörung; sie wissen jetzt, dass ein ganzes Dorf … innerhalb von 45 Minuten praktisch ausgelöscht und ein Drittel seiner Bewohner getötet oder verletzt werden kann, und zwar durch vier oder fünf Maschinen, die ihnen kein echtes Ziel bieten, keine Gelegenheit, als Krieger Ruhm zu erlangen, und keine wirksame Fluchtmöglichkeit.“

Hundert Jahre später beschreiben diese Worte von „Bomber“ Harris treffend die Art von Rücksichtslosigkeit, die sowohl Palästina als auch dem Libanon zugefügt wurde.

André Masson, Frankreich, „There Is No Finished World“, 1942

Sie fragen sich vielleicht: Was ist mit den Raketen, die von der Hisbollah und dem Iran auf Israel abgefeuert wurden? Sind sie nicht Teil der Brutalität des Krieges? Sicherlich sind sie Teil der Hässlichkeit des Krieges, aber eine einfache Parallele kann nicht gezogen werden.

Die ballistischen Raketen des Iran folgten auf den israelischen Angriff auf eine iranische diplomatische Einrichtung in Syrien im April, die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran nach der Amtseinführung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian im Juli, die Ermordung von Nasrallah in Beirut im September und die Tötung mehrerer iranischer Militärangehöriger.

Bezeichnenderweise hat Israel unzählige Angriffe auf Zivilisten, medizinisches Personal, Journalisten und humanitäre Helfer gestartet, während die iranischen Raketen ausschließlich israelische Militär- und Geheimdienstanlagen und keine zivilen Gebiete trafen. Die Hisbollah wiederum griff im September den israelischen Luftwaffenstützpunkt Ramat David östlich von Haifa an.

Weder der Iran noch die Hisbollah haben ihre Munition in dicht besiedelten Stadtvierteln israelischer Städte abgefeuert. Seit dem 8. Oktober 2023 übertreffen die israelischen Luftangriffe gegen den Libanon bei Weitem die Angriffe der Hisbollah gegen Israel.

Vor der aktuellen Welle der Feindseligkeiten hatte Israel bis zum 10. September 137 libanesische Zivilisten getötet und Hunderttausende Libanesen aus ihren Häusern vertrieben; währenddessen hatten Hisbollah-Raketen bis dahin 14 israelische Zivilisten getötet, und ihre Raketen führten zur Evakuierung von 63.000 israelischen Zivilisten.

Es gab nicht nur einen quantitativen Unterschied in der Anzahl der Angriffe und der Zahl der Todesopfer, sondern auch einen qualitativen Unterschied in der Anwendung von Gewalt. Gewalt, die sich hauptsächlich gegen militärische Ziele richtet, ist unter bestimmten Bedingungen nach dem Völkerrecht zulässig; wahllose Gewalt, wie der Einsatz massiver Bomben gegen Zivilisten, verstößt gegen das Kriegsrecht.

Etel Adnan, Libanon, Ohne Titel, 2017.

Etel Adnan (1925–2021), eine libanesische Dichterin und Künstlerin, wuchs in Beirut auf, nachdem ihre Eltern aus dem zusammenbrechenden Osmanischen Reich, der heutigen Türkei, geflohen waren. Sie grub tief in der Erde des Konflikts und des Schmerzes, den Zutaten für ihre Poesie. Ihre Stimme hallte vom Balkon ihrer Wohnung in Ashrafieh, dem „kleinen Berg“, wider, von wo aus sie die Schiffe im Hafen ein- und auslaufen sehen konnte.

Als Etel Adnan starb, schrieb der Romanautor Elias Khoury (1948–2024), der selbst kurz vor den erneuten Bombardierungen Beiruts starb, dass er um eine Frau trauere, die nicht sterben würde, aber um seine Stadt fürchte, die allein litt. Hier sind einige Auszüge aus Etels Gedicht „Beirut, 1982“, um uns daran zu erinnern, dass wir so wütend sind wie ein Sturm.

Ich hätte nie geglaubt,

dass Rache

ein Baum

in meinem Garten sein würde

*

Bäume wachsen in alle Richtungen

So auch Palästinenser:

entwurzelt

und im Gegensatz zu Schmetterlingen

flügellos,

erdgebunden,

schwer vor Liebe

zu ihren Grenzen und ihrem

Elend,

kein Volk kann für immer hinter

Gitter

oder unter den Regen gehen.

…

Wir werden nie mit Tränen weinen

sondern mit Blut.

…

Es ist nicht auf Friedhöfen, dass wir

Getreide pflanzen werden

noch in meiner Handfläche

Wir sind so wütend wie ein Sturm.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Herausgeber und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine neuesten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power.

Dieser Artikel stammt aus People’s Dispatch und wurde von Globetrotter produziert.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider oder auch nicht.

Bitte spenden Sie noch heute für CNs Fall Fund Drive

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …