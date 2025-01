https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/1/19/live-countdown-to-ceasefire-in-gaza-as-israel-continues-attacks



LIVE: Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Gaza tritt in Kraft

Von Urooba Jamal, Mersiha Gadzo und Alma Milisic

Veröffentlicht am 19. Januar 2025

Ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas ist in Kraft getreten, nachdem es fast drei Stunden lang aufgeschoben worden war, während derer bei israelischen Angriffen mindestens 19 Palästinenser getötet wurden.

Israel hat bestätigt, dass es die Namen der drei Gefangenen erhalten hat, die am ersten Tag der Umsetzung des Abkommens freigelassen werden sollen.

Das Abkommen sieht eine Kampfpause und die Freilassung von drei israelischen Gefangenen und etwa 95 palästinensischen Gefangenen am ersten Tag vor.

Der Krieg Israels gegen Gaza hat seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 46.899 Palästinenser getötet und 110.725 verwundet. Mindestens 1.139 Menschen wurden an diesem Tag bei den von der Hamas geführten Angriffen in Israel getötet und mehr als 200 wurden gefangen genommen.

„Ein Tag zum Feiern“

Hind Khoudary

Bericht aus Khan Younis im südlichen Gazastreifen

Die Palästinenser atmen nach all den Gräueltaten, die sie in den letzten 470 Tagen durchgemacht haben, tief durch. Und heute ist ein Tag zum Feiern.

Tausende Palästinenser bereiten sich darauf vor, in Gebiete zu gehen, in die sie eigentlich nicht gehen sollten, wie die östlichen Teile, Jabalia, die Gebiete, die eine israelische Bodeninvasion erlebt haben, und auch Rafah.

Wir sprechen von Tausenden von Palästinensern, die sich derzeit im zentralen und auch im südlichen Gebiet hier in Khan Younis aufhalten – sie bereiten sich darauf vor, nach Rafah zurückzukehren.

Wir haben auch viele Menschen gesehen, die ihr Gepäck für die Rückkehr packten, aber viele wissen, dass ihre Häuser nicht mehr stehen. Die meisten ihrer Häuser stehen nicht mehr, aber die meisten Menschen sagten, dass sie ihre Zelte auf den Trümmern in ihren Stadtvierteln aufschlagen werden. Sie vermissen ihre Stadtviertel; sie vermissen alles, was von dem übrig ist, was vor dem Krieg im Gazastreifen war.

Und es gibt auch Tausende von Palästinensern, die getrennt wurden.

Und wir wissen, dass Polizisten Palästinenser daran hindern, in Gebiete zu gehen, die von den israelischen Streitkräften als rote Zonen ausgewiesen wurden und in denen es immer noch eine israelische Präsenz gibt. Deshalb sehen wir heute Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Polizisten bei der Arbeit. Nach all diesen Monaten des Chaos wird es im Gazastreifen endlich ein wenig Organisation geben.

vor 7 Minuten

(09:45 GMT)

19 Palästinenser bei Verzögerung des Waffenstillstands getötet: Zivilschutz

Mindestens 19 Menschen wurden bei israelischen Angriffen auf Gaza getötet und 36 verwundet, 36 weitere wurden während der Verzögerung des Waffenstillstands bis 11:30 Uhr Ortszeit (09:30 GMT) verwundet, so Mahmoud Basal, der Sprecher des Zivilschutzes von Gaza.

Eine Person wurde in Rafah getötet, sechs Menschen wurden in Khan Younis getötet, neun wurden in Gaza-Stadt getötet und drei im Norden, sagte er in einer Erklärung.

