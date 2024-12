https://strategic-culture.su/news/2024/12/18/macron-and-rutte-most-dangerous-european-lackeys/



Macron und Rutte, die gefährlichsten Lakaien Europas

Finian Cunningham

18. Dezember 2024

Macron und Rutte sind bestrebt, die NATO und Europa aufgrund ihrer rückgratlosen Kriecherei vor Trump stärker in den Ukraine-Krieg zu verwickeln.

Der designierte Präsident Donald Trump scheint gewillt zu sein, eine friedliche Lösung für den dreijährigen Krieg in der Ukraine zu finden. Die schreckliche Ironie ist jedoch, dass der Konflikt nur wenige Wochen vor Trumps Einzug ins Weiße Haus in seine gefährlichste Phase eintreten könnte.

Die Gefahr ist wegen der europäischen Lakaien noch größer. Tragischerweise sind es schwache und skrupellose europäische Politiker, die sich nach hinten beugen, um Trump zu gefallen, die den Stellvertreterkrieg gegen Russland zu einem ausgewachsenen Flächenbrand ausweiten könnten.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der frühere niederländische Premierminister Mark Rutte sind die beiden erbärmlichsten – und verräterischsten – Politiker Europas.

Beide posieren als „Trump-Flüsterer“, d. h. als die europäischen Persönlichkeiten, die am besten mit dem neuen amerikanischen Präsidenten zusammenarbeiten werden. Oder mit anderen Worten, die beiden europäischen Politiker, die am kriecherischsten und unterwürfigsten versuchen werden, Trumps Gunst zu gewinnen.

Das haben wir gesehen, als Macron letzte Woche Trump einlud, zusammen mit anderen führenden Politikern der Welt an der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre Dame in Paris teilzunehmen. Der französische Staatschef posierte mit Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski in einem separaten Gespräch – als ob Macron für ganz Europa sprechen würde. Es scheint, dass Macron Trump entgegenkommt, indem er europäische Truppen anbietet, um seine Friedensinitiative zu unterstützen.

Einige Tage später war Macron in Warschau, um für seine Idee zu werben, europäische Truppen als „Friedenstruppen“ in die Ukraine zu schicken – falls es Trump gelingt, ein viel gepriesenes Friedensabkommen zwischen Moskau und Kiew auszuhandeln. Macron sagt, Europa müsse Teil jeder Lösung sein und dürfe sie nicht einfach Washington überlassen. Damit will er sich bei Trump einschmeicheln, der stets versucht, Kosteneinsparungen für Amerika zu erzielen.

Anfang des Jahres hatte der französische Staatschef für Kontroversen und Aufregung gesorgt, als er den Einsatz einer großen Zahl von NATO-Truppen in der Ukraine forderte. Spezialeinheiten aus Frankreich und anderen Mitgliedern des Bündnisses kämpfen bereits verdeckt gegen russische Truppen in der Ukraine, doch Macron sprach sich dafür aus, dass Truppenbrigaden offen eingesetzt werden.

Ein solcher Schritt würde den Stellvertreterkonflikt gegen Russland in einen offenen Krieg zwischen atomar bewaffneten Mächten verwandeln. Als Macron seine Idee ankündigte, gab es Gegenwind von anderen europäischen Staats- und Regierungschefs, die darin eine rücksichtslose Eskalation sahen.

Jetzt versucht Macron es erneut, aber dieses Mal nennt er europäische NATO-Truppen „Friedenstruppen“, die Trumps potenzielles Friedensabkommen durchsetzen sollen.

Es ist unwahrscheinlich, dass Trumps Friedensinitiative für die Ukraine zum Tragen kommt, obwohl er den pensionierten General Keith Kellogg als Gesandten für diese Aufgabe ernannt hat. Trump scheint ernsthaft daran interessiert zu sein, eine Eskalation des Krieges zu verhindern. Er hat die Erlaubnis der Regierung Joe Bidens für die Ukraine, mit amerikanischen und NATO-Waffen Langstreckenraketen innerhalb Russlands abzufeuern, scharf kritisiert.

Berichten zufolge sind Trumps Ideen zur Erreichung eines Friedens jedoch oberflächlich und ignorieren die Tiefe der historischen Sicherheitsauflagen Russlands. Moskau wird einen „eingefrorenen Konflikt“, wie er von Trumps Team vorgeschlagen wird, nicht akzeptieren. Der Kreml hat wiederholt erklärt, dass er seine militärischen Operationen fortsetzen wird, bis das NATO-Kiew-Regime besiegt und zerschlagen ist.

Die Idee einer Teilung der Ukraine im Stil des Kalten Krieges mit NATO-Truppen auf der einen und russischen Soldaten auf der anderen Seite – auch wenn sie als „Friedenstruppen“ bezeichnet werden – ist ein Unding. Das würde bedeuten, dass das antirussische Kiewer Regime mit all seinen abscheulichen Nazi-Attitüden zu einem NATO-Protektorat wird, das Russlands Sicherheit auf Dauer bedroht. Das ist genau der Grund, warum Russland im Februar 2022 seine spezielle Militäroperation gestartet hat.

Anstatt Frieden zu schaffen, könnte Trump den Stellvertreterkrieg noch verschlimmern, wenn er darauf besteht, eine halbgare „Resolution“ durchzusetzen, die die wahren Ursachen des Krieges – den Expansionismus der NATO – nicht angeht.

Diese Gefahr wird durch Macron noch verstärkt, dessen schleichender und feiger Wunsch es ist, als Trumps bester europäischer Freund gesehen zu werden. Der zutiefst unpopuläre französische Staatschef bietet skrupellos europäische Truppen als Geschenk an, um Trumps transaktionale Vorlieben zu befriedigen.

Damit entfesselt Macron die Tore der Hölle in Europa.

Der andere verräterische Lakai in Europa ist Mark Rutte, der im Oktober das Amt des NATO-Generalsekretärs übernommen hat.

Letzte Woche hielt Rutte seine erste große öffentliche Rede als Chef der Allianz. Es war ein abschreckender Aufruf zum Krieg mit Russland. Besonders erschreckend waren die zynischen und irreführenden Behauptungen des ehemaligen niederländischen Premierministers. Die Rede war eine mit Lügen gespickte Tirade, in der er den russischen Präsidenten Wladimir Putin beschuldigte, „unsere Freiheit und unsere Lebensweise zerstören zu wollen“.

Rutte forderte alle europäischen Nationen auf, weit mehr für ihr Militär auszugeben, um sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Er sagte, die europäischen Regierungen gäben nicht genug aus, obwohl sie in den letzten zehn Jahren zusammen schätzungsweise 600 Milliarden Dollar für zusätzliche Militärausgaben ausgegeben haben. Wie viel mehr Geld wollen die Kriegstreiber? Und doch hatte Rutte die Unverfrorenheit, in seiner Rede zu sagen, dass „Verteidigung“ (d.h. Krieg) ein moralisches Gebot sei und „nicht wie illegale Drogen oder Pornografie“. Hier spricht ein kriegssüchtiger Perverser.

Mit der Aufrichtigkeit eines KZ-Kapos sagte Rutte, die Europäer müssten mehr in das NATO-Militär investieren, um „Sicherheit und Demokratie zu verteidigen“. Unverfroren drängte er darauf, die Staatsausgaben für Soziales, Renten und öffentliche Dienstleistungen zu kürzen und die Mittel in das Militär umzuleiten – alles im Namen eines Krieges mit Russland.

In einem anschließenden Interview für die BBC mit der Überschrift „NATO muss sich auf den Krieg einstellen, warnt der Generalsekretär“ lobte Rutte Trump dafür, dass er Europa dazu gebracht habe, einen größeren Teil seiner Staatsfinanzen für Militärausgaben bereitzustellen. Er sagte, Trump habe „völlig Recht“, wenn er auf höheren NATO-Budgets bestehe.

Macron und Rutte sind bestrebt, die NATO und Europa aufgrund ihrer rückgratlosen Kriecherei vor Trump stärker in den Ukraine-Krieg einzubeziehen. Die Ironie ist, dass Trump instinktiv den Konflikt in der Ukraine beenden will, aber die europäischen Lakaien in ihrer Unterwürfigkeit so erbärmlich sind, dass sie die Gefahr eines totalen Krieges nur noch größer machen.

Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat viel über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht.

