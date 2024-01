Live blog: No alternative to Hamas rule in Gaza – Israeli minister Israel’s war on Gaza – now in its 102nd day – has killed some 24,285 Palestinians and wounded 61,154, Palestinian authorities say, as Yemen’s Houthis hit US-owned ship and Iran strikes „Mossad spy site“ in northern Iraq.

„Die Hamas ist weit davon entfernt, besiegt zu sein, und wenn irgendjemand denkt, dass es eine Alternative zu ihrer Herrschaft im Gazastreifen geben wird, dann wird das einfach nicht passieren“, sagt Israels Kriegskabinettsminister Gideon Sa’ar. / Bild: AFP

Live-Blog: Keine Alternative zur Hamas-Herrschaft in Gaza – israelischer Minister

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 102 Tage andauert, hat nach Angaben der palästinensischen Behörden 24.285 Palästinenser getötet und 61.154 verwundet, während die jemenitischen Houthis ein Schiff in US-Besitz angriffen und der Iran eine „Mossad-Spionageeinrichtung“ im Nordirak angriff.

Dienstag, 16. Januar 2024

1033 GMT – Die Tatsache, dass die Hamas trotz der israelischen Angriffe weiterhin im Gazastreifen festsitzt, ist nach Ansicht eines israelischen Ministers ein Zeichen dafür, dass es keine Alternative zu ihrer Herrschaft in der Enklave gibt.

„Die Hamas ist weit davon entfernt, besiegt zu sein, und wenn irgendjemand glaubt, dass es eine Alternative zu ihrer Herrschaft im Gazastreifen geben wird, dann wird es sie einfach nicht geben“, sagte Israels Minister für das Kriegskabinett, Gideon Sa’ar, dem Armeeradio.

Letzte Woche forderte Oppositionsführer Yair Lapid die Minister der blau-weißen Partei, darunter Gantz und Sa’ar, auf, aus Protest gegen Netanjahus Politik in der laufenden Schlacht aus der Regierung auszutreten.

Sa’ar, ein prominentes Mitglied der Blau-Weiß-Partei und Kriegsgegner, sagte jedoch, es sei wichtig, die Notstandsregierung beizubehalten, da wir uns immer noch im Kriegszustand befänden.

1021 GMT – Norwegen und Verbündete arbeiten an einem Konzept für eine einheitliche palästinensische Regierung

Mehrere europäische Staaten, „besorgte“ arabische Länder und die Vereinigten Staaten arbeiten an einem Konzept für eine einheitliche palästinensische Regierung, die Mittel für den Wiederaufbau anziehen könnte, sagte Norwegens Außenminister in einem Interview in Davos.

„Eine Reihe von Ländern arbeitet mit uns zusammen… und versucht, eine breite Einheitsregierung zu bilden“, sagte Espen Barth Eide, ohne die einzelnen Länder zu nennen.

Norwegen ist der Ansicht, dass ein vereinigtes palästinensisches Gebiet von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden sollte, aber „vor allem muss es das sein, was die Palästinenser wollen“, fügte er hinzu.

1016 GMT – Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert, angeblich eine der stärksten: Israel

Nach israelischen Angaben wurden 15 Raketen auf den Süden Israels abgefeuert, wobei ein Geschäft beschädigt wurde.

Israelische Medien berichteten, dass es sich um einen der stärksten Beschüsse aus dem Gazastreifen seit mehr als einer Woche handelte.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass die Raketen von der zentralen Gaza-Stadt Bureij aus abgefeuert wurden.

Dies geschah einen Tag, nachdem Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärt hatte, dass die israelische Armee die militärische Kontrolle vom nördlichen Gazastreifen auf andere Teile der Enklave ausdehnt.

0913 GMT – Die Zahl der Todesopfer der israelischen Angriffe im Gazastreifen steigt auf 24.285 an.

Das Gesundheitsministerium im belagerten palästinensischen Gazastreifen hat mitgeteilt, dass seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 24.285 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden sind.

In einer Erklärung des Ministeriums heißt es, dass in dem palästinensischen Gebiet während des Krieges auch 61.154 Menschen verwundet wurden.

0910 GMT – Katar unterstreicht die Notwendigkeit einer Zweistaatenlösung für Stabilität

Der Premierminister von Katar hat während des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos erklärt, dass es für die künftige Stabilität in Israel und den palästinensischen Gebieten entscheidend sei, dass Israel einem zeitlich begrenzten, verbindlichen Weg zu einer Zweistaatenlösung zustimmt.

Scheich Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani sagte, die Palästinenser müssten selbst entscheiden, ob die Hamas auch in Zukunft eine politische Rolle spielen werde.

0802 GMT – Israel schlägt im Grenzgebiet zum Libanon zu, um eine Bedrohung zu beseitigen“: Armee

Das israelische Militär hat mitgeteilt, dass seine Spezialeinheiten einen Angriff in der Gegend von Ayta ash Shab im Libanon durchgeführt haben.

„IDF-Spezialkräfte schlugen zu, um eine Bedrohung in der Gegend von Ayta ash Shab im Libanon zu beseitigen“, teilte das Militär mit.

Es wurde nicht gesagt, welche Art von Kräften zugeschlagen hatte und wo genau sie operiert hatten.

Das Militär sagte auch, dass seine Flugzeuge einen Panzerabwehrraketenwerfer im Südlibanon getroffen haben, der der vom Iran unterstützten Hisbollah gehörte.

0702 GMT – Israelisches Militär tötet nach eigenen Angaben Dutzende palästinensische Kämpfer im nördlichen Gazastreifen

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Dutzende von palästinensischen Kämpfern in der Nähe der Stadt Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen getötet und etwa 100 Raketenwerfer ausgehoben.

„Während der IDF-Aktivitäten in der Gegend von Beit Lahia entdeckten die Truppen etwa 100 Raketenabschussvorrichtungen und 60 einsatzbereite Raketen. Die Truppen töteten dabei Dutzende von Terroristen“, hieß es.

0623 GMT – Verletzte nach tödlichem Schusswechsel an der israelisch-ägyptischen Grenze gemeldet

Israel hat mitgeteilt, dass einer seiner Soldaten bei einem Schusswechsel an der Grenze zu Ägypten „leicht verletzt“ wurde, was Kairo auf Drogenschmuggel zurückführte.

In Ägypten wurde eine Person getötet.

In der Erklärung des israelischen Militärs heißt es, die Kämpfe hätten sich in der Nähe des Grenzübergangs Nitzana auf der Sinai-Halbinsel ereignet, und es habe 20 bewaffnete Verdächtige gegeben.

Die Israelis und die Verdächtigen lieferten sich einen Schusswechsel, wobei Israel sagte, dass unter den Verdächtigen „Treffer identifiziert“ wurden, ohne dies näher zu erläutern.

Die getroffene israelische Soldatin wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus evakuiert und ihre Familie wurde informiert“, teilte das Militär mit.

Das israelische Militär hat die Verdächtigen nicht identifiziert. In einer Erklärung des ägyptischen Militärs vom Dienstag hieß es, die Verdächtigen hätten versucht, Drogen zu schmuggeln. Demnach wurde eine Person getötet und sechs Personen wurden festgenommen.

0521 GMT – Israel sagt, dass der Krieg im südlichen Gazastreifen beendet werden soll, da die Zahl der Toten 24.000 übersteigt

Israel hat erklärt, dass sein Krieg im südlichen Gazastreifen bald in eine weniger intensive Phase eintreten wird, nachdem das Gesundheitsministerium in Gaza mitgeteilt hatte, dass die Zahl der Todesopfer in dem Gebiet 24.000 überstiegen habe.

Mehr als 100 Tage nach Beginn des israelischen Gemetzels steht die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu unter starkem internationalen Druck, die Kämpfe zu beenden, da die Zahl der zivilen Todesopfer steigt und sich die humanitäre Krise im Gazastreifen verschärft.

Gleichzeitig haben tödliche Gewalt im besetzten Westjordanland, Feuergefechte an Israels Grenze zum Libanon und Angriffe der US-Streitkräfte auf die vom Iran unterstützten jemenitischen Houthis, die sich mit der Hamas solidarisieren, die Angst vor einer Eskalation über Gaza hinaus geschürt.

0133 GMT – UKMTO meldet Zwischenfall vor der Küste Eritreas in Assab

Die britische Organisation UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) hat einen Bericht über ein kleines Boot erhalten, das ein Schiff im Roten Meer etwa 105 Kilometer nordwestlich von Eritreas Assab umkreist hat.

Das Schiff und die Besatzung wurden als sicher gemeldet und befinden sich auf dem Weg zu ihrem nächsten Hafen, nachdem das Sicherheitspersonal auf dem Schiff Warnschüsse abgegeben hatte und das kleine Boot sich entfernte“, so UKMTO in einer Mitteilung.

Aus Protest gegen Israels brutalen Krieg gegen den belagerten Gazastreifen haben die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen ihre Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer verschärft.

Verschiedene Schifffahrtslinien haben ihren Betrieb eingestellt und nehmen stattdessen den längeren Weg um Afrika herum.

0119 GMT – Israelische „Kolonisten“ greifen palästinensische Grundstücke im Westjordanland an

Mehrere bewaffnete „israelische Siedler“ haben die Fahrzeuge palästinensischer Zivilisten in der Stadt Sinjil nördlich von Ramallah angegriffen, berichtet die Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf lokale Quellen.

Eine Gruppe „bewaffneter Kolonisten“ griff palästinensische Fahrzeuge in der Stadt Sinjil an und schlug die Scheiben mehrerer Autos ein.

Wafa sagte, „Kolonisten griffen am Montagabend Fahrzeuge von Bürgern an der Kreuzung von Ayun Haramiya, nördlich von Ramallah, an“.

Früher am Montagabend griffen „Kolonisten“ auch palästinensische Fahrzeuge an der Kreuzung Oyoun al Haramiyeh, nördlich von Ramallah, an, fügte WAFA hinzu.

0054 GMT – Jüdische Aktivisten stürmen das österreichische Parlament, um den Völkermord in Gaza zu verurteilen

Eine Gruppe jüdischer Aktivisten, die sich dem israelischen Gemetzel widersetzen, haben das österreichische Parlamentsgebäude in Wien gestürmt, um ihre Ablehnung des von Israel im belagerten Gazastreifen begangenen „Massakers“ und „Völkermordes“ zum Ausdruck zu bringen.

Wie Russia Today unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, unterbrach eine Gruppe junger jüdischer Aktivisten, die einer Organisation namens „Don’t Speak for Us“ angehören, die sich gegen die Positionen der israelischen Regierung wendet, eine Sitzung des österreichischen Parlaments anlässlich des 75. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, rief „Stoppt den Völkermord“ und prangerte die israelischen Verbrechen der ethnischen Säuberung im belagerten Gazastreifen an.

Die Aktivisten hielten palästinensische Flaggen hoch und warfen Flugblätter in das Parlamentsgebäude, während sie Slogans skandierten, die ein Ende des Völkermords im Gazastreifen forderten, bevor die Polizei eingriff und sie hinausdrängte.

2210 GMT – Israel tötet 25 Zivilisten in einem neuen Gemetzel in Gaza: Palästina

Israel hat während seiner anhaltenden Bombardierung verschiedener Gebiete im belagerten Gazastreifen 25 Palästinenser getötet und Dutzende weitere verwundet, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Unter Berufung auf medizinische Quellen im Europäischen Gaza-Krankenhaus berichtete WAFA, dass bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im Mirage-Gebiet nördlich von Rafah im belagerten Gazastreifen 11 Menschen aus den Familien al Saiban und Ben Jermi, zumeist Kinder und Frauen, getötet und viele weitere verwundet wurden.

Nach einem israelischen Bombenangriff auf ein Gebäude in der Nähe des Hauptquartiers des Zivilschutzes in der Stadt Khan Younis tötete Israel außerdem acht Menschen und verwundete Dutzende, darunter auch Mitglieder des Zivilschutzes, so WAFA.

Bei Luftangriffen auf das Flüchtlingslager al Bureij im Zentrum des Gazastreifens seien vier Menschen getötet und mehrere weitere verwundet worden, so die Nachrichtenagentur, und bei der israelischen Bombardierung des Viertels Tel al Hawa in Gaza-Stadt seien zwei Menschen getötet und mehrere verwundet worden.

„In der Zwischenzeit feuerten die israelischen Kriegsschiffe mehrere Raketen auf die Stadtteile Tel al Hawa und Sheikh Ajlin im Westen von Gaza-Stadt ab, während die israelische Artillerie die östlichen Teile der Stadt beschoss“, so die Nachrichtenagentur WAFA.

