Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ist seit Jahren ein Unterstützer der Israel-Lobby. Joel Goodman ZUMA Presse

Londoner Bürgermeister hilft Israel-Lobby, einen antisemitischen Angriff vorzutäuschen

Von Asa Winstanley

10. Oktober 2023

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan schlug Alarm. Die britischen Juden würden in ihren eigenen Gemeinden angegriffen.

„Es gibt Beweise für kriminelle Handlungen gegen jüdische Geschäfte“, sagte er am Montag gegenüber Times Radio und behauptete, dass „bei einem jüdischen Geschäft ein Fenster eingeschlagen wurde.“

Khan bezog sich damit auf ein offenbar israelisches Restaurant namens Pita im Norden Londons.

Einige Stunden zuvor hatte Khan ähnliche Behauptungen auf Twitter gepostet und einen Beitrag der antipalästinensischen Publikation Jewish News retweetet.

Der Beitrag enthielt ein Foto eines Restaurants, dessen Glastür eingeschlagen worden war, sowie ein zweites Foto einer Eisenbahnbrücke, auf die die Worte „Free Palestine“ gesprüht worden waren. Aus den Fotos ging nicht hervor, ob es sich um denselben Ort handelte oder nicht.

„Es gibt keine Toleranz für Hass in unserer Stadt“, schrieb Khan. „Wer immer das getan hat, wird mit der vollen Härte des Gesetzes konfrontiert werden.“

Es gab sofort ein Problem mit dieser Darstellung.

Hatte der gewählte Bürgermeister Londons – ein Mann der Labour-Partei, die für sich in Anspruch nimmt, die Arbeiterklasse zu vertreten – gesagt, dass der Satz „Free Palestine“ antisemitische Bigotterie ist?

Es schien so. Und britische Medien schlossen sich schnell an und behaupteten, ein „koscheres Restaurant in Golders Green“ sei verwüstet worden. Golders Green ist ein Vorort im Norden Londons mit einer relativ großen jüdischen Bevölkerung.

Falsche Behauptungen

Doch die Geschichte fiel bald auseinander.

Wie Daniel Sandford von der BBC berichtete, stellte die Londoner Stadtpolizei klar, dass die Schäden an dem Restaurant durch einen Einbruch und nicht durch antisemitischen Vandalismus verursacht worden waren.

„Es wurde gemeldet, dass eine Registrierkasse gestohlen worden war“, heißt es in der Erklärung der Polizei. „Beamte haben den Tatort aufgesucht und die Videoaufnahmen untersucht… Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Vorfall nicht als Hassverbrechen behandelt.

Die falsche Behauptung eines antisemitischen Angriffs auf ein koscheres Restaurant scheint zuerst von Jake Wallis Simons, dem rechtsgerichteten Herausgeber der antipalästinensischen Zeitung The Jewish Chronicle, verbreitet worden zu sein.

„Es hat begonnen“, behauptete Simons atemlos, eine Stunde vor dem Posting des Bürgermeisters. „Die Gewalt der Hamas kommt nach Großbritannien. Steht mit uns gegen Israelophobie und Hass!“

Neben dieser zweifelhaften Behauptung postete er sehr ähnliche Fotos wie die, die der Bürgermeister später retweetete.

Sein Posting deutete stark darauf hin, dass dieselben Leute, die „Free Palestine“ gesprüht hatten, auch das Restaurant „vandalisiert“ hatten, trotz der unklaren Umstände des letzteren Vorfalls, der sich als einfacher Einbruch herausstellte.

Kurz nachdem der BBC-Journalist Sandford seine falschen Behauptungen entkräftet hatte, gab Simons zähneknirschend auf Twitter zu, dass es sich bei dem Vandalismus um einen Einbruch gehandelt haben könnte“. Er weigerte sich jedoch, sich zu korrigieren oder seinen falschen Beitrag zurückzunehmen.

Laut Simons wurde auch versucht, eine Registrierkasse aus einem zweiten „nicht-koscheren“ Geschäft in der Gegend zu stehlen.

Aber es gab noch einen zweiten, hasserfüllten Tweet, den Simons einen Tag zuvor abgesetzt hatte und den er schließlich löschte, nachdem er auf breite Verurteilung gestoßen war.

„Wir müssen der Realität ins Auge sehen“, spuckte er aus, „ein Großteil der muslimischen Kultur ist in den Fängen eines Todeskults.“

Screenshot des Tweets: „Wir müssen der Realität ins Auge sehen: Ein Großteil der muslimischen Kultur ist in den Fängen eines Todeskults…“

Simons‘ bizarrer Neologismus „Israelophobie“ ist eine Anspielung auf den Titel seines neuesten Buches.

In einer vernichtenden Rezension stellte die linke Gruppe Jewish Voice for Labour kürzlich fest, dass Simons in dem Buch zugibt, „mit der Kurzsichtigkeit eines Verrückten“ daran gearbeitet zu haben. In der Rezension wird Simons vorgeworfen, den ehemaligen Labour-Führer Jeremy Corbyn zu dämonisieren und dabei sogar Ereignisse zu verfälschen sowie Antisemitismus als Waffe einzusetzen.

Simons scheint auch ein großer Fan von Vladimir „Zeev“ Jabotinsky zu sein, einem Anführer einer bewaffneten faschistischen Bande, die jahrzehntelang Terroranschläge auf Palästinenser und britische Soldaten verübte. Die zionistische Gruppe namens Irgun spielte eine führende Rolle bei den Massakern an der Zivilbevölkerung während der Vertreibung von 800.000 Palästinensern, die 1948 die Gründung Israels ermöglichte.

Simons‘ Buch scheint darauf ausgerichtet zu sein, die Tatsache zu leugnen, dass Israel ein Apartheidstaat ist, was inzwischen allgemein anerkannt ist. Sein Buch ist das jüngste in einer langen und schändlichen Reihe von antipalästinensischen Veröffentlichungen, die von der Israel-Lobby im Westen verfasst wurden und in denen behauptet wird, das Problem sei nicht der Antisemitismus – der Hass auf oder die Vorurteile gegenüber Juden – sondern die Opposition gegen Israel und seine Verbrechen – seit Jahrzehnten von Israel als „neuer Antisemitismus“ verleumdet. Übersetzt mit Deepl.com



