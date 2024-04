Israels Krieg gegen Gaza live: Biden sagt, die USA werden Israel gegen iranische Drohungen unterstützen

Israel’s war on Gaza live: Biden says US will back Israel against Iranian threats Hamas leader says Israeli killing of kin will not affect ceasefire talks

Hamas-Führer sagt, dass die israelische Tötung von Verwandten die Waffenstillstandsgespräche nicht beeinflussen wird

Wichtigste Punkte

Israelischer Verteidigungsminister will Gaza mit Hilfe „überfluten

Israelische Medien behaupten, Indonesien werde seine Beziehungen zu Israel normalisieren

Zypern sagt, Gaza-Hilfslieferungen sollen bald wieder aufgenommen werden

Live-Updates

Heftige israelische Luftangriffe im Zentrum des Gazastreifens gemeldet

vor 1 Stunde

Der Korrespondent von Al Jazeera und andere palästinensische Medien berichten von schweren israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens und das Gebiet Wadi Gaza.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtet, dass bei einem israelischen Angriff, der eine Schule und ein Wohnhaus in Nuseirat traf, fünf Menschen getötet wurden.

Aktualisierung am Morgen

Vor 2 Stunden

Israelische Streitkräfte haben in der Nacht Razzien im Westjordanland durchgeführt und fünf Personen in Tulkarem festgenommen.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, sein Land werde die Sicherheitskontrollen „straffen“, um den Gazastreifen mit humanitärer Hilfe zu „überschwemmen“, und plant, 500 Lastwagen pro Tag zu erreichen

Der humanitäre Gesandte der US-Regierung für den Gazastreifen, David Satterfield, sagte, dass „die Mehrheit, wenn nicht sogar die gesamte Bevölkerung von 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen“ von einer drohenden Hungersnot bedroht sei

Die israelische Tageszeitung Yedioth Ahronoth berichtet, dass Indonesien seine Beziehungen zu Israel normalisieren könnte, wenn Israel im Gegenzug den Beitritt Indonesiens zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unterstützt.

Die britische Polizei hat fünf Personen festgenommen, die beschuldigt werden, den Hauptsitz des Verteidigungsministeriums in London mit roter Farbe besprüht zu haben, um gegen die Waffenverkäufe des Vereinigten Königreichs an Israel zu protestieren

Iran bestreitet Einstellung des Flugverkehrs über Teheran und zieht Nachrichtenbericht zurück

vor 9 Stunden

Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Mehr hat einen Bericht gelöscht, in dem es hieß, der gesamte Flugverkehr über Teheran sei wegen „militärischer Übungen“ eingestellt worden.

Mehr dementierte die Veröffentlichung des Berichts, der heute von anderen Nachrichtenagenturen verbreitet wurde, da sich Israel und der Iran nach dem Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus letzte Woche, bei dem mehrere hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden getötet wurden, auf eine mögliche Eskalation vorbereiten.

Iran unterbricht den gesamten Flugverkehr über Teheran wegen Militärübungen

vor 10 Stunden

Der Iran hat den gesamten Flugverkehr über der Hauptstadt Teheran ab Mitternacht Ortszeit eingestellt und begründet dies mit „militärischen Übungen“, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur Mehr am Mittwoch den Verteidigungsminister zitierte.

Die Ankündigung ist das jüngste Anzeichen dafür, dass sich der Iran und Israel einer potenziell ernsten Eskalation nähern, da Teheran überlegt, wie es auf einen Angriff reagieren soll, für den Israel letzte Woche verantwortlich gemacht wird und bei dem mehrere hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden in seinem Konsulat in Damaskus getötet wurden.

Zuvor hatte die deutsche Lufthansa am Mittwoch erklärt, sie habe ihre Flüge in den Iran mit Verweis auf die aktuelle Lage im Nahen Osten“ eingestellt.

Oberster US-Befehlshaber soll sich in Israel auf die Verteidigung gegen einen iranischen Angriff vorbereiten: Bericht

vor 10 Stunden

Der oberste Befehlshaber des US-Militärs im Nahen Osten, bekannt als Zentralkommando (CENTCOM), wird voraussichtlich am Donnerstag in Israel eintreffen, um die Verteidigung gegen einen möglichen iranischen Angriff zu koordinieren, berichtet Axios.

General Erik Kurilla werde mit hochrangigen israelischen Armeevertretern und dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant zusammentreffen, so der Bericht.

Israel bereitet sich auf einen iranischen Angriff vor, nachdem der iranische Quds-Force-General Mohammad Reza Zahedi und andere Kommandeure der Revolutionsgarden im iranischen Konsulat in Damaskus bei einem Anschlag getötet wurden, für den Israel verantwortlich gemacht wird.

US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch, er habe dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu eine „eiserne“ Zusage gegeben, Israel gegen den Iran zu verteidigen.

Vierter Enkel von Ismail Haniyeh bei israelischem Angriff ums Leben gekommen

vor 11 Stunden

Ein viertes Enkelkind von Hamas-Führer Ismail Haniyeh ist nach Angaben der Hamas bei einem israelischen Angriff auf seine Familie in Gaza ums Leben gekommen.

Die Zahl der Todesopfer in Haniyehs Familie beläuft sich nun auf sieben Personen, darunter drei Söhne, von denen ein israelischer Militärsprecher bestätigte, dass es sich um Amir, Hazem und Mohammad handelt, sowie vier Enkelkinder des 62-jährigen Hamas-Führers, die von der Hamas als Mona, Amal, Khaled und Razan bezeichnet werden.

Lufthansa setzt Teheran-Flüge wegen des Nahost-Konflikts aus

vor 11 Stunden

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat ihre Flüge in den Iran ausgesetzt und begründet dies mit der „aktuellen Situation im Nahen Osten“ und der wachsenden Angst vor einer direkten Konfrontation zwischen Israel und dem Iran.

„Wir beobachten die Situation im Nahen Osten ständig und stehen in engem Kontakt mit den Behörden. Die Sicherheit unserer Gäste und Besatzungsmitglieder hat für Lufthansa oberste Priorität“, sagte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber Reuters.

Irans oberster Führer Ali Khamenei sagte am Mittwoch, dass Israel für den Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus (Syrien), bei dem mehrere hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden getötet wurden, „bestraft werden muss“.

Iran hatte 2020 versehentlich ein ukrainisches Verkehrsflugzeug abgeschossen, wobei alle 176 Menschen an Bord ums Leben kamen, nachdem seine Streitkräfte nach der Tötung von Kommandeur Qassem Soleimani in höchster Alarmbereitschaft für einen US-Angriff waren.

Israel unternimmt keine Schritte, um den Hafen von Ashdod für Hilfsgüter zu öffnen, obwohl es dies Biden zugesagt hat: Bericht

vor 12 Stunden

Einem israelischen Medienbericht zufolge hat Israel keine Vorbereitungen getroffen, um humanitäre Hilfslieferungen für den Gazastreifen im Hafen von Aschdod entgegenzunehmen.

US-Präsident Joe Biden behauptete, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu habe nach einem angespannten Telefongespräch in der vergangenen Woche zugestimmt, dass die Hilfsgüter in Aschdod ankommen.

Laut dem politischen Korrespondenten des hebräischen Senders Channel 12, Yaron Avraham, haben das israelische Militär, das die Regierungsaktivitäten in den Gebieten koordiniert, und die Hafenbehörden von Ashdod jedoch keine Anweisungen zur Vorbereitung des Hafens erhalten.

Der US-Botschafter in Israel, Jack Lew, traf gestern mit Netanjahu zusammen, um zu klären, wie Israel sein Versprechen gegenüber Biden einhalten will.

Türkischer Erdogan und andere Führer des Nahen Ostens kondolieren dem Hamas-Chef

vor 13 Stunden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem Hamas-Führer Ismail Haniyeh am Mittwoch in einem Telefonat sein Beileid ausgesprochen, nachdem bei einem israelischen Angriff drei seiner Söhne und Enkelkinder getötet wurden.

Erdogan sagte Haniyeh, dass Israel auf jeden Fall für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die es begangen hat, zur Rechenschaft gezogen werden wird, so ein türkischer Mitschnitt des Telefonats.

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt Haniyeh, wie er sich hinsetzt und mit Erdogan telefoniert. Seine Stimme war am Telefon zu hören, während ein Helfer das Türkische ins Arabische übersetzte.

Ein israelischer Militärsprecher bestätigte die Tötung, identifizierte die drei Kinder als Amir, Hazem und Mohammad und bezeichnete sie als „Militärangehörige“.

Haniyeh erhielt auch Kondolenzanrufe vom Premierminister und Außenminister Katars sowie vom Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas.

Biden sagt, es liege an der Hamas, einen Waffenstillstand zu erreichen

vor 13 Stunden

US-Präsident Joe Biden sagte, es liege „an der Hamas“, einen Vorschlag für einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen im Gazastreifen umzusetzen, während Israel nicht genug tue, um Hilfe in die belagerte Enklave zu bringen.

Die USA haben einen Vorschlag für einen sechswöchigen Waffenstillstand im Gazastreifen vorgelegt, der die Rückkehr einiger palästinensischer Zivilisten in den Norden der Enklave sowie die Freilassung von Geiseln in Gaza und einiger palästinensischer Gefangener in Israel vorsieht.

Biden bekräftigte auch die Unterstützung Israels angesichts der Besorgnis über iranische Vergeltungsmaßnahmen für einen Angriff, der Israel zugeschrieben wird und bei dem hochrangige Kommandeure des Korps der Revolutionsgarden in Damaskus getötet wurden.

„Ich habe [Premierminister Benjamin] Netanjahu gesagt, dass das Engagement der USA für Israels Sicherheit angesichts iranischer Drohungen, Israel anzugreifen, unumstößlich ist.

Juden, die für Biden stimmen, sollten ihre „Köpfe untersuchen lassen“, sagt Trump

vor 14 Stunden

„Jeder Jude, der einen Demokraten oder Biden wählt, sollte seinen Kopf untersuchen lassen“, sagte der ehemalige US-Präsident Donald Trump am Mittwoch.

Trump sagte, Biden habe Israel „völlig im Stich gelassen“.

Trump hat Israel während seiner Amtszeit nachdrücklich unterstützt. Seine Äußerungen vom Mittwoch zeigen, dass er offenbar aktiv um israelfreundliche Wähler und potenzielle Lobbygruppen wirbt, während er bei der Beschaffung von Wahlkampfgeldern hinter Biden zurückfällt.

Jemenitische Houthis haben nach Angaben eines Sprechers vier Schiffe angegriffen

vor 14 Stunden

Die jemenitischen Houthis haben nach Angaben des Militärsprechers der Gruppe, Yahya Sarea, am Mittwoch vier Schiffe im Golf von Aden angegriffen.

Unter den angegriffenen Schiffen waren zwei israelische und zwei amerikanische Schiffe, darunter auch Kriegsschiffe. MEE konnte die Angaben nicht unabhängig überprüfen.

Die USA und das Vereinigte Königreich haben Angriffe gegen die Houthi-Truppen durchgeführt und Handelsschiffe beschützt.

Am Montag erklärte das US Central Command, es habe ein Luftabwehrsystem der Houthi mit zwei abschussbereiten Raketen und einer Drohne zerstört.

CIA-Chef trifft sich direkt mit der Hamas zu Waffenstillstandsgesprächen: Bericht

vor 16 Stunden

CIA-Chef Bill Burns steht in direktem Kontakt mit der Hamas – einer von den USA als Terrororganisation eingestuften Organisation – im Rahmen der Bemühungen der USA um eine Waffenstillstandsvereinbarung im Gazastreifen.

Burns hat einem Bericht des Wall Street Journal zufolge Vertretern der Hamas, Katars und Ägyptens in Kairo den jüngsten Waffenstillstandsvorschlag der USA für den Gazastreifen vorgelegt.

US-Beamte treffen sich nur selten mit Mitgliedern von Terrororganisationen, die von den USA als solche bezeichnet werden. So erklären die USA öffentlich, dass sie keinen direkten Kontakt mit der Hisbollah haben, einer anderen mit dem Iran verbündeten Gruppe, die von den USA als Terrororganisation eingestuft wird und für deren Kommunikation die USA auf Vermittler angewiesen sind.

Die USA verlassen sich auch auf Drittländer wie Oman und Katar, um Nachrichten an den Iran zu übermitteln, mit dem sie keine diplomatischen Beziehungen unterhalten.

Katar und Ägypten vermitteln seit Monaten in Gesprächen zwischen Israel und der Hamas, um ein Geiselabkommen zu erreichen und die Kämpfe im Gazastreifen zu beenden.

Der Bericht, dass Burns seinen Vorschlag direkt an die Hamas gerichtet hat, unterstreicht die Dringlichkeit, mit der Washington eine Einigung anstrebt.

Hamas-Führer sagt, dass die Tötung von Familienmitgliedern keinen Einfluss auf die Waffenstillstandsgespräche haben wird

vor 16 Stunden

Der politische Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, lobte am Mittwoch das „Märtyrertum“ seiner drei Söhne und drei Enkelkinder, die bei einem israelischen Angriff getötet wurden.

„Unser ganzes Volk und alle Familien der Bewohner des Gazastreifens haben einen hohen Preis mit dem Blut ihrer Kinder bezahlt, und ich bin einer von ihnen“, sagte Haniyeh gegenüber Al Jazeera.

Haniyeh, der sich in Doha, Katar, aufhält, sagte, die Tötung seiner Söhne und Enkelkinder habe keinen Einfluss auf die Position der Hamas in den Waffenstillstandsgesprächen.

Führender demokratischer Abgeordneter will „Zusicherungen“ vor dem F-15-Deal mit Israel

vor 16 Stunden

Der ranghöchste demokratische Abgeordnete im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses hat erklärt, er wolle „Zusicherungen“ darüber, wie F-15-Kampfjets und Munition von Israel eingesetzt werden, bevor er den Waffentransfer absegnet.

Der Kongressabgeordnete Gregory Meeks erklärte am Dienstag gegenüber CNN, er werde sich in einem geheimen Briefing mit der Regierung Biden darüber informieren, welche Waffensysteme die USA nach Israel zu schicken gedenken und wie sie eingesetzt werden.

Die Biden-Regierung hat dem Kongress kürzlich eine informelle Mitteilung über einen Waffenverkauf an Israel im Wert von 18 Milliarden Dollar übermittelt, der Dutzende von F-15-Kampfjets umfasst.

„Ich möchte nicht, dass die Waffen, die Israel hat, eingesetzt werden, um mehr Tote zu verursachen“, sagte er.

„Ich möchte sicherstellen, dass die humanitäre Hilfe ankommt. Ich will nicht, dass Menschen verhungern, und ich will, dass die Hamas die Geiseln freilässt. Und ich will eine Zwei-Staaten-Lösung“.

Meeks Worte haben Gewicht, denn er ist neben dem republikanischen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses und den ranghöchsten demokratischen und republikanischen Abgeordneten im Auswärtigen Ausschuss des Senats einer von vier Gesetzgebern, die Waffenverkäufe blockieren können.

