https://www.trtworld.com/europe/did-georgian-president-just-ask-eu-to-undermine-her-countrys-democracy-18244775



Hat die georgische Präsidentin die EU gerade gebeten, die Demokratie in ihrem Land zu untergraben?

18. Dezember 2024

Die scheidende Präsidentin Salome Surabitschwili hat sich geweigert, zurückzutreten, nachdem das Wahlkollegium am 14. Dezember einen neuen Präsidenten gewählt hat.

AFP

Surabichwili weigert sich, zurückzutreten, obwohl unabhängige Wahlgremien bestätigt haben, dass die Parlamentswahlen vom 26. Oktober wettbewerbsfähig waren / Foto: AFP

Georgiens scheidender Präsident forderte am Mittwoch die Europäische Union auf, die neu gewählte Regierung des Landes zu stürzen und Neuwahlen abzuhalten. Er äußerte Bedenken über eine mögliche politische Einmischung aus dem Ausland und deren Bedrohung der demokratischen Institutionen des Landes.

„Europa muss ein Druckmittel finden, um zu handeln. Wenn Europa nicht in der Lage ist, auf ein Land mit 3,7 Millionen Einwohnern einzuwirken, wie kann es dann erwarten, mit den Giganten des 21. Jahrhunderts zu konkurrieren?“ sagte die georgische Präsidentin Salome Surabitschwili vor EU-Gesetzgebern in Straßburg, Frankreich.

Zourabichvili ist eine entschiedene Befürworterin der EU-Intervention in dem Schwarzmeerland, in dem bei den Parlamentswahlen am 26. Oktober die Partei Georgischer Traum gewählt wurde.

Mit der Mehrheit im Parlament hielt die Partei Georgischer Traum am 14. Dezember eine Abstimmung zur Wahl eines neuen Präsidenten ab. Der neue Präsident Mikheil Kavelashvili, ein ehemaliger Stürmer des Clubs Manchester City, wird sein Amt am 29. Dezember antreten.

Surabitschwili weigert sich jedoch, unter Hinweis auf Unregelmäßigkeiten bei den Parlamentswahlen zurückzutreten. Unabhängige Wahlgremien haben bestätigt, dass die Parlamentswahlen vom 26. Oktober fair verlaufen sind und die Grundfreiheiten respektiert wurden.

Surabitschwili wird von einer Koalition der prowestlichen Opposition unterstützt, die in den letzten Wochen gewaltsame Proteste in Tiflis veranstaltet hat.

Die Opposition behauptet, ihre Demonstrationen seien eine Reaktion auf die Entscheidung der Regierung, die EU-Beitrittsgespräche abzubrechen.

Der georgische Premierminister Irakli Kobachidse hat bei zahlreichen Gelegenheiten klargestellt, dass sich die EU-Beitrittsgespräche lediglich aufgrund der Einmischung Brüssels in die inneren Angelegenheiten des kaukasischen Landes verzögert haben.

Die EU hatte Georgien im Dezember 2023 den Status eines Beitrittskandidaten zuerkannt, das Beitrittsgesuch jedoch auf Eis gelegt und die finanzielle Unterstützung im Juni nach der Verabschiedung eines Gesetzes über „ausländische Einflussnahme“ eingestellt.

Das Gesetz, das vorschreibt, dass NRO, die mehr als 20 Prozent ihrer Mittel aus dem Ausland erhalten, sich registrieren und überwachen lassen müssen, ist zu einem Zankapfel im politischen Prozess des Landes geworden.

Die westlichen Regierungen und Medien haben es schnell als „russisches Gesetz“ bezeichnet. Die georgische Regierung behauptet jedoch, das Gesetz diene lediglich dazu, Nichtregierungsorganisationen zu kontrollieren, die versucht haben, ausländische Agenden im Lande zu fördern.

Angesichts des zunehmenden Drucks auf die gewählte georgische Regierung einigten sich die EU-Außenminister am Montag darauf, Visabeschränkungen für einige georgische Diplomaten und Regierungsbeamte einzuführen.

Zourabichvili deutete an, dass dies nicht ausreiche, und forderte den größten Handelsblock der Welt auf, sein Gewicht als Georgiens größter Geber, Wirtschaftsmarkt und Heimat der größten Diaspora des Südkaukasuslandes zu nutzen.

„Wenn wir ehrlich sind, ist Europa dem Moment bisher nicht ganz gerecht geworden. Europa hat die Herausforderung bisher nur halbherzig angenommen“, sagte sie.

Kavelashvili wurde am Samstag nach einer freien und fairen Wahl im Oktober, die nach Ansicht der Opposition mit russischer Hilfe manipuliert worden war, zum neuen Präsidenten Georgiens gewählt.

„Während europäische Flaggen in Tiflis verboten werden, warten die Georgier immer noch auf verbindliche Maßnahmen aus Brüssel und Washington“, sagte Surabitschwili und fügte hinzu, dass die Straßenproteste nicht aufhören werden, ‚bis Georgien freie und faire Wahlen hat‘.

Die georgische Polizei hat nach eigenen Angaben Dutzende von Demonstranten unter anderem wegen Ungehorsams und Rowdytums verhaftet.

Die Behörden behaupteten, einige Demonstranten seien gewalttätig geworden, hätten Polizisten angegriffen, Eigentum beschädigt und eine Explosion geplant, und beriefen sich auf einschlägige Strafgesetze, die Geldstrafen, gemeinnützige Arbeit oder Haftstrafen vorsehen.

QUELLEN: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …