Israeli troops stole $25M in money, artefacts from Palestinians: report Israeli troops ransacked the homes of Palestinian residents who were asked to evacuate and stole bags containing valuable possessions from displaced Palestinian people at the Salah al Din Street checkpoint.

Israelische Truppen haben Palästinensern 25 Millionen Dollar an Geld und Kunstgegenständen gestohlen: Bericht

Israelische Truppen durchwühlten die Häuser palästinensischer Bewohner, die zur Evakuierung aufgefordert worden waren, und stahlen Taschen mit wertvollen Gegenständen von vertriebenen Palästinensern am Kontrollpunkt in der Salah al Din-Straße.

Seit dem 7. Oktober hat die israelische Armee im Gazastreifen Geld und Kunstgegenstände im Wert von rund 25 Millionen Dollar geplündert.

Das Gaza Media Office teilte am Samstag mit, es habe Dutzende von Zeugenaussagen von Einwohnern des Gazastreifens erhalten, die über den Diebstahl von Geld, Gold und Artefakten „in Höhe von schätzungsweise 90 Millionen Schekel in den letzten 92 Tagen durch die israelische Besatzungsarmee“ berichteten.

Die Diebstähle seien auf verschiedene Weise erfolgt, etwa an israelischen Kontrollpunkten.

So stahlen israelische Truppen an der Salah al Din-Straße Taschen mit wertvollen Gegenständen wie Geld, Gold und Artefakten von den Vertriebenen, die aus dem nördlichen Gazastreifen in den Süden gezogen waren.

Darüber hinaus führten israelische Truppen „Einbrüche in Häuser durch, deren Bewohner aufgefordert wurden, zu evakuieren“.

„(Die israelische Armee) machte Erinnerungsfotos und Videoclips für dieses Verbrechen, von denen einige auf ihren Konten in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, wie es in der Stadt Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen geschah“, so das Medienbüro.

Die israelischen Behörden haben sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

