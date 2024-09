https://www.palestinechronicle.com/netanyahu-delays-un-trip-again-expected-to-address-unga-session-on-friday/



Netanjahu verschiebt UN-Reise erneut – voraussichtlich Rede vor UNGA-Sitzung am Freitag

, 23. September 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Foto: Präsident der Ukraine, via Wikimedia Commons)

Von Palestine Chronicle Staff

Die Verzögerung folgt auf intensive Luftangriffe, die Tel Aviv seit Montagmorgen auf den Libanon fliegt und bei denen mehr als 100 Menschen getötet wurden.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat seine Abreise nach New York zum zweiten Mal verschoben, da die Eskalation mit der Hisbollah-Bewegung im Libanon zugenommen hat.

Ursprünglich war die Abreise für Montag geplant, doch Netanyahus Reise wurde um einen Tag verschoben und ist nun für Mittwoch angesetzt, wie der israelische Armeeradio laut der Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte.

Der Premierminister wird voraussichtlich am Freitag vor der 79. Sitzung der UN-Generalversammlung sprechen.

Der Sender teilte mit, dass Netanjahu, sollte sich die Sicherheitslage im Libanon während seines Aufenthalts weiter verschlechtern, unmittelbar nach seiner Rede nach Israel zurückkehren wird, anstatt wie ursprünglich geplant am Samstagabend.

Sollte Netanjahu nicht reisen, würden laut der Zeitung Yedioth Ahronoth der Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, Außenminister Israel Katz oder Israels UN-Botschafter Danny Danon die Rede in seinem Namen halten.

Die Verzögerung folgt auf intensive Luftangriffe, die Tel Aviv seit Montagmorgen auf den Libanon fliegt, die schwersten Bombardierungen seit Oktober letzten Jahres.

Über 200 Tote

Das libanesische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass die israelischen Angriffe 274 Tote und 1.024 Verwundete gefordert haben.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant bezeichnete die aktuelle Situation als „neue Phase der Kämpfe“ im Südlibanon und forderte die Israelis auf, in den kommenden Tagen Ruhe zu bewahren.

Der anhaltende Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel eskalierte letzte Woche nach einer Reihe von Cyber-Terror-Angriffen Israels im gesamten Libanon, bei denen 37 Menschen getötet und Tausende verletzt wurden.

Ein Luftangriff am Freitag auf die südlichen Vororte von Beirut forderte 45 Todesopfer, darunter Kinder, Frauen und den hochrangigen Hisbollah-Führer Ibrahim Aqil, sowie 68 Verletzte.

Am Sonntag startete die Hisbollah eine massive und lang andauernde Operation mit dem Codenamen „Open Account“, bei der sie mit ihren Raketen erstmals seit Beginn der Auseinandersetzungen Militäranlagen in Haifa erreichte.

„Verhaftet Netanjahu“

In der Zwischenzeit haben Organisationen wie CodePink und die Answer Coalition dazu aufgerufen, Netanjahu „wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu verhaften.

„Die Menschen in New York werden nicht zulassen, dass ein Kriegsverbrecher, der einen Völkermord am palästinensischen Volk verübt, friedlich und frei auf den Straßen spazieren geht“, so die Gruppe.

Für Donnerstag ist in New York eine Kundgebung geplant, und es wird erwartet, dass ein Protestmarsch zu den Vereinten Nationen führt.

(PC, Anadolu)

