Live: Israel greift Tyrus an, während Netanjahu sich weigert, ethnische Säuberungen in Gaza auszuschließen

B’Tselem fordert Maßnahmen gegen Israels ethnische Säuberung im Norden Gazas

Blinken ermutigt Israel, die Normalisierung mit Saudi-Arabien inmitten des Gaza-Krieges fortzusetzen

US-Raketenabwehrsystem in Israel „eingerichtet“

UN-Bericht: Wiederaufbau in Gaza könnte unter Blockade 350 Jahre dauern

Gallant: Nach einem israelischen Angriff auf den Iran wird die Welt unser Training verstehen

vor 13 Minuten

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte gegenüber den Flugzeugbesatzungen auf dem Luftwaffenstützpunkt Hatzerim im Süden Israels, dass „nach unserem Angriff auf den Iran jeder verstehen wird, was Sie im Vorbereitungs- und Trainingsprozess getan haben“, berichtet die Times of Israel.

„Jeder, der vor einem Jahr davon geträumt hat, uns zu schlagen und anzugreifen, hat einen hohen Preis dafür bezahlt und ist nicht mehr in diesem Traum“, sagte er.

Israel hat geschworen, auf den Angriff des Iran mit ballistischen Raketen am 1. Oktober zu reagieren.

Palästinenser, die Familienmitglieder in Gaza verloren haben, treffen Keir Starmer

vor 31 Minuten

Der britische Premierminister Keir Starmer traf am Dienstag Palästinenser, die „ihre Liebsten“ in Gaza verloren haben, und sagte, er sei „von ihrer unermesslichen Trauer ergriffen“.

Dieses Treffen war das erste zwischen einer großen palästinensischen Delegation und einem britischen Regierungsvertreter seit dem Regierungsantritt der Labour-Partei im Juli.

Starmer traf sie in der Downing Street zusammen mit der stellvertretenden Premierministerin Angela Rayner, dem Minister für den Nahen Osten, Hamish Falconer, und dem palästinensischen Botschafter im Vereinigten Königreich, Hussam Zomlot.

„Dieses schreckliche Leid muss ein Ende haben, es muss einen sofortigen Waffenstillstand geben, und Israel muss jetzt uneingeschränkte Hilfe nach Gaza lassen“, sagte Starmer nach dem Treffen auf der Social-Media-Plattform X.

Zu den Gemeindemitgliedern gehörten auch Personen, deren Kinder und Babys von Israel im belagerten Streifen getötet und verwundet wurden.

Die Anwesenden forderten den Premierminister auf, verletzte Kinder, die lebensrettende medizinische Versorgung benötigen, im Rahmen eines „Kinderevakuierungsprogramms“ zu evakuieren.

Das Projekt würde zunächst 15 schwer verletzten Kindern aus Gaza eine lebensrettende medizinische Behandlung ermöglichen, basierend auf der Entscheidung Irlands, 30 pädiatrische Patienten aus Gaza aufzunehmen.

Laut Gemeindemitgliedern würde die britische Regierung im Rahmen des Plans die Koordination von Reisegenehmigungen, medizinischen Visa und sicheren Transporten übernehmen.

Weiterlesen: Palästinenser, die Familienmitglieder in Gaza verloren haben, treffen Keir Starmer

Premierminister Keir Starmer trifft am Dienstag, dem 22. Oktober, Palästinenser, die Familienmitglieder in Gaza verloren haben (Screenshot/X)

Israelische Streitkräfte greifen palästinensische Schüler im Westjordanland an

vor 34 Minuten

Israelische Streitkräfte haben palästinensische Schulkinder in der besetzten Stadt al-Khader im Westjordanland südlich von Bethlehem angegriffen, wie die Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf lokale Quellen berichtet.

Den Quellen zufolge führte das israelische Militär eine Razzia in der Stadt durch, feuerte scharfe Munition in die Luft und setzte Tränengas und Blendgranaten gegen Schüler ein, die ihre Schule verließen. Es wurden keine Opfer gemeldet.

Dreißig Menschen im belagerten Kamal-Adwan-Krankenhaus gestorben

vor 35 Minuten

Ein Orthopäde von Ärzte ohne Grenzen (MSF), der derzeit im belagerten Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden von Gaza Zuflucht gefunden hat, berichtet, dass die Situation in der medizinischen Einrichtung „katastrophal“ ist.

„Im Kamal-Adwan-Krankenhaus und im Norden von Gaza herrscht der Tod in allen Formen und Arten. Die Bombardierung hört nicht auf. Die Artillerie hört nicht auf. Die Flugzeuge hören nicht auf. Es wird schwer beschossen, und auch das Krankenhaus ist ein Ziel. Es sieht aus wie in einem Film, es scheint nicht real zu sein“, sagte Dr. Mohammed Obeid in einer Sprachnotiz, die von der NRO geteilt wurde.

Er berichtete, dass das Krankenhaus überlastet ist und keine medizinische oder chirurgische Ausrüstung zur Behandlung der Verletzten hat.

Die Krankenwagen „kommen nicht voran“ und können daher keine Leichen oder Verletzte erreichen, die auf den Straßen verstreut sind.

„Viele von ihnen starben, bevor sie das Krankenhaus erreichten, und andere starben im Krankenhaus, weil wir ihre Wunden nicht behandeln konnten„, sagte Obeid.

Er berichtete, dass derzeit 30 Menschen im Krankenhaus gestorben sind und etwa 130 Verletzte dringend versorgt werden müssen.

„Wir sind hoffnungslos. Mir fehlen die Worte“, sagte er.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer in Gaza steigt auf über 42.700

vor 54 Minuten

Bei den israelischen Angriffen im Gazastreifen in den letzten 24 Stunden wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 74 Palästinenser getötet und 130 verletzt.

Damit beläuft sich die Gesamtzahl der seit Beginn des Krieges getöteten Menschen auf mindestens 42.792, wobei 100.412 verwundet wurden.

Tausende werden noch immer unter den Trümmern zerstörter Gebäude vermisst, die meisten der Getöteten sind Frauen und Kinder.

Palästinensisches Ministerium macht UN-Sicherheitsrat für Versäumnisse in Gaza verantwortlich

vor 1 Stunde

Das palästinensische Außenministerium veröffentlichte eine Erklärung, in der es den UN-Sicherheitsrat für „die Folgen seines anhaltenden Versagens, den Völkermordkrieg gegen unser Volk zu stoppen“, verantwortlich macht.

Das Ministerium forderte den Rat auf, seine Befugnisse zum Schutz der Palästinenser einzusetzen, insbesondere derjenigen, die im nördlichen Gazastreifen leiden.

Es warnte auch vor den Risiken, die von „allen vorgeschlagenen Plänen zur Aufrechterhaltung der Trennung“ von Gaza und dem besetzten Westjordanland ausgehen.

In der Erklärung wurde betont, dass die internationale Anerkennung eines legitimen palästinensischen Staates der einzige Weg zur Lösung der Krise sei.

Das Ministerium fügte hinzu, dass die Positionen der Länder „am Tag nach“ dem Krieg ihre wahre Haltung zur Zweistaatenlösung offenbaren würden.

