DLF- Internationale Presseschau HAARETZ

DLF Internationale Presseschau 24. September 2024

Die israelische Zeitung HAARETZ äußert sich kritisch zum Vorgehen der israelischen Armee: „Hat Israel noch nicht genug gelernt, um zu verstehen, dass diese ganze tödliche Pyrotechnik-Show, all die Mordanschläge und die Freude über die Liquidierungen nicht im Geringsten helfen und nichts ändern? Dies alles, einschließlich der Pager-Explosionen, bringt nur das Blut in Wallung und schürt den Hass. Mit tiefer Trauer und Scham kommt man nicht umhin festzustellen, dass Israel einen weiteren großen Schritt in Richtung Staatsterrorismus getan hat. Es hat einer ganzen Bevölkerung mit brutalen und hemmungslosen Mitteln Terror und Leid aufgezwungen. So hat unser Land in Gaza, im besetzten Westjordanland und jetzt im Libanon gehandelt“, konstatiert HAARETZ aus Tel Aviv.

