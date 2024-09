https://www.indianpunchline.com/



Der Ukraine-Krieg wird zum russischen Roulette

von M. K. BHADRAKUMAR

16. September 2024

Ein Tornado GR4-Flugzeug der Royal Air Force mit zwei Storm Shadow-Raketen unter dem Rumpf. Foto: Verteidigungsministerium des Vereinigten Königreichs

Der britische Premierminister Keir Starmer traf sich am Freitag im Weißen Haus mit dem US-Präsidenten Joe Biden. Auf der Tagesordnung stand die Frage des Einsatzes von Langstreckenraketen durch die Ukraine, um tief in Russland einzudringen. Es gab jedoch keine Ankündigungen und auch keine gemeinsame Pressekonferenz.

Starmer teilte den Medien später mit, dass die Gespräche „produktiv“ gewesen seien, sich jedoch auf die „Strategie“ und nicht auf einen „bestimmten Schritt oder eine bestimmte Taktik“ konzentriert hätten. Er gab keine Entscheidung darüber bekannt, ob Kiew Langstreckenraketen auf Russland abfeuern dürfe.

Starmer sagte, es sei noch keine endgültige Entscheidung über die Storm Shadow-Raketen getroffen worden, und deutete an, dass es bei der UN-Generalversammlung Ende dieses Monats weitere Entwicklungen geben könnte. „Wir werden uns natürlich in wenigen Tagen bei der UNGA mit einer größeren Gruppe von Personen wieder treffen“, sagte er.

Ein Grund für diese extreme Geheimhaltung ist, dass die USA und Großbritannien sich der ausdrücklichen Warnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Donnerstag sehr bewusst sind, dass jeder Einsatz westlicher Langstreckenraketen gegen Russland „bedeuten würde, dass die NATO-Staaten, die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder am Krieg in der Ukraine beteiligt sind. Dies würde ihre direkte Verwicklung in den Konflikt bedeuten und das Wesen, die Natur des Konflikts, dramatisch verändern.“

Putin fügte in gemäßigten Worten hinzu: „Das bedeutet, dass NATO-Länder – die Vereinigten Staaten und europäische Länder – sich im Krieg mit Russland befinden. Und wenn dies der Fall ist, werden wir angesichts der Veränderung des Wesens des Konflikts angemessene Entscheidungen als Reaktion auf die Bedrohungen treffen, die uns drohen werden.“

Zugegeben, Putin hat schon früher ähnliche Warnungen ausgesprochen, diese aber nicht in die Tat umgesetzt, selbst als die Ukraine vor kurzem ungestraft westliche Waffen einsetzte, um in Russland einzumarschieren. So sehr, dass Biden die jüngste Warnung des Kremls schlichtweg abtat und sagte: „Ich denke nicht viel über Wladimir Putin nach.“

Moskau seinerseits schätzt, dass, obwohl noch keine offizielle Entscheidung in dieser Angelegenheit bekannt gegeben wurde, diese bereits getroffen und Kiew mitgeteilt wurde und dass Moskau mit eigenen Maßnahmen reagieren müsse.

Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow, Moskaus Hauptansprechpartner in diplomatischen Angelegenheiten, wurde am Samstag mit den Worten zitiert: „Die Entscheidung ist gefallen, der Freibrief und alle Ablässe wurden (an Kiew) erteilt, also sind wir [Russland] auf alles vorbereitet. Und wir werden auf eine Art und Weise reagieren, die nicht schön sein wird.“

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, der jetzt als stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates des Landes fungiert, ging noch einen Schritt weiter und sagte, dass der Westen die Geduld Russlands auf die Probe stelle, diese aber nicht unbegrenzt sei. Er sagte, dass die Invasion der Ukraine Russland bereits einen formellen Grund für den Einsatz seines nuklearen Arsenals gegeben habe.

Medwedew warnte, dass Moskau am Ende entweder auf Atomwaffen zurückgreifen oder einige seiner nichtnuklearen, aber dennoch tödlichen neuartigen Waffen für einen groß angelegten Angriff einsetzen könnte. „Und das wäre es dann. Ein riesiger, grauer, geschmolzener Fleck anstelle von ‚der Mutter der russischen Städte‘, schrieb er in der Messaging-App Telegram und bezog sich dabei auf Kiew.

Putin wies in seiner Bemerkung am Donnerstag erneut die angloamerikanische Spitzfindigkeit zurück, dass es die Ukraine sei, die westliche Langstreckenraketen einsetzen werde, und nicht die NATO. Er wies darauf hin, dass die ukrainische Armee „nicht in der Lage ist, hochmoderne, hochpräzise Langstrecken-Systeme einzusetzen, die vom Westen geliefert werden. Sie können das nicht. Diese Waffen können nicht ohne nachrichtendienstliche Daten von Satelliten eingesetzt werden, über die die Ukraine nicht verfügt. Dies kann nur mit den Satelliten der Europäischen Union oder mit US-Satelliten – im Allgemeinen mit NATO-Satelliten – erfolgen …

„Das Wichtigste, ja der entscheidende Punkt ist, dass nur NATO-Militärpersonal diesen Raketensystemen Flugmissionen zuweisen kann. Ukrainische Soldaten können dies nicht. Daher geht es nicht darum, dem ukrainischen Regime zu erlauben, Russland mit diesen Waffen anzugreifen oder nicht. Es geht darum zu entscheiden, ob NATO-Länder direkt in den militärischen Konflikt verwickelt werden oder nicht.“

Interessanterweise haben weder Washington noch London Putins obige Erklärung bisher widerlegt, und seltsamerweise wurde sie aus britischen Presseberichten ganz gestrichen – vielleicht aus Angst, dass die öffentliche Meinung gegen eine solche direkte Beteiligung Großbritanniens an einem Krieg gegen Russland in einer Kampffunktion sprechen könnte!

Moskau geht davon aus, dass der Plan der USA und Großbritanniens darin bestehen könnte, das Terrain zu sondieren, indem zunächst (offen) die britische Langstrecken-Luft-Marschflugkörper Storm Shadow eingesetzt wird, die bereits an die Ukraine geliefert wurde. Am Freitag wies Russland sechs britische Diplomaten aus, die der Moskauer Botschaft zugeteilt waren, und warnte damit deutlich, dass die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland beeinträchtigt werden. Russland hat Großbritannien bereits vor schwerwiegenden Konsequenzen gewarnt, falls die Storm Shadow eingesetzt werden sollte, um russisches Territorium zu treffen.

Was die sich entwickelnde Situation so extrem gefährlich macht, ist, dass das bisherige Katz-und-Maus-Spiel um die verdeckte Beteiligung der NATO am Ukraine-Krieg einem russischen Roulette-Spiel Platz macht, das den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitstheorie folgt.

Das heißt, obwohl Russland nicht besiegt oder aus den von ihm annektierten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine vertrieben werden kann, sind Washington und London der Ansicht, dass das Endergebnis dieses zufälligen Ereignisses noch nicht bestimmt werden kann, bevor es eintritt; es kann sogar eines von mehreren möglichen Ergebnissen sein, und die Wahrscheinlichkeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass das tatsächliche Ergebnis sogar durch Zufall bestimmt wird.

Offenbar glaubt Biden, dass Russlands derzeitige Dominanz auf dem Schlachtfeld ein zufälliges Phänomen ist und die möglichen Ergebnisse von einer Vernichtung der russischen Militärmacht bis hin zu einer weitreichenden Störung des Lebens in Russland und einem möglichen Zusammenbruch Russlands reichen – zumindest aber zu einer Schwächung der russischen Position in künftigen Verhandlungen. Einfach ausgedrückt geht es im Krieg jetzt eher um Russland als um die Ukraine, und Langstreckenraketen können das Blatt wenden.

Da Biden nun ohne politische Einschränkungen agieren kann, eskaliert er den Krieg, um vor dem Ende seiner Präsidentschaft im Januar neue Fakten vor Ort zu schaffen, die die Voraussetzungen für eine dauerhafte militärische Präsenz der NATO auf ukrainischem Gebiet schaffen und Russland vor vollendete Tatsachen stellen könnten.

Eine solche Strategie, die auf dem Treibsand der Wahrscheinlichkeit aufgebaut ist, gleicht einem Spiel russisches Roulette – ein Akt der Tapferkeit. Tatsächlich schrumpfen Bidens Möglichkeiten, die Ukraine zu unterstützen, mit jeder Eskalation. Wie das Wall Street Journal es ausdrückt: „Da die Biden-Regierung nur noch vier Monate im Amt ist und wenig Hoffnung besteht, dass der Kongress zusätzliche Mittel für die Ukraine bewilligt, unabhängig davon, wer die Präsidentschaft gewinnt, diskutiert das Weiße Haus, wie es Kiew angesichts seines begrenzten Instrumentariums am besten helfen kann.“

Auch das Interesse Europas an dem Krieg schwindet. Die europäische Politik wird mit dem Aufstieg der extremen Rechten in Deutschland, der Führungskrise in der französischen Politik, dem relativen Niedergang der EU-Wirtschaft gegenüber globalen Rivalen aufgrund begrenzter Innovation, hoher Energiepreise und Qualifikationslücken usw. und natürlich der alles überlagernden Wirtschaftskrise in Europa, deren Ende nicht abzusehen ist, wie der jüngste Bericht von Mario Draghi deutlich macht, unberechenbar.

Im Grunde legt Biden die Marschroute für den Krieg über den nächsten Januar hinaus fest, sodass sein politischer Ansatz, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt weiterverfolgt wird. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte am Samstag, dass Washington an einer „substanziellen“ weiteren Unterstützungsrunde für Kiew arbeite. Er bestätigte ein Treffen zwischen Biden und seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky in diesem Monat.

Sullivan merkte an, dass Biden daran arbeite, die Ukraine in seinen letzten Monaten im Amt in die „bestmögliche Position zu bringen, um zu siegen“. Unterm Strich schwächt sich Bidens Kriegsstrategie als „Eskalationsmanagement“ ab, während die NATO als direkte Partei in die Feindseligkeiten übergeht.

Übersetzt mit Deepl.com

