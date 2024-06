Liberaler Zionismus: Gatekeeping-Kritik am Völkermord von Yoav Litvin

https://www.counterpunch.org/2024/06/28/liberal-zionism-gatekeeping-criticism-of-genocide/



von Yoav Litvin

28. Juni 2024

Israels anhaltender Völkermord ist Teil einer Abwärtsspirale für das zionistische Projekt. Mit den Worten des renommierten Historikers Professor Ilan Pappe: „Wir sind Zeugen eines historischen Prozesses – oder genauer gesagt, des Beginns eines Prozesses – der wahrscheinlich im Untergang des Zionismus gipfeln wird.“

Doch die seit langem bestehenden Ziele des Zionismus sind nicht nur durch völkermörderische Aggression, die als „Selbstverteidigung“ getarnt ist, und anschließenden Landraub als obszöne Belohnung für seine Anhänger gediehen, sondern auch durch seine „liberale“ Flanke, die eine entscheidende Propagandarolle spielt, indem sie sich als wohlwollend und humanitär ausgibt, während sie mit den Zielen des amerikanischen Imperialismus übereinstimmt.

Angesichts des Scheiterns Israels bei der Verwirklichung seiner erklärten Ziele und der internationalen Empörung über seine barbarische Aggression verstärken die liberalen zionistischen Propagandisten nun ihre Bemühungen, die völkermörderische Kriminalität des Zionismus zu beschönigen. Ihr Ziel ist es, den Zusammenbruch des Projekts zu verhindern, indem sie von der Flucht nach vorn zur Rehabilitierung der liberalen zionistischen Fassade übergehen und die Rückkehr zur Verwaltung der Besatzung mit regelmäßigem „Rasenmähen“ ermöglichen.

Was ist der liberale Zionismus?

Der liberale Flügel des Zionismus beschönigt und revidiert den reaktionären, siedler-kolonialistischen und weißen Vorherrschaftscharakter der Bewegung und verschleiert ihre wahre Strategie und ihr Motiv des Expansionismus durch Apartheid und Völkermord.

Sie stellt den Zionismus in betrügerischer Weise als mit den Menschenrechten vereinbar dar und enthält ein politisches Spektrum von rechts bis links mit demokratischen und fortschrittlichen Werten und dem Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit. Diese Fassade heiligt einen „Friedensprozess“ aus vergeblichen Verhandlungen, während israelische Bulldozer und Bauunternehmer weiterhin palästinensisches Land kolonisieren, das in den USA bei zionistischen Landverkäufen in Synagogen vermarktet wird.

Der liberale Propagandaapparat des Zionismus stellt die israelische und die palästinensische Geschichte als parallele Wahrheiten dar, wobei beide Völker als Opfer mit legitimen Ansprüchen dargestellt werden, die langwierige Verhandlungen und Zugeständnisse erfordern. Dieses revisionistische Narrativ setzt die israelischen Aggressoren aus dem Siedlerkolonialismus, die vom globalen Hegemon USA unterstützt werden, mit ihren einheimischen palästinensischen Zielen gleich.

Medien und akademische Kreise

Liberale zionistische Medien, Nichtregierungsorganisationen, Hochschulen und andere Organisationen haben die Ereignisse des 7. Oktober sowie Israels anschließende Täuschung, einschließlich der Gräuelpropaganda und der Hannibal-Direktive, fleißig vertuscht.

Sie stellen den zionistischen Völkermord als Merkmal einer „extremen“ Form des Zionismus dar und machen Premierminister Netanjahu und seine Koalition zum Sündenbock, anstatt ihn als inhärenten Aspekt des Eliminierungsprojekts anzuerkennen. Darüber hinaus suggerieren sie, dass der Zionismus durch den Sturz Netanjahus auf einen akzeptablen Weg zurückkehren könnte.

Haaretz, Israels auflagenstärkste Zeitung und eine Bastion des liberalen Zionismus, unterliegt der militärischen Aufsicht und Zensur nach Israels „demokratischen“ Gesetzen und hat Gräuelpropaganda betrieben, als Stenografiedienst für politische und militärische Agenden gedient, einschließlich der Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen, neben islamfeindlichen Tiraden, die Zionismus und Judentum in einen Topf werfen, und versucht, Kriegsverbrechen wie Plünderungen zu beschönigen.

Haaretz und seine Redaktion geben vor, für „linke“ und „liberale“ Ziele einzutreten, obwohl sie in Wirklichkeit bürgerliche Freiheiten für die privilegierte Klasse (Zionisten) fördern und sich weigern, den Kern des weißen Suprematismus des Zionismus anzusprechen, der seit mehr als sieben Jahrzehnten die einheimischen Palästinenser terrorisiert hat.

In der Tat haben antizionistische Autoren, abgesehen von einigen wenigen regelmäßigen Kolumnisten, keine Chance, dort veröffentlicht zu werden. Ebenso verbietet Israel die Teilnahme von Parteien an seinen Wahlen, wenn sie „die Existenz des Staates Israel als jüdischer und demokratischer Staat“ negieren, womit die Grenzen einer akzeptablen Debatte klar abgesteckt sind.

Auch die israelische akademische Welt hat sich in den Dienst der reaktionären zionistischen Agenda Israels gestellt. In ihrem kürzlich erschienenen Buch Towers of Ivory and Steel (Verso, 2024) legt Maya Wind dar, dass die israelischen Hochschulen und Universitäten die für die israelische Gesellschaft typische Apartheid verkörpern und Werkzeuge des zionistischen Siedlerkolonialismus und der anhaltenden Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung sind.

Zu diesem Zweck arbeiten israelische Universitäten und Rechtswissenschaftler häufig mit dem israelischen Militär zusammen und legitimieren zionistische Gräueltaten und kollektive Bestrafungen von Palästinensern, während sie gleichzeitig polizeiliche und militärische Methoden und Waffen für den Export entwickeln und vermarkten.

Bekannte liberale Zionisten, darunter Politiker wie der israelische Präsident Isaac Herzog, Yair Golan und der ehemalige Chef des Shin Bet, Ami Ayalon, sowie Akademiker wie Yuval Noah Harari haben sich auf die Seite der Zionisten geschlagen, indem sie „beide Seiten“ des „Konflikts“ für schuldig erklärten und andere liberal-zionistische Parolen verbreiteten.

Die neue politische Bewegung Standing Together ist ein Beispiel für die Bemühungen um eine Normalisierung des liberalen zionistischen Rahmens. Standing Together verstärkt konsequent die Verquickung von Zionismus und Judentum und beschuldigt „Extremisten auf beiden Seiten“, neuerdings mit homophoben Grafiken.

Wie die palästinensisch geführte Organisation Boycott, Divestment and Sanctions erklärt: „Indem sie versucht, Israel als einen toleranten, vielfältigen und normalen Staat darzustellen und sich auf „Hass“ statt auf Unterdrückung als Problem konzentriert, ist diese Organisation intellektuell unehrlich und macht sich geradezu mitschuldig. Sie spielt derzeit eine Schlüsselrolle in der internationalen Propagandastrategie Israels.“

Noch zu unseren Lebzeiten

Der Protest der Bevölkerung in einer Demokratie zielt darauf ab, politischen Druck auf die gewählten Vertreter auszuüben, um eine wesentliche Änderung der Politik zu bewirken. Der Protest ist in der Regel dann erfolgreich, wenn die Protestierenden über genügend Macht verfügen, um die Zielperson des Protests abzuwählen.

Kürzlich sah sich Within Our Lifetime (WOL), eine seit 2015 von Palästinensern geleitete Gemeinschaftsorganisation in New York City, starkem Widerstand von liberalen Zionisten, Progressiven und Loyalisten der Demokratischen Partei ausgesetzt.

Sie protestierten auf einer Kundgebung mit den progressiven Kongressabgeordneten Bowman, Ocasio-Cortez und Sanders für deren anhaltende Unterstützung der Biden-Regierung und forderten von „pro-palästinensischen“ Politikern: (i) die Unterstützung für Biden zurückzunehmen; (ii) zu erklären, dass Antizionismus kein Antisemitismus ist, und (iii) das palästinensische Recht auf Widerstand zu verteidigen. Nach dem Protest von WOL sagte Nerdeen Kiswani, eine Organisatorin von WOL: „Unsere Aktion hat das Ziel erreicht, die Heuchelei innerhalb der Demokratischen Partei zu konfrontieren und nicht zuzulassen, dass die Dämonisierung derjenigen, die gegen den Völkermord kämpfen, normalisiert wird.“

Haaretz kritisierte den Protest von WOL mit typisch liberal-zionistischen Argumenten und verleumdete sie als „Hardliner-Gruppe“, nur weil sie das Recht der Palästinenser auf Selbstverteidigung in jeder Form gegen die Besatzung, wie es im internationalen Recht verankert ist, bekräftigt hatte, und wiederholte die Kritik an der Gruppe, weil sie zu Recht Rechenschaft von ihren gewählten Vertretern fordert.

Das Gatekeeping vonHaaretzdeckt sich mit jüngsten Erkenntnissen, die weitreichende Bemühungen der israelischen Regierung zeigen, den US-Diskurs über den Völkermord in Gaza zu beeinflussen.

Im Gegensatz zu ihrer Darstellung, dass sie mit humanitären und linken Werten im Einklang stehen, wird das zionistische Projekt von liberalen Zionisten gesäubert, gerechtfertigt, unterstützt und bewacht. Die Medien, die Wissenschaft und politische Persönlichkeiten innerhalb der liberalen zionistischen Sphäre machen sich mitschuldig, wenn es darum geht, zionistische Agenden voranzutreiben und abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen.

Um der anhaltenden Aggression und dem Völkermord am palästinensischen Volk wirksam Einhalt zu gebieten, ist es im Einklang mit der Palästinensischen Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI) von entscheidender Bedeutung, die liberalen Zionisten zu erkennen, die als Agenten des israelischen Regimes agieren und reaktionäre Befürworter des Zionismus sind, und sich für ihren Boykott, ihre Desinvestition und ihre Sanktionen einzusetzen.

Dieser Beitrag erschien zuerst in The New Arab.

Yoav Litvin ist Doktor der Psychologie/Verhaltensneurowissenschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte yoavlitvin.com/about/

