LIVE: Israel begeht „Massaker“ in Gaza-Stadt, 66 Tote heute im gesamten Gazastreifen

Neun Palästinenser getötet, als Hilfsgüterverteilungszentren in Gaza erneut geschlossen werden

Von Virginia Pietromarchi, Usaid Siddiqui und Jillian Kestler-D’Amours

Veröffentlicht am 7. Juni 2025

Der Zivilschutz in Gaza teilt Al Jazeera mit, dass bei einem israelischen Angriff auf Sabra in Gaza-Stadt mindestens 15 Menschen getötet und 50 verletzt wurden, und bezeichnet das Ereignis als „vollständiges Massaker“.

Israelische Streitkräfte töten mindestens acht Palästinenser, die in der Nähe einer Hilfsstelle in al-Akhawah bei Rafah warten, wodurch die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Einsätze der Gaza Humanitarian Foundation auf der Suche nach Hilfe getötet wurden, auf 118 steigt.

Die israelische Armee gibt bekannt, dass sie die Leiche des thailändischen Staatsbürgers Natthapong Pinta geborgen hat, der am 7. Oktober 2023 in Gaza gefangen genommen worden war.

Bei Israels Krieg gegen Gaza sind laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 54.772 Palästinenser getötet und 125.834 verletzt worden.

Bei den von der Hamas angeführten Angriffen vom 7. Oktober 2023 wurden in Israel schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Israelische Armee setzt Zerstörung von Häusern im Westjordanland fort und gibt Bewohnern „3 Stunden Zeit, um ihre Habseligkeiten zu holen“

Die israelische Armee zerstört laut der Nachrichtenagentur Wafa bereits den zweiten Tag in Folge Wohngebäude im Flüchtlingslager Tulkarem im besetzten Westjordanland.

Dies ist Teil des Plans Israels, 106 Gebäude in Tulkarem und Nur Shams abzureißen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht, die die israelische Armee den Bewohnern der beiden Orte vor mehr als einer Woche zugestellt hat. Den Palästinensern wurden drei Stunden Zeit gegeben, um ihre Häuser zu betreten und ihre Habseligkeiten zu holen, hieß es weiter.

Die beiden Flüchtlingslager – zusammen mit dem Lager in Jenin – sind seit Jahrzehnten Schauplatz der längsten und zerstörerischsten Militäroperation Israels in den palästinensischen Gebieten. Seit Beginn der Operation am 21. Januar haben israelische Soldaten groß angelegte Zerstörungen durchgeführt, die laut UNRWA „darauf abzielen, die Merkmale der Lager dauerhaft zu verändern“.

Die Operation hat zur größten Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland seit dem Krieg von 1967 geführt, wobei etwa 40.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben wurden. Die drei Orte sind nun fast vollständig von ihren Bewohnern geräumt, teilte die UN-Agentur mit.

Hamas warnt vor israelischer Gefangener in von Armee belagertem Gebiet

Der Hamas-Sprecher Abu Obeida hat gewarnt, dass der israelische Gefangene Matan Zangauker derzeit an einem von der israelischen Armee belagerten Ort festgehalten wird.

Abu Obeida sagte, dass die israelische Armee die Verantwortung tragen würde, sollte Zangauker bei einem Befreiungsversuch getötet werden.

Zivilschutzteams suchen in Gaza-Stadt in Trümmern nach Überlebenden und Leichen

Hind Khoudary

Berichterstattung aus Deir el-Balah, zentrales Gaza

Die Lage spitzt sich in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens zu.

Der jüngste Angriff galt einem Gebäude im Stadtteil Sabra in Gaza-Stadt. [Quellen] berichten, dass Dutzende Palästinenser noch unter den Trümmern verschüttet sind.

Die Zivilschutzteams versuchen, Leichen zu bergen und so viele Palästinenser wie möglich zu retten.

Israelische Armee ordnet neue Vertreibung im Norden Gazas an

Der arabischsprachige Sprecher der israelischen Armee, Avichay Adraee, hat angekündigt, dass alle Bewohner des Stadtteils Abd al-Rahman im Nordwesten von Gaza-Stadt und des Stadtteils al-Nahda im Flüchtlingslager Jabalia „unverzüglich nach Süden evakuiert werden müssen“.

Am Freitag, dem ersten Tag des muslimischen Feiertags Eid al-Adha, hatte das israelische Militär ähnliche Evakuierungsbefehle für den Norden Gazas erteilt.

Zeugen berichten von tödlichen israelischen Schüssen „auf Zivilisten“

Wir berichten über den tödlichen Vorfall in der Nähe eines von den USA unterstützten Hilfszentrums in Rafah, bei dem mindestens acht Menschen durch israelische Schüsse getötet wurden.

Der in Gaza lebende Samir Abu Hadid berichtete der Nachrichtenagentur AFP, dass sich Tausende Menschen am al-Alam-Kreisverkehr in der Nähe des Hilfszentrums versammelt hatten.

„Sobald einige Menschen versuchten, sich dem Hilfszentrum zu nähern, eröffneten die israelischen Besatzungstruppen aus gepanzerten Fahrzeugen, die in der Nähe des Zentrums stationiert waren, das Feuer, schossen in die Luft und dann auf Zivilisten“, sagte Abu Hadid.

Die GHF nahm Ende Mai ihre Arbeit auf, nachdem Israel eine mehr als zweimonatige Blockade des Gazastreifens teilweise gelockert hatte.

Die Vereinten Nationen, die eine Zusammenarbeit mit der GHF aus Neutralitätsgründen abgelehnt haben, warnten, dass die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens mit mehr als zwei Millionen Menschen von Hunger bedroht sei.

