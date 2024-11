https://www.middleeasteye.net/live/live-israel-gaza-north-lebanon-war-hezbollah-hamas-beirut-ceasefire



Live: Israel tötet 44 Palästinenser in den letzten 24 Stunden

Unterdessen zieht sich Katar aus den Gesprächen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen zurück, sagt ein Beamter

Wichtige Punkte

Experten für globale Ernährungssicherheit sagen Hungersnot im Norden des Gazastreifens voraus

Mindestens sieben Menschen bei israelischen Angriffen auf das libanesische Tyre getötet

Soldaten bei israelischem Angriff auf Aleppo verletzt

Live-Updates

Katar sagt, es habe seine Vermittlerrolle in Gaza „blockiert“

vor 2 Sekunden

Katar sagt, es habe die Hamas und Israel vor 10 Tagen darüber informiert, dass es seine Vermittlerrolle bei den Waffenstillstandsgesprächen in Gaza „blockieren“ werde, nachdem die letzte Verhandlungsrunde gescheitert war.

Doha sagte, Berichte, es habe sich aus den Gesprächen zurückgezogen, seien „nicht zutreffend“ und es könne sie wieder aufnehmen, wenn „die Parteien ihre Bereitschaft und Ernsthaftigkeit zeigen, den brutalen Krieg und das anhaltende Leid der Zivilbevölkerung zu beenden“.

Katar erklärte außerdem, dass Berichte, wonach es die politische Führung der Hamas zum Verlassen des Landes aufgefordert habe, „nicht zutreffend“ seien, gab jedoch keine Auskunft darüber, ob die Führung der Gruppe im Land bleiben würde.

„Das Hauptziel des Büros in Katar besteht darin, als Kommunikationskanal zwischen den betroffenen Parteien zu dienen, und dieser Kanal hat in früheren Phasen zur Erreichung eines Waffenstillstands beigetragen“, so das Außenministerium von Katar in einer Erklärung. Übersetzt mit Deepl.com

