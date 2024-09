https://www.middleeasteye.net/live/gaza-israel-war-lebanon-hezbollah-attacks-updates



Live: Bei israelischen Angriffen auf den Libanon sterben mindestens 500 Menschen

Israel bereitet sich eigenen Angaben zufolge auf die nächsten Phasen der Bombardierung des Libanon vor

Wichtige Punkte

Hochrangiger Hisbollah-Kommandeur überlebt Attentat

USA entsenden zusätzliche Truppen in den Nahen Osten

Sicherheitsquellen: Libanesische Armee wird sich Hisbollah bei der „Konfrontation“ einer israelischen Bodeninvasion anschließen

Live-Updates

Qatar Airways setzt Flüge nach Beirut bis Mittwoch aus

vor 14 Sekunden

Qatar Airways gab am Dienstag bekannt, dass es die Flüge nach Beirut bis Mittwoch ausgesetzt hat, da die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah bei den tödlichsten Bombardierungen seit fast einem Jahr grenzüberschreitender Zusammenstöße eskalierten.

„Aufgrund der anhaltenden Situation im Libanon hat Qatar Airways die Flüge zum und vom internationalen Flughafen Beirut Rafic Hariri bis zum 25. September vorübergehend ausgesetzt“, so die nationale Fluggesellschaft Katars in einer Erklärung.

„Die Sicherheit unserer Passagiere hat für uns weiterhin höchste Priorität“, fügte sie hinzu.

Auch die deutsche Lufthansa, Air France und Delta Air Lines aus den USA haben in den letzten Tagen Flüge nach Beirut ausgesetzt, wobei auch einige Flüge nach Israel und in den Iran betroffen sind.

Berichterstattung von AFP

Hisbollah feuert über Nacht ‚Fadi 2‘-Raketen auf israelische Sprengstofffabrik ab

vor 39 Minuten

Die Hisbollah gab am frühen Dienstagmorgen bekannt, dass sie mehrere Angriffe auf israelische Militärziele gestartet habe, darunter eine Sprengstofffabrik 60 km (37 Meilen) innerhalb Israels, mit der „Fadi“-Raketenreihe.

Sie gab an, die Sprengstofffabrik gegen 4 Uhr morgens (0100 GMT) und den Flugplatz Megiddo über Nacht dreimal angegriffen zu haben. Die vom Iran unterstützte bewaffnete Gruppe begann am Sonntag mit dem Einsatz der Raketenreihe.

Bericht von Reuters

Chinas Außenminister bekundet seine Unterstützung für den Libanon und verurteilt „wahllose Angriffe“ auf Zivilisten

vor 1 Stunde

Chinas Top-Diplomat Wang Yi bekundete seine Unterstützung für den Libanon und verurteilte die von ihm als „wahllose Angriffe auf Zivilisten“ bezeichneten Angriffe, wie das Pekinger Außenministerium am Dienstag mitteilte.

Bei einem Treffen mit seinem libanesischen Amtskollegen in New York sagte Wang: „Wir verfolgen die Entwicklungen in der Region aufmerksam, insbesondere die jüngste Explosion von Kommunikationsgeräten im Libanon, und lehnen wahllose Angriffe auf Zivilisten entschieden ab.“

Wang erkannte die israelischen Angriffe vom Montag an und sagte, dass China „jede Verletzung der grundlegenden Normen für internationale Beziehungen aufs Schärfste verurteilt“.

„Egal, wie sich die Situation ändert, wir werden immer auf der Seite der Gerechtigkeit stehen, auf der Seite unserer arabischen Brüder, einschließlich des Libanon“, sagte Wang zu Außenminister Abdallah Bou Habib.

„Gewalt bedeutet nicht Wahrheit, und Macht untergräbt nur den Frieden„, sagte Wang.

„Gewalt mit Gewalt zu begegnen, wird die Probleme im Nahen Osten nicht lösen und nur zu einer noch größeren humanitären Katastrophe führen“, fügte er hinzu.

Berichterstattung von AFP

Morgen-Update

vor 2 Stunden

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

hier sind die neuesten Updates zu den Kriegen Israels gegen Gaza und den Libanon:

Die Zahl der Todesopfer durch die schweren israelischen Bombardierungen im Libanon am Montag hat laut libanesischem Gesundheitsministerium 500 erreicht, 1.650 weitere wurden verwundet.

Die israelischen Bombenangriffe im Libanon und im Gazastreifen wurden über Nacht fortgesetzt und forderten laut lokalen Medienberichten weitere Tote und Verletzte.

Die Außenminister der G7 warnten, dass Aktionen und Gegenaktionen im Nahen Osten die Region in einen umfassenderen Konflikt ziehen könnten, von dem kein Land profitieren würde, so Reuters.

Abendzusammenfassung

vor 8 Stunden

Hallo Leser von „Hello Middle East Eye“. Am Montag hat Israel eine ernsthafte Eskalation in seinem monatelangen Konflikt mit der libanesischen Hisbollah eingeleitet, der inmitten des andauernden israelischen Krieges gegen Gaza stattfindet.

Israelische Luftangriffe regneten am Montag über das Land, töteten mindestens 492 Menschen im Libanon und verletzten weitere 1.645 Menschen.

Die Hisbollah reagierte mit einem Raketenbeschuss auf Israel, der auch Großstädte wie Haifa traf.

Die israelischen Angriffe lösten in Washington gemischte Reaktionen aus. Mehrere US-Beamte sagten dem Axios-Reporter Barak Ravid, dass sie an die israelische Strategie der „Deeskalation durch Eskalation“ glauben. Ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums sagte jedoch, dass Washington nicht glaube, dass diese Strategie wirksam sein werde.

Pentagon-Chef Lloyd Austin führte unterdessen ein Gespräch mit seinem israelischen Amtskollegen und bekräftigte, dass die USA Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ anerkennen.

Das Pentagon kündigte an, dass es angesichts der Intensivierung der israelischen Operationen gegen den Libanon eine kleine Anzahl von Truppen in den Nahen Osten entsenden werde.

Die Hisbollah erklärte, sie werde auf die Eskalation Israels in gleicher Weise reagieren, betonte aber auch, dass sie den aktuellen Konflikt mit Israel beenden werde, sobald ein Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel im Gazastreifen erreicht sei.

Hier ist, was Sie sonst noch über die heutigen Entwicklungen wissen müssen:

Bei einem israelischen Bombenangriff auf ein Fahrzeug in Deir al-Balah wurden zwei Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt.

Der bewaffnete Flügel der Hamas, die Izz al-Din al-Qassam Brigaden, gaben bekannt, dass bei einem israelischen Luftangriff auf den Libanon Mahmoud al Naderm, ihr Feldkommandeur im Südlibanon, getötet wurde.

Nachdem Israel einen Luftangriff auf den südlichen Teil Beiruts geflogen hatte, der den hochrangigen Hisbollah-Kommandeur Ali Karaki zum Ziel hatte, veröffentlichte die libanesische Bewegung eine Erklärung, in der es hieß, dass Karaki am Leben sei und „sich an einen sicheren Ort begeben habe“.

Nach dem Beginn der Luftangriffe auf den Libanon erklärte der Generalstabschef des israelischen Militärs, Herzi Halevi, dass man sich auf die nächsten Phasen der militärischen Eskalation im Libanon vorbereite.

Libanesische Sicherheitsquellen warnten davor, dass sich die israelische Militäroffensive in den kommenden Tagen wahrscheinlich intensivieren werde, aber derzeit gehe man nicht davon aus, dass Israel eine Bodeninvasion starten werde.

