Live blog: Israel will invade Rafah and return to Khan Younis – minister Israel’s war on besieged Palestinians of Gaza – now in its 188th day – has killed at least 33,360 Palestinians and wounded 75,993 others as Israel intensifies its attack on the blockaded enclave on the first day of Eid al Fitr.

Angehörige eines Palästinensers trauern nach dem Eid al-Fitr-Gebet auf dem Friedhof um das Grab ihres Angehörigen, während die israelischen Angriffe in Rafah andauern / Foto: AA

Live-Blog: Israel wird in Rafah einmarschieren und nach Khan Younis zurückkehren – Minister

11. April 2024

Israels Krieg gegen die belagerten Palästinenser im Gazastreifen – der nun schon 188 Tage andauert – hat mindestens 33.360 Palästinenser getötet und 75.993 weitere verwundet, da Israel seine Angriffe auf die blockierte Enklave am ersten Tag des Eid al Fitr intensiviert.

0040 GMT – Israels Kriegsminister Benny Gantz hat ohne Beweis behauptet, dass die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas militärisch besiegt worden sei und die israelische Armee in Rafah einmarschieren und nach Khan Younis zurückkehren werde, wie ein lokales Medienunternehmen berichtete.

„Aus militärischer Sicht ist die Hamas besiegt. Ihre Kämpfer sind ausgeschaltet oder untergetaucht, und ihre Fähigkeiten sind verkrüppelt“, sagte Gantz nach einem Treffen seiner Partei der Nationalen Einheit in der südisraelischen Stadt Sderot, so die Times of Israel.

„Wir werden Rafah betreten. Wir werden nach Khan Younis zurückkehren. Und wir werden in Gaza operieren. Überall, wo es terroristische Ziele gibt“, fügte er hinzu.

Weitere Aktualisierungen

0125 GMT – World Central Kitchen meldet, dass ein weiterer Mitarbeiter der Hilfsorganisation bei einem israelischen Angriff in Gaza schwer verwundet wurde

World Central Kitchen (WCK) gab bekannt, dass ein weiterer Mitarbeiter bei einem separaten israelischen Luftangriff im belagerten Gazastreifen am 1. April schwer verletzt wurde.

„Nur 15 Minuten bevor unser Konvoi wiederholt getroffen wurde, wurde einer unserer tapferen palästinensischen Mitarbeiter bei einem angeblich tödlichen Luftangriff auf die Al-Bashir-Moschee in Deir al Balah schwer verletzt“, teilte die Lebensmittelhilfsorganisation in einer Erklärung mit.

In der Erklärung heißt es, dass der Mitarbeiter, dessen Name Amro ist, schwere Kopf- und Handverletzungen erlitt, als er in einem Wohnhaus in der Nähe der Moschee in der Nähe des Lagers und der kürzlich eingerichteten Küche der Organisation in Deir al Balah außer Dienst war.

„Als man ihn aus den Trümmern befreite, wurde Amro in dasselbe Krankenhaus gebracht, in dem auch die gefallenen Helden von WCK behandelt wurden. Nachdem er einige Zeit im Koma lag, wurde Amro in ein anderes Krankenhaus geflogen, wo er sich erholt, behandelt wird und jeden Tag stärker wird“, heißt es in der Erklärung.

0016 GMT – Pro-Palästina-Aktivisten protestieren gegen den Besuch des israelischen Knessetsprechers in Frankreich

Pro-Palästina-Aktivisten in Frankreich haben gegen den Besuch des israelischen Knesset-Sprechers Amir Ohana im Pariser Senat protestiert, während die israelische Armee ihre Angriffe auf den belagerten Gazastreifen fortsetzt.

Sie versammelten sich vor dem Senat, dem Oberhaus des französischen Parlaments, in der Hauptstadt Paris.

Sie trugen palästinensische Fahnen und Transparente mit den Aufschriften „Nein zu den israelischen Völkermördern in Paris“ und „Ist es normal, gegen einen Völkermord zu protestieren? „Die Aktivisten skandierten Slogans wie „Es gibt einen Völkermord in Gaza. Wir werden nicht schweigen“, „Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes“ und „Hört auf, die Kinder von Gaza auszuhungern“.

Eine Reihe von Buchstaben, die auf weißen T-Shirts die Worte „Stop genocide“ (Stoppt den Völkermord) bildeten und von einer Gruppe nebeneinander stehender Demonstranten getragen wurden, zog die Aufmerksamkeit auf sich.

Die Demonstranten sagten, der französische Senat, der Ohana beherbergt, sollte sich schämen.

2332 GMT – US behauptet, humanitäre Abwürfe in Gaza durchgeführt zu haben

Die USA haben eine weitere Runde humanitärer Hilfsflüge in den nördlichen Gazastreifen durchgeführt, um die von Israels brutalem Krieg gegen die belagerte Enklave betroffene Zivilbevölkerung zu unterstützen.

„An der gemeinsamen Operation waren vier Flugzeuge des Typs C-130 der US-Luftwaffe und Soldaten der US-Armee beteiligt, die auf die Lieferung von humanitären Hilfsgütern aus der Luft spezialisiert sind“, teilte das Zentralkommando der Vereinigten Staaten (CENTCOM) in X mit.

Demnach warfen die Flugzeuge mehr als 50.680 US-Mahlzeiten ab.

„Bis heute haben die USA etwa 852 Tonnen an humanitären Hilfsgütern abgeworfen“, heißt es weiter.

2249 GMT – Zahl der Todesopfer beim israelischen Angriff auf die Familie des Hamas-Führers steigt auf 7

Die Zahl der Todesopfer eines israelischen Luftangriffs auf die Familie des Chefs des politischen Büros der Hamas ist auf sieben gestiegen. Ein weiteres Enkelkind starb an den Folgen des Angriffs.

Der Luftangriff richtete sich gegen ein Auto, in dem Mitglieder der Familie Haniyeh im Lager Al-Shati in der Nähe von Gaza-Stadt unterwegs waren, als sie am ersten Tag des muslimischen Eid al Fitr-Festes, das das Ende des Fastenmonats Ramadan markiert, zu einer Feier fuhren.

In der Erklärung heißt es, Haniyehs Familienmitglieder seien bei einem „heimtückischen und feigen“ Anschlag ums Leben gekommen.

Augenzeugen berichteten, der Luftangriff habe das Auto zerstört, wobei alle Insassen getötet oder verletzt worden seien.

In der Erklärung heißt es, dass diejenigen, die bei dem Angriff ums Leben kamen, an derselben Front wie das palästinensische Volk gestanden hätten und sich in die Reihen der Haniyeh-Familie eingereiht hätten, die zuvor zusammen mit denjenigen, die bei der Operation Al-Aqsa-Sturm umgekommen waren, getötet worden seien.

Sie fügte hinzu, dass Israels Angriffe auf Hamas-Führer und ihre Familien „nichts anderes als verzweifelte Versuche des gescheiterten Feindes auf dem Schlachtfeld sind. Es ist erschreckend im Angesicht der Verteidigung des palästinensischen Widerstands“ und sprach den Verstorbenen sein Beileid aus.

2214 GMT – Israel verstärkt seine Angriffe auf das Zentrum des Gazastreifens am ersten Tag des Eid al Fitr

Israel hat seine Luftangriffe auf die Stadt Al Zahra im Zentrum des belagerten Gazastreifens am ersten Tag des muslimischen Eid al Fitr-Festes intensiviert.

Wie ein Korrespondent der Agentur Anadolu berichtete, flogen israelische Kampfflugzeuge mehr als drei Stunden lang intensive Luftangriffe auf Türme und Wohngebäude.

Die Armee warnte die Bewohner, die Stadt zu verlassen und nicht zurückzukehren, bevor sie mit dem Angriff begann.

Bewohner des zentralen Gazastreifens, insbesondere im Lager Nuseirat und in Al Zahra, hörten heftige Explosionen.

Fahrzeuge der israelischen Armee feuerten in der Nähe der ehemaligen Siedlung Netzarim im Zentrum des Gazastreifens, die während des israelischen Rückzugs aus dem Gebiet im Jahr 2005 evakuiert worden war, heftig, wobei keine Verletzten gemeldet wurden.

2149 GMT – Jemenitische Houthis behaupten, die USA und Großbritannien hätten die Küstenprovinz Hudaida angegriffen

Die jemenitische Houthi-Gruppe erklärte, die Küstenprovinz Hudaida sei innerhalb weniger Stunden sieben Mal von den USA und Großbritannien aus der Luft angegriffen worden.

Die Erklärung erfolgte, nachdem die USA und Großbritannien vier Luftangriffe auf das Gebiet von Jabana in der Provinz durchgeführt hatten, nachdem zuvor drei Luftangriffe auf den internationalen Flughafen von Hudaida geflogen worden waren, wie der mit der jemenitischen Gruppe verbundene Sender Al Masirah TV berichtete.

Der Sender berichtete, dass amerikanische und britische Flugzeuge vier Luftangriffe auf das Gebiet von Jabana in der Provinz Hudaida flogen.

Der mit der Houthi-Gruppe verbundene Sender gab nicht an, ob und welchen Schaden die Luftangriffe angerichtet haben, und es gab keine unmittelbare Reaktion der USA oder Großbritanniens auf diese Berichte.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …