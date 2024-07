https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-israels-claim-of-targeting-groups-leader-unfounded-hamas-18183301



Live-Blog: Israels Behauptung, den Anführer der Hamas-Gruppe ins Visier genommen zu haben, ist unbegründet – Hamas

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 281 Tage andauert, hat mindestens 38.443 Palästinenser getötet – die meisten von ihnen Frauen und Kinder – und 88.481 verwundet. Schätzungsweise 10.000 Menschen sind unter den Trümmern begraben und mehr als 9.500 wurden von Tel Aviv entführt.

Bei dem Angriff am Samstagmorgen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 71 Palästinenser getötet und 289 weitere verletzt. / Foto: Reuters

Samstag, 13. Juli 2024

1215 GMT – Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas hat israelische Behauptungen zurückgewiesen, dass einer ihrer hochrangigen Kommandeure das Ziel eines israelischen Luftangriffs auf Zelte von vertriebenen Palästinensern im südlichen Gazastreifen war, bei dem über 70 Menschen getötet und fast 300 weitere verletzt wurden.

In einer Erklärung erklärte die Hamas, dass die Behauptungen der israelischen Medien, Mohammed Deif, der Oberbefehlshaber der Qassam-Brigaden, und ein hochrangiger palästinensischer Kommandeur seien Ziel des Angriffs auf das Gebiet Al Mawasi westlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen gewesen, „unbegründet“ seien.

Sie fügte hinzu, dass die Behauptungen der israelischen Medien „das Ausmaß des schrecklichen Massakers, das die (israelische) Besatzung begangen hat, verschleiern“.

Bei dem Angriff am Samstagmorgen wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 71 Palästinenser getötet und 289 weitere verletzt.

Nach dem Angriff behauptete die Tageszeitung Israel Hayom, ohne Beweise zu liefern, dass das Hauptziel des Luftangriffs die Beseitigung von Mohammed Deif war.

„Es wird als sehr wahrscheinlich eingeschätzt, dass Deif bei dem Angriff verletzt wurde, aber die Militärs warten auf das Ergebnis“, heißt es weiter.

Das israelische Armeeradio behauptete unterdessen, der Angriff habe einer „wichtigen Persönlichkeit“ der Hamas gegolten, aber das Ergebnis sei noch unbekannt.

Weitere Aktualisierungen

1201 GMT – 10 getötete Palästinenser, 20 Verletzte bei israelischem Angriff auf Moschee im Zentrum von Gaza

Bei einem israelischen Angriff auf eine Moschee im Zentrum des Gazastreifens sind mindestens 10 Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt worden.

„Die israelische Armee hat eine Moschee im Lager Shati westlich von Gaza-Stadt im Zentrum des Gazastreifens angegriffen“, sagte der Sprecher der Zivilschutzbehörde Mahmoud Basal der Nachrichtenagentur Anadolu.

Bei dem Angriff wurden 10 Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt, fügte er hinzu.

1116 GMT – Nasser-Krankenhaus in Gaza nicht mehr funktionsfähig: Gesundheitsbeamte des Krankenhauses

Palästinensische Gesundheitsbeamte des Nasser Medical Complex, des ehemals größten funktionierenden Krankenhauses im Gazastreifen, erklärten, das Krankenhaus sei nicht mehr funktionsfähig.

Die Ärzte erklärten, sie seien überfordert und könnten aufgrund der Intensität der israelischen Militäroffensive und des akuten Mangels an medizinischen Hilfsgütern die große Zahl von Opfern nicht medizinisch versorgen.

1104 GMT – Zahl der Todesopfer in Gaza durch israelische Angriffe steigt auf 38.443

Mindestens 38.443 Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober bei der israelischen Militäroffensive auf den Gazastreifen getötet und 88.481 weitere verletzt, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.

„Die bewaffneten Zusammenstöße dauern noch an“, hieß es weiter.

Nach einer Erklärung der Al-Qassam-Brigaden gelang es ihren Kämpfern, „einen Panzerkonvoi in einen Hinterhalt zu locken und drei Merkava-Panzer mit Yassin 105-Granaten in der Nähe der Abu Dhar Al Ghafari-Moschee östlich von Rafah im südlichen Gazastreifen zu zerstören“.

Der militärische Flügel der Hamas, die Al-Qassam-Brigaden, erklärten am Samstag, ihre Kämpfer hätten mehrere israelische Militärfahrzeuge im südlichen Gazastreifen zerstört.

1103 GMT – Al-Qassam-Brigaden zerstören nach eigenen Angaben drei israelische Panzer in einem Hinterhalt im südlichen Gazastreifen

Der militärische Flügel der Hamas, die Al-Qassam-Brigaden, erklärten, ihre Kämpfer hätten im südlichen Gazastreifen mehrere israelische Militärfahrzeuge zerstört.

Nach einer Erklärung der Al-Qassam-Brigaden gelang es ihren Kämpfern, „einen Panzerkonvoi in einen Hinterhalt zu locken und drei Merkava-Panzer mit Yassin 105-Granaten in der Nähe der Abu Dhar Al Ghafari-Moschee östlich von Rafah im südlichen Gazastreifen zu zerstören“.

„Die bewaffneten Zusammenstöße dauern noch an“, heißt es weiter.

1001 GMT – Mehr als 70 Tote, fast 300 Verletzte bei israelischem Angriff auf Lager in Gaza

Bei einem israelischen Angriff auf ein Vertriebenenlager im südlichen Gazastreifen sind mindestens 71 Palästinenser getötet und über 289 weitere verwundet worden.

In einer Erklärung des Gesundheitsministeriums wurde die Zahl der Todesopfer des schrecklichen Massakers der israelischen Besatzer im Lager Al Mawasi aktualisiert, nachdem zunächst von mindestens 20 Toten die Rede war.

In einer früheren Erklärung teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit, dass „die Leichen von 20 Palästinensern und über 90 Verletzten im Nasser Medical Complex in Khan Younis eingetroffen sind, nachdem israelische Streitkräfte das Gebiet Al Mawasi westlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen bombardiert hatten“.

In einer Erklärung hieß es, dass „die Besatzungsarmee ein großes Massaker begangen hat, indem sie Vertriebenenlager im Gebiet Al Mawasi in Khan Younis bombardiert hat“, wobei viele Opfer zu beklagen waren, darunter auch Einzelpersonen und Offiziere des Zivilschutzes.

Augenzeugen berichteten der Agentur Anadolu , dass die israelische Armee fünf schwere Raketen auf das Gebiet von Al Mawasi abfeuerte, das von den israelischen Streitkräften zur Sicherheitszone erklärt worden war.

0950 GMT – Hamas-Beamter sagt, die in Khan Younis Getöteten seien Zivilisten gewesen

Ein ranghoher Hamas-Beamter hat einen Bericht des israelischen Armeeradios, wonach ein Angriff auf Khan Younis im Gazastreifen den Hamas-Militärchef Mohammed Deif getroffen habe, als „Unsinn“ bezeichnet.

„Alle Märtyrer sind Zivilisten, und was passiert ist, war eine schwerwiegende Eskalation des Völkermordkrieges, der von den Amerikanern unterstützt und von der Welt totgeschwiegen wird“, sagte Abu Zuhri und fügte hinzu, der Angriff zeige, dass Israel nicht an einem Waffenstillstandsabkommen interessiert sei.

0731 GMT – Mindestens drei Kinder unter mehreren getöteten und verletzten Palästinensern bei einer Serie israelischer Luftangriffe auf den Gazastreifen

Israelische Streitkräfte haben bei einer Reihe von Luftangriffen auf verschiedene Gebiete des Gazastreifens mehrere Palästinenser, darunter drei Kinder, getötet und viele weitere verletzt.

Eine medizinische Quelle teilte der Agentur Anadolu mit, dass drei Kinder getötet und mehrere andere Personen verletzt wurden, als ein israelisches Kampfflugzeug das Haus der Familie Al-Rai in Deir Al-Balah im Zentrum des Gazastreifens bombardierte.

Die Quelle sagte, dass die Krankenhäuser Al-Awda und Al-Aqsa Märtyrer nach einem israelischen Luftangriff auf das Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens 10 Verletzte zu beklagen hatten.

0305 GMT – Wiederholte Zwangsumsiedlungen durch Israel im gesamten Gazastreifen: UN-Beamter

Der ständige Beobachter der Palästinenser bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansour, hat erklärt, dass die Zwangsvertreibung seines Volkes durch Israel im gesamten Gazastreifen fortgesetzt wird.

„Wir appellieren erneut und mit größter Dringlichkeit an die internationale Gemeinschaft, Israels Abschlachten und Quälen des palästinensischen Volkes zu beenden“, schrieb Mansour in einem Appell an die Staats- und Regierungschefs der Welt.

Mansour betonte, dass die „unmenschliche, illegale und wiederholte Zwangsvertreibung von Zivilisten im gesamten Gazastreifen stattfindet und zu ständigem Aufruhr und Trauma führt, insbesondere bei Kindern und anderen gefährdeten Zivilisten, einschließlich der Kranken, Verwundeten und Behinderten“.

Er sagte, dass der nördliche Gazastreifen erneut evakuiert wird, nachdem Israel die Bewohner zum ersten Mal im Oktober zur Evakuierung gezwungen hatte.

0252 GMT – UN-Agentur für Palästinenser hat Mittel bis Ende September

Der Leiter der UNO-Agentur für palästinensische Flüchtlinge hat erklärt, dass sie über genügend Mittel verfügt, um ihre Arbeit bis Ende September fortzusetzen. Dies geschah im Anschluss an eine Geberkonferenz für die umkämpfte Organisation, auf der UNO-Chef Antonio Guterres um Hilfe von Gebern bat.

„Wir haben unermüdlich mit unseren Partnern zusammengearbeitet, um das Vertrauen in das Hilfswerk wiederherzustellen“, sagte der Leiter des UNRWA, Philippe Lazzarini, nachdem mehrere Länder ihre Mittel zurückgehalten hatten, nachdem Israel im Januar behauptet hatte, dass einige UNRWA-Mitarbeiter an der Hamas-Operation vom 7. Oktober beteiligt waren.

Lazzarini sagte, die neuen Mittelzusagen würden dazu beitragen, den Notbetrieb bis September sicherzustellen.

2117 GMT – Netanjahu will angeblich im Alleingang Gaza-Gespräche führen und widersetzt sich dem Mossad

Israelische Medien haben unter Berufung auf informierte Quellen in Israel enthüllt, dass Premierminister Benjamin Netanjahu die Verhandlungen über einen Geiselaustausch mit den palästinensischen Widerstandsgruppen fast im Alleingang führt.

Der öffentlich-rechtliche Sender KAN zitierte nicht näher bezeichnete Quellen, wonach Netanjahu die Gespräche allein führt und beschlossen hat, seine Position in Bezug auf die Gespräche zu stärken.

Netanjahu steuere alle Einzelheiten der Gespräche und konzentriere sich stärker als in der Vergangenheit auf die Verhandlungen.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtet, dass in Israel die Befürchtung besteht, dass Netanjahu versucht, den Gefangenen-Deal zu behindern, nachdem es zwischen ihm und dem Chef des Mossad, David Barnea, zu Meinungsverschiedenheiten über einige der Bedingungen des Waffenstillstandsvorschlags gekommen ist.

Einer der Hauptunterschiede zwischen dem Mossad, Israels allgemeinem Sicherheitsdienst Shin Bet und Netanjahu bestehe darin, dass die Sicherheitsbehörden einer Rückkehr zu den Kämpfen nur dann zustimmen, wenn die Hamas gegen die Bedingungen des Abkommens verstößt – im Gegensatz zu Netanjahu, der in jedem Fall zu den Kämpfen zurückkehren möchte.

2109 GMT – US-Senator Bernie Sanders ruft zur Aufmerksamkeit für Gaza auf

Senator Bernie Sanders hat die amerikanische Öffentlichkeit dazu aufgerufen, die sich verschlimmernde humanitäre Krise im Gazastreifen nicht aus den Augen zu verlieren, während sich die Medien auf die US-Präsidentschaftswahlen konzentrieren.

„Während sich ein Großteil der Medien auf das Drama der US-Präsidentschaftswahlen konzentriert, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, was im Gazastreifen geschieht, wo sich eine beispiellose humanitäre Krise weiter verschlimmert“, so Sanders in einer Erklärung.

Die israelische Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu habe einen totalen Krieg gegen die Palästinenser begonnen, in dem sie wahllos auf sie ziele, sagte Sanders.

„Deshalb droht Netanjahu möglicherweise eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof“, so Sanders.

Der unabhängige Senator sagte auch, dass die USA weiterhin Milliarden von Dollar und Tausende von Bomben und anderen Waffen zur Unterstützung des Krieges in Gaza bereitstellen.

„Wir, als Amerikaner, sind mitschuldig“, sagte Sanders und forderte ein Ende der US-Unterstützung für „Netanjahus Krieg“.

2108 GMT – Israel tötet Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in der „sicheren Zone“ des Gazastreifens

Eine in Großbritannien ansässige Hilfsorganisation erklärte, dass einer ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen bei einem israelischen Angriff auf ein Lagerhaus in einer von Israel als humanitäres Schutzgebiet deklarierten Zone getötet wurde.

Bei dem Angriff wurden auch drei Mitarbeiter anderer Hilfsorganisationen, die das Lagerhaus nutzen, getötet, teilte die al-Khair Foundation in einer Erklärung mit.

Das Lagerhaus befand sich in Muwasi, einem Gebiet an der Mittelmeerküste des Gazastreifens, das zu einer „humanitären Sicherheitszone“ gehört, in der Israel die Palästinenser aufgefordert hat, Zuflucht zu suchen.

2006 GMT – Palästinensische Gruppen beschießen israelische Soldaten und Fahrzeuge im Gazastreifen

Die palästinensischen Widerstandsgruppen haben weitere Angriffe auf israelische Soldaten und Fahrzeuge in verschiedenen Gebieten des belagerten Gazastreifens angekündigt.

In einer Erklärung erklärten die Al-Qassam-Brigaden der Hamas-Gruppe, ihre Kämpfer hätten zwei Merkava-4-Panzer der israelischen Armee mit Sprengstoff aus israelischen Kriegsresten im Viertel Tel al-Hawa im südwestlichen Gazastreifen getroffen.

In einer weiteren Erklärung erklärte Al-Qassam, dass sie israelische Truppen, die im Netzarim-Korridor stationiert sind, der von der israelischen Armee im zentralen Gazastreifen eingerichtet wurde, um den nördlichen Gazastreifen von den südlichen Teilen zu trennen, mit Mörsergranaten beschossen haben.

Auch die Al-Quds-Brigaden der Gruppe Islamischer Dschihad erklärten, sie hätten israelische Truppen und Fahrzeuge im Netzarim-Korridor mit Mörsergranaten beschossen.

