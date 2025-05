https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/5/16/live-israeli-attacks-kill-more-than-100-palestinians-across-gaza



Live: Israel greift Jemen an, mehr als 100 Palästinenser in Gaza getötet

Gaza unter Beschuss: Mehr als 100 Tote oder Vermisste nach israelischen Angriffen

Von Urooba Jamal und Jillian Kestler-D’Amours

Veröffentlicht am 16. Mai 2025

Bei israelischen Luftangriffen sind seit heute Morgen mehr als 100 Palästinenser in Gaza getötet worden, Dutzende werden unter den Trümmern zerstörter Gebäude vermisst.

Das israelische Militär hat erneut Jemen angegriffen und behauptet, den Hafen von Hodeidah und as-Salif in dem von den Houthis kontrollierten Gebiet getroffen zu haben.

Die Hamas hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Israel für diese „barbarische Eskalation“ zur Rechenschaft zu ziehen.

Bei Israels Krieg gegen Gaza wurden laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 53.119 Palästinenser getötet und 119.919 verletzt.

Das Regierungsmedienbüro aktualisierte die Zahl der Todesopfer auf mehr als 61.700 und erklärte, dass Tausende Menschen unter den Trümmern vermisst und vermutlich tot seien. Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden schätzungsweise 1.139 Menschen in Israel getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Alle vier Minuten trifft ein israelischer Luftangriff Gaza

Die israelische Zeitung Maariv berichtet, dass heute durchschnittlich alle vier Minuten ein israelischer Luftangriff Gaza getroffen habe.

Die Zeitung merkte an, dass die Häufigkeit der Luftangriffe höher ist als am Vorabend der israelischen Bodenoffensive im Oktober 2023, als der Krieg ausbrach.

Netanjahu bezeichnet jüngste Angriffe auf Jemen als „nur den Anfang“

Wie wir bereits berichtet haben, hat Israel erklärt, die Häfen von Hodeidah und as-Salif im Jemen angegriffen zu haben.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu sagte nun, die Angriffe seien „nur der Anfang“.

„Wir werden nicht tatenlos zusehen und zulassen, dass die Houthis uns Schaden zufügen. Wir werden sie mit größerer Gewalt angreifen, auch ihre Führung und die gesamte Infrastruktur, die ihnen Angriffe auf uns ermöglicht“, erklärte er in einer Stellungnahme, die auf dem Social-Media-Account der Regierung veröffentlicht wurde.

Er bezeichnete die Houthis als ‚nur ein Werkzeug‘ und sagte, Iran stecke ‚hinter ihnen‘.

Was bedeutet die Eskalation Israels gegenüber den Houthis für den Jemen?

„Die Narben werden ein Leben lang bleiben“ für die Kinder in Gaza

Ein Vertreter der UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF sagt, palästinensische Kinder in Gaza „müssen Tag für Tag hungern, nur um Opfer willkürlicher Angriffe zu werden“.

In einer Erklärung, in der er die Tötung von mindestens 45 Kindern in Gaza in den letzten zwei Tagen verurteilte, betonte Edouard Beigbeder, UNICEF-Regionaldirektor für den Nahen Osten und Nordafrika, dass es in dem Gebiet „keine sicheren Orte“ gebe.

„Von Norden bis Süden werden Kinder getötet und verstümmelt, in Krankenhäusern, in Schulen, die zu Notunterkünften umfunktioniert wurden, in provisorischen Zelten oder in den Armen ihrer Eltern“, sagte er und wies darauf hin, dass in den letzten zwei Monaten mehr als 950 palästinensische Kinder getötet worden seien.

„Die Bedrohung für das Leben der Kinder geht über Bomben und Kugeln hinaus. Auch die Lebensbedingungen gefährden ihr Überleben. Mit jedem Tag, an dem die Hilfsblockade andauert, steigt das Risiko von Hungersnot, Krankheit und Tod.

Sie haben unvorstellbares Leid erfahren. Ihre Narben werden ein Leben lang bleiben.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …