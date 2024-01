Live blog: Palestinians rebury bodies Israel exhumed from Gaza cemetery Israel’s war on besieged Gaza – now in its 92nd day – has killed at least 22,600 Palestinians and wounded 57,910 as Tel Aviv continues bombardment of cities, towns and refugee camps across the besieged enclave.

Leichen, darunter Kinder, die nach dem israelischen Angriff in Deir Al Balah, Gaza, am 06. Januar 2024 in die Leichenhalle des Aqsa-Krankenhauses gebracht werden. / Foto: AA

Live-Blog: Palästinenser beerdigen Leichen, die Israel auf dem Friedhof in Gaza exhumiert hat

Israels Krieg gegen den Gazastreifen – der nun schon 92 Tage andauert – hat mindestens 22.722 Palästinenser getötet und 58.166 verwundet, während Tel Aviv die belagerte Enklave weiter bombardiert.

Samstag, 6. Januar 2023

2100 GMT – Hinterbliebene Palästinenser beerdigen Leichen, die von einem Friedhof in Gaza-Stadt exhumiert wurden, wo die israelische Armee eine Bodeninvasion durchgeführt hat.

Die Aufnahmen vom Friedhof im Stadtteil Al Tuffah zeigen in Säcke eingewickelte Leichen, die auf Erdhügeln ausgebreitet sind.

Andere Leichen lagen um zertrümmerte Gräber herum verstreut, während ein Dutzend maskierter Männer mit Schaufeln daran arbeitete, sie wieder einzugraben, wie das Video zeigt.

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas beschuldigte das israelische Militär, „1.100 Gräber“ auf dem Friedhof zerstört und „150 Leichen kürzlich bestatteter Märtyrer gestohlen“ zu haben.

„Wir waren überrascht, als wir sahen, dass die Leichen exhumiert wurden“, sagte ein Einheimischer mit dem Nachnamen Aliwa, der zu den Menschen gehörte, die die Leichen umgruben. Er beschuldigte die israelische Armee, die Leichen mit einem „Bulldozer“ überfahren zu haben.

In der Nähe der Gräber waren Spuren im Boden zu sehen, die wie Fährten aussahen.

„Wir sind dabei, die Leichen auf dem Friedhof zu bergen“, sagte er und fügte hinzu, dass nur eine „kleine Anzahl“ von Leichen identifiziert worden sei.

Weitere Aktualisierungen

2200 GMT – Tausende versammeln sich in Paris zur Unterstützung von Palästina

Tausende haben bei einer Demonstration im Herzen der französischen Hauptstadt ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck gebracht.

Auf dem Place de la Bastille forderte der Demonstrationszug zur Unterstützung des Gazastreifens und des besetzten Westjordanlandes, der dem Aufruf des Nationalen Kollektivs für einen gerechten und nachhaltigen Frieden zwischen Palästinensern und Israelis (CNPJDPI) gefolgt war, einen vollständigen und dauerhaften Waffenstillstand in Palästina und insbesondere ein Ende der israelischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Gaza.

„Stoppt die Massaker in Gaza und im Westjordanland“, hieß es auf einem Transparent, das an prominenter Stelle zu sehen war.

Die Demonstranten skandierten Slogans zur Solidarität mit den Palästinensern und sangen vor allem: „Wir sind alle Palästinenser“. Sie prangerten auch die von Israel begangenen Kriegsverbrechen an.

2100 GMT – Die israelische Armee hat Geld und Goldgegenstände im Wert von 25 Millionen Dollar geplündert: Regierung von Gaza

Das Medienbüro des Gazastreifens erklärte, die israelische Armee habe seit dem 7. Oktober Geld und goldene Artefakte im Wert von etwa 25 Millionen Dollar aus der Enklave geplündert.

Es sagte, es habe „Dutzende von Zeugenaussagen von Bewohnern des Gazastreifens über den Diebstahl von Geld, Gold und Artefakten im Wert von schätzungsweise 90 Millionen Schekel (24,5 Millionen Dollar) in den letzten 92 Tagen durch die israelische Besatzungsarmee“ erhalten.

„Die Diebstahloperationen fanden auf verschiedene Weise statt, zunächst an den Kontrollpunkten, wie z.B. in der Salah al Din Straße, wo sie den Vertriebenen, die aus dem nördlichen Gazastreifen in den Süden gezogen waren, ihre Taschen mit ihren wertvollen Besitztümern wie Geld, Gold und Artefakten stahlen“, so das Büro.

