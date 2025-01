„Russland beschuldigt UNICEF-Chefin, Kinder in Gaza als „weniger wichtig als Kinder in der Ukraine“ zu betrachten“

Live-Blog: Israel plant Völkermord im Lager Dschenin – palästinensischer Beamter

23. Januar 2025

Der Waffenstillstand im Krieg Israels gegen Gaza – in dem Berichten zufolge über 47.283 Palästinenser getötet wurden – geht in den sechsten Tag, während Tel Aviv weitere Truppen entsendet und Drohnenangriffe auf das besetzte Westjordanland fliegt.

0340 GMT – Der stellvertretende Gouverneur von Dschenin, Mansour al-Saadi, warnte vor einem israelischen Militärplan, eine groß angelegte Invasion des Flüchtlingslagers Dschenin im Norden des besetzten Westjordanlandes durchzuführen, und verglich die potenzielle Offensive mit dem israelischen Völkermord im Norden des Gazastreifens.

In einem Gespräch mit Anadolu sagte al-Saadi, die israelischen Streitkräfte hätten „die vier Eingänge zur Stadt Dschenin und ihrem Flüchtlingslager mit Erdhügeln versperrt und so den Ein- und Ausgang verhindert“.

Er warnte vor einem „israelischen Plan, eine Großinvasion im Zentrum des Lagers zu starten, während umliegende Gebäude und Häuser weiter zerstört werden“.

Al-Saadi verglich die erwartete Offensive im Lager mit einer „Wiederholung dessen, was im nördlichen Gazastreifen geschah – eine systematische Völkermordkampagne“, die am 5. Oktober 2024 begann und bis zum Waffenstillstand in Gaza am 19. Januar dieses Jahres andauerte.

Er wies auch auf die schwierigen Bedingungen hin, mit denen Patienten und medizinisches Personal im staatlichen Krankenhaus von Dschenin aufgrund von Stromausfällen und Treibstoffmangel infolge der israelischen Aggression konfrontiert sind.

Al-Saadi wies auch darauf hin, dass es in den letzten Tagen keine genaue Zählung der Vertriebenen gab.

03:23 Uhr GMT – Russland beschuldigt UNICEF-Chefin, Kinder in Gaza als „weniger wichtig als Kinder in der Ukraine“ zu betrachten

Der UN-Gesandte Russlands beschuldigte die Leiterin von UNICEF, ukrainischen Kindern Vorrang vor denen in Gaza einzuräumen, nachdem sie es versäumt hatte, den UN-Sicherheitsrat über die Notlage der Kinder in der Enklave zu informieren.

„Die Weigerung der UNICEF-Leiterin, den Sicherheitsrat über die schreckliche Tragödie im Zusammenhang mit dem Tod von Zehntausenden von Kindern in Gaza zu informieren, ist ein eklatanter Schritt, der unsere schärfste Missbilligung verdient“, sagte Vassily Nebenzia am Donnerstag auf einer Sitzung des Sicherheitsrats über Kinder in Gaza.

Nebenzia erinnerte daran, dass die Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF), Catherine Russell, den Rat im vergangenen Dezember über die „sogenannten Kinderaspekte“ der Situation in der Ukraine unterrichtet hatte und bezeichnete die Unterrichtung als „schändlich“ und politisch motiviert.

„Es scheint also, dass für UNICEF die Kinder in Gaza weniger wichtig sind als die Kinder in der Ukraine. Wie sonst lässt es sich erklären, dass UNICEF es für unnötig hält, den Sicherheitsrat über die Situation dieser Kinder zu informieren?“, argumentierte er.

02:55 Uhr GMT – Israelische Streitkräfte verwunden 5 Palästinenser bei Militäroffensive in Jenin

Israelische Streitkräfte haben bei einer Militäroffensive in der Stadt Dschenin im nördlichen besetzten Westjordanland fünf Palästinenser verwundet.

Die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft gab in einer Erklärung bekannt, dass ihre Teams zwei durch israelisches Feuer verursachte Verletzungen in Dschenin behandelt und drei weitere Verletzungen am Jalameh-Kontrollpunkt durch Angriffe israelischer Streitkräfte auf Häftlinge erlitten haben.

Die israelische Armee setzte einen dritten Tag in Folge einen tödlichen Militäreinsatz im Flüchtlingslager Dschenin im nördlichen Westjordanland fort, bei dem mindestens 12 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt wurden.

02:23 Uhr GMT – 1 Million Kinder in Gaza benötigen psychologische Unterstützung bei Depressionen und Angstzuständen: UN

Mindestens eine Million Kinder in Gaza benötigen dringend psychologische und psychosoziale Unterstützung bei Depressionen, Angstzuständen und Selbstmordgedanken, so der UN-Nothilfechef.

„Der Waffenstillstand hat den Palästinensern eine lebenswichtige Atempause von den unerbittlichen Feindseligkeiten verschafft“, sagte Tom Fletcher auf einer Sitzung des Sicherheitsrats über die Notlage der Kinder in Gaza.

Er betonte, wie wichtig es sei, dass alle Seiten den Waffenstillstand einhalten, und fügte hinzu, dass ‚der sichere, ungehinderte Zugang für humanitäre Hilfe sowie das Ausbleiben von Feindseligkeiten und die fast vollständige Einstellung krimineller Plünderungen in den letzten Tagen unsere Einsatzfähigkeit erheblich verbessert haben‘.

Fletcher beschrieb die gravierenden Auswirkungen des Konflikts: „Kinder wurden getötet, verhungerten und erfroren. Sie wurden verstümmelt, zu Waisen oder von ihren Familien getrennt. Konservativen Schätzungen zufolge sind über 17.000 Kinder in Gaza ohne ihre Familien.“

22:00 Uhr GMT – Das israelische Sicherheitskabinett trifft sich, um den Truppenabzug aus dem Libanon zu besprechen

Das israelische Sicherheitskabinett hat sich getroffen, um zu besprechen, ob es den Abzug aller seiner Truppen aus dem Südlibanon bis zum 26. Januar verzögern kann, was gegen die Bedingungen eines Waffenstillstands verstoßen würde, den es mit dem Libanon unterzeichnet hat.

Ein israelischer Regierungssprecher behauptete, dass Israel möchte, dass das Waffenstillstandsabkommen Bestand hat, deutete jedoch an, dass die libanesische Armee nicht schnell genug vorankomme, um Gebiete zu sichern.

Gemäß dem Waffenstillstandsabkommen vom November sollen sich sowohl die Hisbollah als auch Israel bis Sonntag aus dem Südlibanon zurückziehen, damit die libanesische Armee und die UN-Friedenstruppen für Sicherheit sorgen können.

Der Libanon hat Israel beschuldigt, das Waffenstillstandsabkommen hunderte Male verletzt zu haben, und erklärt, dass die libanesische Armee nicht in der Lage war, in viele Gebiete einzudringen, um ihren Teil des Abkommens zu erfüllen, weil die israelischen Truppen nicht planmäßig abgezogen wurden.

„Die israelische Regierung hat sich an die Trump-Regierung gewandt, um zu versuchen, ob sie ihnen 30 Tage zusätzliche Zeit gewähren kann. Bisher ist die US-Regierung nicht begeistert davon, Israel einen zusätzlichen Monat zu gewähren, um im Libanon zu bleiben“, sagte Mohammad Al-Kassim von TRT World, der aus dem besetzten Ost-Jerusalem berichtet.

21:30 Uhr GMT – UN sagt, dass mehr als 17.000 Kinder in Gaza ohne ihre Familien sind

Israels völkermörderischer Krieg in Gaza hat dazu geführt, dass Kinder getötet, verhungert, erfroren, zu Waisen wurden und von ihren Familien getrennt wurden, so der UN-Chef für humanitäre Hilfe.

„Eine Generation wurde traumatisiert„, sagte Tom Fletcher auf einer von Russland einberufenen Sitzung des UN-Sicherheitsrates über die Auswirkungen des Krieges auf die jüngsten Bewohner Gazas.

„Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass über 17.000 Kinder in Gaza ohne ihre Familien sind“, sagte er.

In seiner Videokonferenz aus Stockholm nannte Fletcher keine Zahlen zur Anzahl der getöteten Kinder. Aber er sagte: „Einige starben, bevor sie ihren ersten Atemzug machen konnten – sie kamen mit ihren Müttern bei der Geburt ums Leben.“

Schätzungsweise 150.000 schwangere Frauen und junge Mütter sind ebenfalls ‚dringend auf medizinische Versorgung angewiesen‘, so Fletcher.

Für unsere Live-Updates vom Donnerstag, dem 23. Januar 2025, klicken Sie hier.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

